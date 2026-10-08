Τι κι αν οι επιτυχίες σε εθνικό και συλλογικό επίπεδο έρχονται με τη… σέσουλα στο πόλο; Αυτό δεν θα προβληθεί στην τηλεόραση τη σεζόν 2026-27.

Όχι πως είχε ποτέ το άθλημα της υδατοσφαίρισης, το λεγόμενο πόλο, την προβολή που του αναλογούσε όλα αυτά τα χρόνια. Ακόμα και τα τελευταία που φέρνει διαρκώς διακρίσεις σε επίπεδο ανδρών, γυναικών και ηλικιακών πρωταθλημάτων στα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα. Απλώς υπήρχαν έστω τα… προσχήματα με τη Δημόσια Τηλεόραση να δείχνει ένα ματς κάθε Σαββατοκύριακό. Πάει πλέον και αυτό…

Η δράση ξεκίνησε μέσα στην πισίνα σε Water Polo League ανδρών και γυναικών που αναμένονται ακόμα πιο ανταγωνιστικές την περίοδο 2026-27. Ωστόσο και παρά τις προσπάθειες που έγιναν, δεν βρέθηκε τηλεοπτική στέγη για την μεγάλη κατηγορία σε ένα άθλημα που ήρθε χρυσό μετάλλιο πριν από λίγους μήνες. Και υπάρχει λόγος γι’ αυτό, πηγαίνοντας πίσω φυσικά την εξέλιξή του. Αλλά και την μεταλαμπάδευση στα νεότερα παιδιά, δίνοντάς τους διαρκώς ερεθίσματα για να επιλέξουν το πόλο και να το αγαπήσουν.

Οι διαδικτυακές πλατφόρμες που ενσωματώθηκαν στα τηλεοπτικά κανάλια σε MEGA και ΣΚΑΪ (Σπορ ΦΜ TV), πρόσφεραν «στέγη» σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό αντίστοιχα όσον αφορά τους άνδρες. Τους δύο ισχυρούς της λίγκας που αναμένεται να παλέψουν και για τον τίτλο του πρωταθλητή. Κάτι που ισχύει και για τα ευρωπαϊκά τους παιχνίδια.

Συνεπώς η ΕΡΤ που θα μπορούσε να μεταδόσει κάποια ματς ακόμα και των «αιωνίων» αλλά τα λιγότερο εμπορικά, έκρινε πως το «προϊόν» δεν την συμφέρει οπότε έμεινε εκτός για την περίοδο 2026-27. Κι έτσι το πόλο έμεινε… ορφανό, αν και κάθε ομάδα υποχρεούται από την Ομοσπονδία, να δείχνει τους εντός έδρας αγώνες της σε Live Streaming μέσω του KOE TV στο Youtube.

Και κάπως έτσι η πρώτη κατηγορία απ’ όπου προέρχονται (κατά ένα μεγάλο ποσοστό) και οι αθλητές της «Επίσημης Πετυχημένης», δεν χώρεσε σε κανέναν τηλεοπτικό πάροχο. Το δύσμοιρο το πόλο, έρμαιο ανέκαθεν των ισχυρών και των λαοφιλών με δική του, ορισμένες φορές, ευθύνη. Όχι φυσικά των πρωταγωνιστών αλλά όσων λαμβάνουν τις αποφάσεις.