Το ελληνικό πόλο εξακολουθεί να διαπρέπει, με τη μία (τιμητική) διάκριση, να διαδέχεται την άλλη με αυξημένες πιθανότητες να έχει στις τάξεις του, τον ΚΟΡΥΦΑΙΟ αθλητή της χρονιάς.

Όσο η «στρογγυλή και η πορτοκαλί θεά» εξακολουθούν να συγκεντρώνουν τα φώτα της δημοσιότητας σε συλλογικό και επίπεδο αντιπροσωπευτικών συγκροτημάτων, το ελληνικό πόλο συνεχίζει να δίνει αφορμές και… καμπανάκια.

«Συνεχίζω να είμαι εδώ, κραταιό και λαμπερό», θυμίζει κάθε λίγο και λιγάκι. Είτε τους καλοκαιρινούς – και όχι μόνο πλέον – μήνες με τις Εθνικές ομάδες είτε τους συλλόγους που εξακολουθούν να πορεύονται μακριά στην Ευρώπη, διεκδικώντας τρόπαια και κούπες.

Τούτη τη φορά, το ερέθισμα δίνεται από τα άτομα. Ως απόρροια βέβαια της ομαδικής δουλειάς και επιτυχίας.

Πριν από λίγες ώρες, η Παγκόσμια Ομοσπονδία (World Aquatics), ανακοίνωσε τις υποψηφιότητες για τους Κορυφαίους της σεζόν σε άνδρες και γυναίκες. Και για πρώτη φορά, η Ελληνική υδατοσφαίριση έχει διπλή εκπροσώπηση. Συνεπώς και αυξημένες πιθανότητες αυτό να συμβεί για πρώτη φορά στα χρονικά.

Ο αρχηγός της «γαλανόλευκης» και άσος της Φερεντσβάρος Στέλιος Αργυρόπουλος-Κανακάκης μαζί με τον συμπαίκτη του στην Εθνική ομάδα και φίλο του, σπουδαίο αμυντικό του Παναθηναϊκού, Δημήτρη Σκουμπάκη έχουν ξεχωρίσει και αποτελούν τις δύο από τις πέντε συνολικά επιλογές για τον πολίστα της χρονιάς για το 2026.

Δύο αθλητές που γνωρίζονται πολλά χρόνια και μοιράζονται το ίδιο πάθος για το άθλημα της υδατοσφαίρισης και την Εθνική ομάδα. Στέλιος Αργυρόπουλος-Κανακάκης και Δημήτρης Σκουμπάκης χάρισαν μία από τις πιο δυνατές στιγμές επίσης για τον ελληνικό αθλητισμό όταν πριν από μερικούς μήνες αγκαλιάστηκαν, στιγμές πριν η Εθνική ομάδα σπάσει την κατάρα και πανηγυρίσει το πρώτο χρυσό της ιστορίας της στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Το πενταρέ των υποψηφίων, συμπληρώνουν οι Μάνχρεζ (Ουγγαρία), Ταχούλ (Ισπανία) και Πάβλιτς (Κροατία), με τη διαδικασία να είναι απλή. Ένα like δίπλα από το όνομα του καθενός (στα σχόλια) στον επίσημο λογαριασμό της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.

Μεγάλη τιμή για το ελληνικό πόλο που συνεχίζει απτόητο να αποδεικνύει γιατί είναι και πρέπει να θεωρείται, το εθνικό μας σπορ. Με διαφορά από το επόμενο.

Υπενθυμίζεται πως το ελληνικό πόλο έχει λάβει στο παρελθόν μία αντίστοιχη διάκριση αν και έχει χρόνια να το ζήσει. Πρώτη και τελευταία φορά που ένας αθλητής/μία αθλήτριά του αναδείχθηκε ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ/ΚΟΡΥΦΑΙΑ της σεζόν ήταν το 2011, με την Αλεξάνδρα Ασημάκη να κερδίζει το βραβείο.

Η σπουδαία φουνταριστός της Εθνικής ομάδας, που ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου στην Κίνα, τη χρονιά εκείνη.

Ο Στέλιος Αργυρόπουλος-Κανακάκης που εξακολουθεί να κυριαρχεί μέσα στο νερό και τις πισίνες με το σκουφάκι της Φερεντσβάρος, ήταν υποψήφιος για ΑΘΛΗΤΗΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ και το 2025, με τον Γρανάδος τελικά να παίρνει το βραβείο. Υποψήφια για αθλήτρια της χρονιάς πέρυσι ήταν και η Ελευθερία Πλευρίτου, αρχηγός της Εθνικής ομάδας.

Τούτη τη φορά όμως, μοιάζει ένα από τα μεγάλα αν όχι το πιο μεγάλο φαβορί αν και αντιστάρ και αντισυμβατικός για το «μέγεθός» του. Προηγείται άλλωστε και στην ψηφοφορία.

ΥΓ.: Από το 2022 και μετά η Παγκόσμια Ομοσπονδία κάνει γνωστούς τους υποψήφιους αφού μέχρι τότε, έκανε γνωστό μονάχα εκείνον που έβαζε και την τιμητική διάκριση στο βιογραφικό του.