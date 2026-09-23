Το τμήμα υδατοσφαίρισης του Παναθηναϊκού χτίστηκε για μεγαλεία και ο Στάθης Καλογερόπουλος, δεν το έκρυψε στα όσα δήλωσε στο Ole.gr μετά την σπουδαία πρόκριση στους ομίλους του Champions League.

Από την πρώτη και τελευταία φορά που ο Παναθηναϊκός είχε προκριθεί στους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στην υδατοσφαίριση των ανδρών, μεσολάβησαν 15 χρόνια. Τότε (2011-12) λεγόταν Len Euroleague και μπήκε στους ομίλους, χωρίς όμως να μπορέσει να συνεχίσει.

Από τότε μεσολάβησαν «σκοτεινές» μέρες για το τμήμα, οικονονικής ανασφάλειας. Υποβιβασμοί στην Α2 ανδρών, παρουσία μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας. Από την περίοδο όμως 2022-23 και έπειτα κάτι έχει αρχίσει να αλλάζει.

«Ο παναθηναϊκός έχει κάνει τα τελευταία χρόνια μεγάλα βήματα προόδου. Έχουν μπει άνθρωποι που νοιάζονται για τον σύλλογο και θέλουν να τον φέρουν στην κορυφή. Αυτό που άλλαξε πιστεύω είναι ότι δημιουργήθηκε ένα πλάνο από αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν την προσπάθεια και το σημαντικότερο είναι ότι υπάρχει μεγάλη πίστη στο πλάνο αυτό. Είναι λογικό και επόμενο έτσι να υπάρχουν αυτά τα βήματα προόδου», απάντησε σχετικά ο Στάθης Καλογερόπουλος στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Ole.gr μετά την σπουδαία πρόκριση στους ομίλους του LEN Champions League, που συνεπάγεται της φάσης των ’16’.

Με βλέψεις υψηλές αφού έτσι χτίστηκε η ομάδα και στόχο την κορυφή. Όπου κι αν αγωνίζεται πλέον. Ο Παναθηναϊκός δεν συμβιβάζεται πλέον, δεν αρκείται σε ρόλο κομπάρσου. Φτιάχτηκε για να διεκδικήσει την πρώτη θέση σε Ελλάδα και Ευρώπη και να σπάσει το μονοπώλιο του Ολυμπιακού. Αν και για τον Έλληνα διεθνή που επαναπατρίστηκε έπειτα από μια σεζόν στη Μασσαλία για λογαριασμό της Μαρσέιγ, άλλος είναι ο βασικός αντίπαλος.

«Για να καταφέρουμε να είμαστε στην κορυφή νομίζω πως ο μεγαλύτερος αντίπαλος μας είναι ο εαυτός μας . Είναι στο χέρι μας να συνεχίσουμε την σκληρή δουλειά και το χτίσιμο της ομάδας μέσα από τα παιχνίδια και την προπόνηση ώστε στο τέλος να καταφέρουμε να βρεθούμε εκεί που θέλουμε και εκεί που μπορούμε. Γνωρίζουμε όλοι ότι δεν θα είναι εύκολο, αλλά έχουμε όλοι και τον ίδιο στόχο», σημείωσε ο Στάθης Καλογερόπουλος.

Παιδί των ακαδημιών της Βουλιαγμένης με την οποία διέπρεψε πριν καθιερωθεί στην Εθνική ομάδα αλλά και ανοίξει τα φτερά του για το πολύ φιλόδοξο πρότζεκτ της Μαρσέιγ. Το οποίο δεν κράτησε πολύ καθώς… «στον παναθηναϊκό ήρθα γιατί είδα μία ταύτιση στόχων. Μία ομάδα που είχε τους ίδιους στόχους με αυτούς που έχω θέσει κι εγώ σαν αθλητής κι επειδή πιστεύω πολύ στο σύνολο των παικτών που βρίσκονται εδώ αυτήν την στιγμή.»

Αναλυτικότερα το υπόλοιπο μέρος των όσων δήλωσε στο Ole.gr ο πολύ ποιοτικός Έλληνας διεθνής, η άφιξη του οποίου ισχυροποίησε κατά πολύ το ρόστερ του Παναθηναϊκού. Όπως και εκείνες των Ντόλτσε και Νικολαίδη μεταξύ άλλων.

Πως είναι αυτές οι πρώτες εβδομάδες στα πράσινα και τι είναι αυτό που σε έκανε να αποδεχθείς την πρόκληση και να επαναπατριστείς;

«Μετα από μια σεζόν στην Μαρσέιγ που τελείωσε με ένα πολύ καλό τρόπο, αφού καταφέραμε να ανατρέψουμε τον αποκλεισμό μας από το Champions league και να κατακτήσουμε το EuroCup, γύρισα στην Ελλάδα και στον Παναθηναϊκό. Οι πρώτες εβδομάδες στην ομάδα μπορώ να πω ότι ήταν όπως ακριβώς έπρεπε να είναι. Αρκετή δουλειά, παίκτες υψηλού επιπέδου και προπόνηση ανάλογη των προσδοκιών μας.»

Τι είναι αυτό που βρήκες στον Παναθηναϊκό σε σχέση με αυτό που περίμενες και συγκριτικά με σωματεία που ξέρουν να πρωταγωνιστούν και στα οποία άνηκες όπως η Βουλιαγμένη και η Μαρσέιγ;

«Στον παναθηναϊκό βρήκα αυτό ακριβώς που περίμενα γιατί από την πρώτη στιγμή που μίλησα με τον προπονητή και την διοίκηση κατάλαβα τους στόχους και την λειτουργία της ομάδας. Όπως και στις προηγούμενες ομάδες που βρισκόμουν, δηλαδή τη Βουλιαγμένη και τη Μαρσέιγ, έτσι και εδώ βρήκα μια ομάδα που έχει στόχο την κορυφή, που θα παλέψει με το υλικό που έχει και πάνω από όλα λειτουργεί επαγγελματικά. Κάτι που ήταν αντίστοιχο και πολύ σημαντικό με τις προηγούμενες ομάδες είναι οι εγκαταστάσεις και οι συνθήκες προπονήσεις. Έχω την τύχη στις ομάδες που έχω βρεθεί να είναι ιδανικές.»

Οι υψηλές βλέψεις της ομάδας καθρεφτίστηκαν και σε μια σπουδαία και ιστορική πρόκριση, επικρατώντας δύο μεγάλων και παραδοσιακών δυνάμεων του χώρου πανευρωπαϊκά! Πως τα έζησες τα παιχνίδια με Γιάντραν και Χόνβεντ και τι κάνατε καλά για να έρθει η πρόκριση;

«Ηρθε μια μεγάλη και ιστορική για τον σύλλογο πρόκριση στους ομίλους του Champions League. Άλλωστε αυτός ήταν και ο στόχος μας. Έχω παίξει ξανά τέτοιου είδους παιχνίδια με την Βουλιαγμένη και ξέρω πως κρύβουν πολλές παγίδες καθώς είναι και τα πρώτα ματς της σεζόν. Οι ομάδες δεν είναι έτοιμες ακόμα αλλά καταφέραμε να πάρουμε αυτό που θέλαμε αν και πιστεύω πως δεν παίξαμε στο επίπεδο που μπορούμε να φτάσουμε. Έχουμε πολλά να διορθώσουμε και να βελτιώσουμε και πιστεύω πως με τα παιχνίδια του πρωταθλήματος αλλά και με τα υψηλού επιπέδου παιχνίδια της Ευρώπης, θα φτάσουμε εκεί που θέλουμε και θα γινόμαστε όλο και καλύτεροι, παιχνίδι με το παιχνίδι.»

Ποιοι είναι οι στόχοι για τη νέα σεζόν και ποιο το μεγάλο όπλο του Παναθηναϊκού;

«Οι στόχοι του παναθηναϊκού φέτος είναι να διεκδικήσει ό,τι διοργάνωση συμμετέχει . Πιστεύουμε πρώτα πολλά οι ίδιοι πάρα πολύ στις δυνατότητες μας και στο σύνολο της ομάδας μας . Το μεγάλο όπλο μας είναι η ομοιογένεια που έχουμε και το ότι είμαστε μια οικογένεια. Ξέρουμε οι περισσότεροι ο ένας τον άλλον πολύ καλά και το τι θέλει ο καθένας μέσα στην πισίνα . Πρώτα από όλα θέλουμε να καθιερώσουμε την αμυντική μας λειτουργία και επιθετικά νομίζω η ομάδα διαθέτει πολύ ταλέντο.»

Ποιο ήταν το κλίμα μετά το 2/2 και την πολυπόθητη πρόκριση και τι σας είπε ο κοουτς;

«Ο Δημήτρης (σ.σ. Μάζης) αν και έχω συνεργαστεί μαζί του λίγες εβδομάδες, έχω δει ότι οι ομιλίες του γενικά είναι σύντομες και συνήθως λέει με λίγα λόγια αυτό που χρειάζεται. Δεν υπήρχαν έντονες αντιδράσεις για την πρόκριση γιατί στο μυαλό μας ήταν καθήκον μας να περάσουμε. Ξέρουμε πού πρέπει να είμαστε και τι πρέπει να κάνουμε. Σίγουρα υπήρχε χαρά αλλά μέχρι εκεί. Κοιτάμε την επόμενη μέρα.»

Έχει ταβάνι αυτός ο Παναθηναϊκός;

«Η ομάδα αυτή πιστεύω πως αν έχει ταβάνι, είναι πολύ υψηλό . Είναι μια ομάδα με πολύ ταλέντο και με παίχτες που δουλεύουν καθημερινά στο φουλ , χωρίς δικαιολογίες και αυτό συνήθως είναι η συνταγή της επιτυχίας.»

Γνωρίζοντας τις πολύ καλές σχέσεις που έχετε με τα παιδιά στην Εθνική ομάδα, γίνονται πλέον πείραγματα/πλάκες για το γεγονός ότι απέκτησε και το πόλο το αιώνιο ντέρμπι του;

«Είμαστε χρόνια φίλοι και συμπαίκτες με τα παιδιά πολλών ομάδων όχι μόνο με εκείνους που παίζουν σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Γνωρίζουμε πολύ καλά πως είμαστε αντίπαλοι μόνο για 32 λεπτά . Σίγουρα , ειδικά στην Εθνική ομάδα γίνονται πλάκες και πειράγματα μιας και το κλίμα είναι τρομερό αλλά πάντα με ένα όριο. Κανείς δεν παίρνει κάτι προσωπικά. Ο αθλητισμός ενώνει και ειδικά βλέποντας από άλλα αθλήματα που μερικές φορές ξεφεύγει η κατάσταση, κάτι που δεν θα έπρεπε να γίνεται , σαν πόλο θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε να εκπέμπουμε υγεία και να προβάλουμε τον αθλητισμό με τον σωστό τρόπο.»