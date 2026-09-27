Μπορεί να έχουμε συνηθίσει τα τάκλιν στο ποδόσφαιρο, αλλά στο ελληνικό πόλο είδαμε μία φάση που θύμισε τη «στρογγυλή θέα»!

Μία άκρως εντυπωσιακή και ασυνήθιστη φάση πρόσφερε ο Κώστας Κουκουμάκης στην αναμέτρηση του ΓΣ Περιστερίου με τον Απόλλωνα Σμύρνης, για την πρεμιέρα της Waterpolo League Ανδρών.

Οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν το Σάββατο (26/09) στο Κολυμβητήριο της Χωράφας, με τον Απόλλωνα να επικρατεί με 26-10, έχοντας τον έλεγχο από το ξεκίνημα της αναμέτρησης.

Ωστόσο, μία από τις φάσεις που έκλεψαν την παράσταση ήρθε από τον αρχηγό του Περιστερίου. Ο Κώστας Κουκουμάκης βρέθηκε μπροστά σε δυνατό σουτ αντιπάλου και κατάφερε να το σταματήσει με έναν εντελώς ασυνήθιστο τρόπο. Αντί να χρησιμοποιήσει το χέρι του, άπλωσε το πόδι και έκανε κάτι που θύμισε… τάκλιν μέσα στην πισίνα, διώχνοντας την μπάλα και αποτρέποντας το γκολ.

Μία εντυπωσιακή αμυντική ενέργεια, η οποία δεν πέρασε απαρατήρητη και έγινε ξεχωριστό στιγμιότυπο στα social media του Περιστερίου.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο το… τάκλιν του Κώστα Κουκουμάκη: