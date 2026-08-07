Η Εθνική ομάδα πόλο είναι μία οικογένεια πέρα από κλισέ και η δίχως σκέψη κίνηση των δύο εκ των πρωταγωνιστών της, λέει πολλά για τη νοοτροπία του συνόλου.

Λιγότερο από δύο εβδομάδες έχουν περάσει από το σπουδαίο και πρωτοφανές κατόρθωμα της κατάκτησης της κορυφής του κόσμου από την Εθνική ομάδα πόλο των ανδρών που επέστρεψε θροαμβεύτρια από το Σίδνεϊ με το χρυσό στο στήθος.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Θοδωρή Βλάχου σκόρπισε τους «δαίμονες» του παρελθόντος και κατάφερε – και για τους προηγούμενους – αυτό που τόσα χρόνια κυνηγούσε και άγγιζε.

Στο ερώτημα «γιατί τώρα;» όσοι έζησαν εκ των έσω αυτό το σύνολο, έκαναν λόγο τις προηγούμενες ημέρες – της δημοσιότητάς τους μέχρι να τους ξεχάσει και πάλι το ευρύ κοινό – για έναν συνδυασμό ποιότητας, πίστης αλλά και κλίματος.

Η ατμόσφαιρα στο εσωτερικό της Εθνικής πόλο ήταν και είναι το δυνατό της στοιχείο, κάτι που φάνηκε από μία ακόμα κίνηση που πέρασε στα ψηλά.

Πριν ανακοινωθεί το πριμ από πλευράς Γιάννη Αλαφούζου για τους Κυπελλούχους Κόσμου, όπως είχε πράξει στο παρελθόν και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, κυκλοφόρησαν κάποιες εικόνες και με ατομικά έπαθλα. Στέλιος Αργυρόπουλος-Κανακάκης (MVP) και Παναγιώτης Τζωρτζάτος συμπεριλήφθηκαν ανάμεσα στους κορυφαίους του τουρνουά ολόκληρου και επιβραβεύθηκαν με 2,500 χιλιάδες δολάρια έκαστος.

«Είσαι έτοιμος να πάρεις το Παγκόσμιο;»: Ο Μάνος Ανδρεάδης στο Ole για το χρυσό της ΕΘνικής πόλο (video) Ο «ευλογημένος» Μάνος Ανδρεάδης μερικές ώρες μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα ως Κυπελλούχος Κόσμου, συστήθηκε στο Ole και μοιράστηκε ιστορίες από το χρυσό της Εθνικής πόλο των ανδρών στην Αυστραλία.

Ποσό που όπως επιβεβαίωσε ο Μάνος Ανδρεάδης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Ole.gr λίγες ώρες μετά την επιστροφή στην πατρίδα, αποφάσισαν να μοιράσουν σε όλους ανεξαρτήτως ρόλου και συμβολής χωρίς την παραμικρή σκέψη.

«Οι αθλητές πρώτοι είπαν από μόνοι τους ότι αυτό το ποσό εμείς θέλουμε να το διαιρέσουμε για την ομάδα διότι μέσα από αυτοί ξεχωρίζουν σε ατομικό επίπεδο. Και αυτό δείχνει το ήθος τους όχι μόνο σαν αθλητές αλλά και ως άνθρωποι», σημείωσε ο διεθνής γκολκίπερ.

Φυσικά κάτι αντίστοιχο έγινε και με το χρηματικό έπαθλο που δόθηκε από πλευράς Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και διοργανωτών στη νικήτρια ομάδα αυτή καθ’ αυτή για την κατάκτηση της κορυφής. Νούμερο (70 χιλιάδες δολάρια) που μοιράστηκε ισόποσα σε όλους.