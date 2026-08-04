Το απόλυτο στο εξωτερικό έχει κάνει Έλληνας προπονητής που πριν «αναγκαστεί» να μεταναστεύσει, δεν έβρισε δουλειά στη χώρα του.

Έλληνας προπονητής τα έχει σαρώσει όλα σε μια αναπτυσσόμενη λίγκα που συγκεντρώνει όλο και περισσότερο βλέμματα πάνω της τα τελευταία χρόνια με την… επένδυση που έχει γίνει εκεί. Και να φανταστεί κανείς πως «υποχρεώθηκε» να ξενιτευτεί, παίζοντας μία τελευταία ζαριά για να μείνει στον χώρο.

Ο Γιώργος Κατσαούνης πανηγύρισε πριν από μερικές ώρες την 5η κατάκτηση τροπαίου με την San Giljan στη Μάλτα. Ομάδα που έχει μετατρέψει σε… μεγαθήριο της υδατοσφαίρισης στο νησί που. Ένα άθλημα που βρίσκεται διαρκώς σε άνοδο εξαιτίας της ανάθεσης της τελικής φάσης του Champions League εκεί σε άνδρες και γυναίκες αλλά και της πολύκροτης Summer League, με μεγάλα ονόματα του χώρου να παίζουν εκεί το καλοκαίρι για έξτρα χρήματα.

Λίγους μήνες λοιπόν μετά την κατάκτηση της Winter League (ξανά), ο πολυμήχανος Έλληνας τεχνικός προσέθεσε και το Knockout Cup στην τροπαιοθήκη του η οποία έχει γεμίσει απ’ όταν μετακόμισε στη Μάλτα. Για την ακρίβεια, ο Γιώργος Κατσαούνης έχει το απόλυτο με 5/5 τίτλους και τη μεγάλη πρόκληση της back-to-back κατάκτησης της Summer League (πιο πάνω στην ιεραρχία απ’ όλα τα υπόλοιπα) να ακολουθεί.

Σε ένα πρωτάθλημα με 4 ομάδες πάνω κάτω στο ίδιο επίπεδο, καταλαβείνει κανείς τον βαθμό της τεράστιας επιτυχίας του Έλληνα τεχνικού που έφτιαξε μάλιστα τη οικογένειά του στη Μάλτα αφού κλήθηκε να πάρει μία πολύ δύσκολη απόφαση πριν από περίπου 15 μήνες.

Πιο συγκεκριμένα και με τη σύντροφό του σε περίοδο εγκυμοσύνης, αποφάσισε να παρατήσει τη ζωή και το γυμναστήριο που με τόσο κόπο είχε φτιάξει στην Ελλάδα για να μετακομίσει στη Μάλτα μετά την προοπτική που του προσέφερε η San Giljan. Κι όλα αυτά ενώ είχε μείνει τόσους μήνες εκτός πάγκων.

Ο Έλληνας τεχνικός με μεγάλη καριέρα στις πισίνες της χώρας ως εν ενεργεία πολίστας στη θέση της άμυνας φουνταριστού, βρισκόταν στο τεχνικό επιτελείο της Βουλιαγμένης στη μεγαλύτερη επιτυχία του Ομίλου. Πιο συγκεκριμένα ήταν παρών στην πορεία των «μπέμπηδων», παιδί των οποίων ήταν και εκείνος, μέχρι τα ημιτελικά του Champions League το 2023 και τη… βόμβα μεγατόνων που είχε ρίξει αποκλείοντας τη Μπρέσια στην 8άδα. Άγγιξε μάλιστα τότε και δεύτερο άθλο στη σειρά στην πισίνα της Βουδαπέστης κόντρα στην πανίσχυρη Προ Ρέκο στα ημιτελικά εκείνη η Βουλιαγμένη του Τζωρτζάτου, του Τρόλου, του Καλογερόπουλου και του Νικολαϊδη. Η νεανική εκείνη Βουλιαγμένη.

Παρόλη τη συμβολή του στην υπερβατική αυτή πορεία και τα όσα είχε… ακούσει προκαταβολικά, ο Γιώργος Κατσαούνης δεν έμεινε στον Όμιλο. Επιχείρησε να τα κάνει ΟΛΑ στο Χαλάνδρι την αμέσως επόμενη σεζόν ενώ την περίοδο 2024-25 δεν είχε βρει δουλειά σε κανέναν πάγκο της μεγάλης κατηγορίας. Αλλά και κάποιες συζητήσεις με ομάδες της Α2 πέρασαν άκαρπες. Ο χώρος τον ξέχασε παρά τα όσα είχε προσφέρει σε εκείνον και τα διαπιστευτήρια που είχε δείξει και παρουσιάσει λίγους μήνες πριν.

Γεμάτος δίψα για το άθλημα και με τα έτοιμα χρήματα να τελειώνουν, έπρεπε να πάρει μία απόφαση όταν η San Giljan του χτύπησε την πόρτα. Και δικαιώθηκε καθώς εκεί βρήκε τον απαραίτητο χώρο να δουλέψει. Παρότι ήταν αρκετά εκείνα που έπρεπε να διευθετήσει σε οικογενειακό επίπεδο.

Τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους και ο Γιώργος Κατσαούνης αποτελεί ένα ακόμα παράδειγμα της ελληνικής μανίας να… τρώει τα παιδιά της.