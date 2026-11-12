Ο Άγγελος Βλαχόπουλος ήταν ΑΣΤΑΜΑΤΗΤΟΣ κόντρα στην πανίσχυρη Προ Ρέκο, σκοράροντας κατά ριπάς. Πολύ περισσότερο από ό,τι τα στατιστικά του το «επέτρεπαν».

Το ντέρμπι της 3ης στροφής του Champions League ανδρών στο πόλο έμελε να το καθορίσει ένας Έλληνας. Όχι και τόσο σπάνιο όταν η κουβέντα πηγαίνει στην υδατοσφαίριση, βλέποντας κανείς τα ρόστερ των ομάδων, τις επιδόσεις της Εθνικής και τη θέση που καταλαμβάνουν οι διεθνείς στο υψηλότερο στερέωμα του ευρωπαϊκού πόλο.

Και αυτήν την άξια αναφοράς επίδοση δεν την σημείωσε κάποιος αθλητής από τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό που συνέχισαν με άνετες νίκες (15-10 τη Σαμπαντέλ και 25-12 τη Στεάου Βουκουρεστίου αντίστοιχα), ούτε ο Στέλιος Αργυρόπουλος-Κανακάκης που εξακολουθεί να αποτελεί σταθερή αξία στη Φερεντσβάρος.

Ήρθε από το χέρι ενός αθλητή που συνεχίζει να «κουβαλάει» ομάδες στο εξωτερικό και ειδικότερα στη Σερβία. Από ένα ελληνικό… κομπιούτερ το οποίο ονομάζεται Άγγελος Βλαχόπουλος.

Ο πολυμήχανος και ταλαντουχος Έλληνας περιφερειακός οδήγησε την Ραντνίτσκι στη σπουδαία επικράτηση επί της Προ Ρέκο, κάτι σαν τη Ρεάλ Μαδρίτης του ευρωπαϊκού πόλο. Σε ματς που έγινε ένα διαιτητικό λάθος στο φινάλε, εξέδωσε ανακοίνωση η ευρωπαϊκή Ομοσπονδία και το παραδέχθηκε αλλά ξεκαθάρισε πως δεν καθόρισε κάτι τέτοιο το τελικό αποτέλεσμα (14-12).

Οι Σέρβοι είχαν 0/4 με την Προ Ρέκο και διά χειρός Άγγελου Βλαχόπουλου άνοιξαν λογαριασμό. Ο ταχυδυναμικός ασημένιος Ολυμπιονίκης στο Τόκιο με το… φονικό σουτ, παραμένει τεράστια απειλή για κάθε αντίπαλη άμυνα όμως κατάλαβαν οι Ιταλοί από πρώτο χέρι.

Ο Βλαχόπουλος «τορπύλησε» την παρέα του Ζάλανκι και του Γρανάδος όχι μία, ούτε δύο αλλά πέντε φορές στο σύνολο στα έξι σουτ που επιχείρησε. Και αφού η τεχνολογία προχωράει και στο πόλο, αρκεί να αναφερθεί ότι ο Βλαχόπολος έβαλε +2.14 γκολ σε σχέση με τα αναμενόμενα, τα λεγόμενα expected βάσει μαθηματικών τύπων ανάλογα με τις προϋποθέσεις εκτέλεσης, θέση και ούτω καθ’ εξής.

Φυσικά είχε την υψηλότερη αναλογία σε σχέση με κάθε συμπαίκτη και αντίπαλό του μέσα στο νερό, κερδίζοντας δικαιότατα το βραβείο του κορυφαίου. Είχε 2.86 expected goals κι έστειλε την μπάλα πέντε φορές στα αντίπαλα δίχτυα. Ακόμα κι αν χρειάστηκε τη βοήθεια της τύχης.