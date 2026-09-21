Η θέση του «Ιστορικού» στη βαθμίδα του ελληνικού πρωταθλητισμού, είναι μία και αδιαμβισβήτητη. Ακόμα κι αν περνάει από… φουρτούνες σε επί μέρους τμήματά του, ακόμα και στα πιο λαοφιλή. Εκείνα με τον περισσότερο κόσμο.

Την ίδια στιγμή που ο Πανιώνιος βρίσκεται στη «σκιά» του παρελθόντος σε στρογγυλή και πορτοκαλί θεά, κάνοντας τις αξιόλογες προσπάθειές του για να ανακάμψει και να βρεθεί εκεί που ανήκει, σε επίπεδο ερασιτέχνη διαπρέπει σε ορισμένα τμήματα. Με αποκορύφωμα το βόλεϊ γυναικών.

Ο Πανιώνιος έχει δυναμώσει ακόμα περισσότερο, βάζοντας πλώρη για κάθε κορυφή σε Ελλάδα και Ευρώπη. Το μπάτζετ έχει εκτοξευτεί, μαζί και οι φιλοδοξίες. Πέρα από την μεταγραφική ενίσχυση, προτεραιότητα των ανθρώπων που τρέχουν το τμήμα ήταν και η παραμονή ορισμένων αθλητριών. Μία από αυτές που ήθελαν πάση θυσία να κρατήσουν στην Πλατεία ήταν η Μπιάνκα Μπούσα ή αλλιώς Ριστίσεβιτς. Η διακεκριμένη Σέρβα ακραία που χρησιμοποιεί πλέον και το επώνυμο του συζύγου της.

Η διατήρησή της στο ρόστερ των κυανέρυθρων, άνοιξε την πόρτα και για δύο σπουδαίες προσθήκες σε άλλο τμήμα. Με έναν «σμπάρο», τρία τριγώνια εν προκειμένω.

Ο άνθρωπος με τον οποίο συμπορεύεται στη ζωή η 32χρονη δεξιόχειρας με τη σημαντική καριέρα, έχει χαράξει κι εκείνος τη δική του πορεία στο άθλημά του, την υδατοσφαίριση.

Ο Ντιμίτριε Ριστίσεβιτς αποτέλεσε ένας εκ των βασικών λόγω της αγωνιστικής εκτόξευσης του Παναθηναϊκού την τελευταία τριετία, βράχος κάτω από τα δοκάρια. Παρόλα αυτά η ανανέωση του συμβολαίου του Άντριεν Βάινμπεργκ, βασικού γκολκίπερ των ΗΠΑ και πρώτη επιλογή για την εστία του «τριφυλλιού», έκλεισε τον κύκλο του Σέρβου εκεί. Όχι όμως και στην Ελλάδα.

Κάπως έτσι το ζεύγος Ριστίσεβιτς «έκλεισε» στον Πανιώνιο (και) για την περίοδο 2026-27, φέρνοντας μαζί και το… γλυκό. Διότι ως γνωστόν οι διαπροσωπικές σχέσεις παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο.

Η εποχή Θοδωρή Χατζηθεοδώρου στον Πανιώνιο συνοδεύτηκε και με μία μεταγραφική «βόμβα» μέσω Ριστίσεβιτς. Ο λόγος για τον διεθνή Σέρβο φουνταριστό Τζόρτζε Λάζιτς που είδε με πολύ καλό μάτι την προοπτική του Ιστορικού αφού βρέθηκαν τα χρήματα για το συμβόλαιό του. Και κάπως έτσι μία ανανέωση συμβολαίου στο τμήμα του βόλεϊ γυναικών, έφερε… πακέτο και δύο περιπτώσεις αθλητών στο τμήμα υδατοσφαίρισης ανδρών, το οποίο δυνάμωσε έτσι σημαντικά.