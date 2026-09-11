Έλλειψη σεβασμού στην πολύχρονη προσφορά μιας αθλήτριας, έδειξε ομάδα που την έδιωξε όταν εκείνη έγινε μητέρα.

Το εργασιακό πλαίσιο στις εγκυμονούσες και η επιστροφή στον εργασιακό βίο, γίνεται διαρκώς αντικείμενο συζήτησης σε όλες τις χώρες ως προς τη βελτίωση των συνθηκών και των παροχών. Ιδίως στο κομμάτι της εξασφάλισης.

«Θύμα» αυτής της εκμετάλλευσης έπεσε και μία αθλήτρια, κορυφαία στο είδος της που είχε αφιερώσει τη ζωή της για έναν σύλλογο που την… άδειασε όταν αποφάσισε να συνδυάσει τον αθλητισμό με τον ρόλο της μητέρας.

Πριν από λίγο διάστημα η σπουδαία Μάικα Γκαρσία που έμαθε να κολυμπά, να πατάει γερά στα πόδια της, να σηκώνει τίτλους αλλά και να διαμορφώσει τον χαρακτήρα της στους κόλπους της Σαμπαντέλ, έφερε στον κόσμο ένα παιδί.

Λίγες εβδομάδες αργότερα ωστόσο ήρθε αντιμέτωπη με ένα ηχηρό… χαστούκι. Από ένα περιβάλλον που θεωρούσε ασφαλείας και στο οποίο είχε βιώσει τα πάντα στο πέρασμα των χρόνων.

Η καλύτερη πολίστρια της Ευρώπης για τη σεζόν 2014, Μάικα Γκαρσία που βρισκόταν από 4 χρονών στη Σαμπαντέλ, δεν φορά πλέον το σκουφάκι της. Κι αυτό διότι η επί 30 και πλέον χρόνια ομάδα της, αποφάσισε να μην ενεργοποιήσει την αυτόματη – όπως προβλέπεται από τον νόμο σύμφωνα με τη Γκαρσία – ανανέωση του συμβολαίου της.

Και κάπως έτσι ένας κύκλος ζωής που άνοιξε, έκλεισε έναν άλλο. Και συνέβη σαφέστατα άκομψα για μια αθλήτρια που έχει συμβάλει πάρα πολλά στη γιγάντωση της Σαμπαντέλ, κάτι σαν τη Ρεάλ Μαδρίτης της υδατοσφαίρισης γυναικών. Κάτοχο 7 Champions League, με τεράστια προσφορά στον σύλλογο που τα «ξέχασε» όλα τα παραπάνω. Και δεν της έδωσε τη δυνατότητα να φύγει όπως εκείνη είχε ονειρευτεί. Λειτουργώντας ουσιαστικά τιμωρητικά.

Οι παραπάνω εξελίξεις έφεραν το αίσθημα της θλίψης και της απογοήτευσης για την Μάικα Γκαρσία που όμως θα συνεχίσει να κάνει – υπό διττό πλέον ρόλο αφού πέρα από (πρωτ)αθλήτρια έγινε και μητέρα – με το σκουφάκι της Σαντ Άντρεου. Άλλη ομάδα της πόλης (Βαρκελώνης).