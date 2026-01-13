Τρομερό φινάλε στο ντέρμπι της δεύτερης μέρας του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πόλο ανδρών, με πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού να καθορίζει το τελικό αποτέλεσμα.

Μέχρι πριν από μερικούς μήνες, κοσμούσε τις ελληνικές πισίνες με το σκουφάκι του Παναθηναϊκού. Και το βράδυ της 12ης του Γενάρη στο Βελιγράδι μπροστά στα μάτια αρκετών χιλιάδων συμπατριωτών του, έβαλε… φωτιά.

Εδώ και μερικές ώρες στη σερβική πρωτεύουσα «χτυπάει η καρδιά» της παγκόσμιας υδατοσφαίρισης. Η χαώδης Beogradska Arena – άλλοτε Stark Arena – του Βελιγραδίου που φιλοξενεί τις εντός έδρας αναμεντρήσεις του Ερυθρό Αστέρα και της Παρτιζάν για την Ευρωλίγκα, μετατράπηκε στην… Μέκκα του πόλο για τις επόμενες ημέρες. Εκεί που τα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα θα διεκδικήσουν τη διάκριση. Ανάμεσα σε αυτά και η «γαλανόλευκη» του Θοδωρή Βλάχου που μπήκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο τουρνουά, χωρίς να αντιμετωπίσει προβλήματα με την επίσης «ελληνική» Εθνική Γεωργίας που έχει τον Σάκη Κεχαγιά στον πάγκο της και τον Αρσένη Μαρούλη βοηθό του.

Το βράδυ της Τρίτης (12/1) στο πλαίσιο της 2ης ημέρας της διοργάνωσης, η διοργανώτρια Σερβία λύγισε στα τελευταία δευτερόλεπτα την Ισπανία με 12-11 παρότι είχε χάσει τον αρχηγό και βαρύ της πυροβολικό Ντούσαν Μάντιντς κατά τη διάρκεια του αγώνα για βιαοπραγία (αγκωνία στον Γρανάδος που τιμωρήθηκε κι εκεόνος στη συμπλοκή με ποινή ενός αγώνα), σύμφωνα με υπόδειξη των διαιτητών Μαργκέτα και Σταυρίδη. Παλιές «καραβάνες» στον χώρο της υδατοσφαίρισης.

Εκείνος όμως που είχε τον τελευταίο λόγο ήταν ο Βίκτορ Ράσοβιτς, ο οποίος αγωνίστηκε με το σκουφάκι του Παναθηναϊκού τη σεζόν 2024-25, πριν επιστρέψει στην πατρίδα του και την ισχυρή ξανά Ραντνίτσκι. Ο πρώην άσος των «πρασίνων» χτύπησε από τα δεξία και τη θέση ‘1’ πάνω από το κεφάλι του Αγκίρε, τρελαίνοντας τους συμπαίκτες του και το κοινό στις κερκίδες.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης Ίβηρες δεν κατάφεραν στα λιγοστά δευτερόλεπτα που απέμεναν να αλλάξουν την τύχη του αγώνα με τους Σέρβους να πανηγυρίζουν έντονα τη νίκη που ανογει θεωρητικά τον δρόμο για πιο βατά νοκ-άουτ.

Μπορεί σε αρκετές χώρες της Ευρώπης και του κόσμου όλου η υδατοσφαίριση να μην έχει τόσο μεγάλη ζήτηση, παρόλα αυτά στη Σερβία – όπως και στην Ουγγαρία και την Κροατία – θεωρείται ένα από τα εθνικά της σπορ και λαμβάνει της υποστήριξης και της αναγνώρισης που της αρμόζει. Έχει τη δύναμη να «ξεσπιτώνει» ομάδες από πιο προβεβλημένα αθλήματα για να μετατρέψει μία αρένα σε… σπίτι του πόλο. Μόνο τυχαίο άλλωστε δεν είναι το γεγονός πως αυτή είναι η τρίτη φορά μέσα σε μία 20ετία που το Βελιγράδι φιλοξενεί το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο ανδρών ενώ σε αυτήν την πόλη άρχισε να γράφεται η ιστορία των παγκόσμιων πρωταθλημάτων επίσης (1973), με τους Ούγγρους να επικρατούν της Σοβιετικής Ένωσης (5-4).

Η Εθνική ομάδα των ανδρών που έχει κάνει περήφανη τη χώρα με τις επιτυχίες της τα τελευταία χρόνια, έχει θέσει εκ νέου υψηλά τον πήχη, ψάχνοντας το πρώτο της ever χρυσό σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.