Μία αλλαγή από χρυσό και ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης στο πόλο των γυναικών μετά από 4 χρόνια.

Δεν χωράει αμφιβολία πως ο λαός του Ολυμπιακού θα λατρέψει μετά το πρώτο μισό του 2026 το Νο4. Αφού μέσα σε τρεις εβδομάδες, η ομάδα του Πειραιά έπαιξε σε δύο τελικούς της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης σε διαφορετικά αθλήματα και έκανε το 2/2.

Τι κι αν είδαν τα κορίτσια του Γιώργου Ντόσκα να γίνεται… στάχτη το αρχικό προβάδισμα των τριών γκολ που πήραν (4-1), στην τρίτη περίοδο; Τι κι αν ο Ολυμπιακός βρέθηκε να κυνηγά μία μεγάλη ανατροπή στο φινάλε, με τις «ερυθρόλευκες γοργόνες» να υπολείπονται δύο γκολ 1:21 πριν από το τέλος.

Οι Πειραιώτισσες είχαν αντίθεση άποψη, μαζί με μία Αυστραλή και μία Ολλανδή. Ο Ολυμπιακός μετέτρεψε το 14-12 σε 14-14 στα τελευταία δευτερόλεπτα χάρις το τέρμα της Στεφανίας Σάντα και την άμυνα που έβγαλαν πάνω στην Ελευθερία Πλευρίτου, με τον τελικό του LEN Champions League της περιόδου 2025-26, να κρίνεται στα πέναλτι.

Και εκεί ο Έλληνας προοπονητής που ανέλαβε μεσούσης της σεζόν το δύσκολο έργο να επαναφέρει τον Ολυμπιακό σε όλες τις κορυφές, πήρε μία γενναία απόφαση που έμελλε να καθορίσει την έκβαση του τελικού.

Ο Ολυμπιακός άλλαξε τερματοφύλακα (Φαν Ντεν Ντόμπελστεν αντί Σταματοπούλου) για την διαδικασία της «ρώσικης ρουλέτας», με την παίκτρια του Δουδέση στην Εθνική Ολλανδίας να αποδεικνύεται σε λίρα εκατό.

Η Φαν Ντε Ντόμπελστεν – μετρ στα πέναλτι – σταμάτησε και τα τρία ουγγρικά πέναλτι, οι «ερυθρόλευκες» έκαναν τη δουλειά στο άλλο μισό της πισίνας και ο Ολυμπιακός κατέκτησε την 4η του Ευρωλίγκα στο πόλο γυναικών. Όπως έπραξε και το μπασκετικό τμήμα στο ΟΑΚΑ λίγες ημέρες πριν.

Κι όλα αυτά ενώ η Ιωάννα Σταματοπούλου ήταν πραγματική… κέρβερος κάτω από τα δοκάρια, μετρώντας 14/28 αποκρούσεις (50%) κατά τη διάρκεια του τελικού στη Μάλτα.

Πολύ μεγάλο επίτευγμα για τον Ολυμπιακό που έφτασε συνολικά τα οκτώ ευρωπαϊκά στο πόλο των γυναικών μαζί με το Λεν Τρόφι της περιόδου 2013-14 και τα Σούπερ Καπ το 2015, το 2021 και το 2022.