Ο Ολυμπιακός επανήλθε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου στο πόλο των γυναικών και μία σταρ του, είχε… δει το έργο 4 μήνες πίσω.

Μεγάλες στιγμές έζησαν τα κορίτσια του Ολυμπιακού και ο ερασιτέχνης, ο οργανισμός όλος, το βράδυ της Παρασκευής (12/6) στη Μάλτα όπου έχει εξελιχθεί στην… καρδιά της ευρωπαϊκής υδατοσφαίρισης.

Οι «ερυθρόλευκες» παρότι βρέθηκαν με την πλάτη στον τοίχο στα τελευταία δευτερόλεπτα του τελικού απέναντι στην Φερεντσβάρος της Ελευθερίας Πλευρίτου, είχαν τόσο τα ψυχικά αποθέματα όσο και την ποιότητα και την έμπνευση του προπονητή τους, για να προσπεράσουν τις Μαγυάρες στη διαδικασία των πέναλτι και να κατακτήσουν το 4ο ευρωπαϊκό της ιστορίας τους. Και 8ο συνολικά συμπεριλαμβανομένου του Λεν Τρόφι το 2014 και των τριών Σούπερ Καπ που θα έχει γκράντε ευκαιρία να τα κάνει τέσσερα σε λίγους μήνες.

Ο Ολυμπιακός που στηρίζεται στις γηγενείς παίκτριές του, αθλήτριες που πρωταγωνιστούν και με το εθνόσημο. Μία από αυτές η οποία πανηγύρισε πριν από λίγες ώρες το 3ο Champions League της καριέρας της, με σαφώς πιο αναβαθμισμένο και σημαντικό ρόλο αυτή τη φορά, δεν εξεπλάγην. Κάθε άλλο αφού το είχε… δει να έρχεται 4 μήνες πίσω.

Αφότου κλείδωσε ο Ολυμπιακός την πρόκρισή του στα προημιτελικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης – στην οποία διαπρέπει εδώ και πάνω από μία δεκαετία – τον περασμένο Φλεβάρη, η Χριστίνα Σιούτη είχε προβλέψει το μονοπάτι. Σαμπαντέλ, όπως λέμε Ρεάλ Μαδρίτης του πόλο γυναικών αλλά κάπως αποδυναμωμένη φέτος, στα προημιτελικά και κατάκτηση στο τέλος.

Όπερ και εγένετο δηλαδή για τα κορίτσια του Γιώργου Ντόσκα που είχε τη δική του συμβολή σε αυτό το ευρωπαϊκό και την τέλεια «ερυθρόλευκη» σεζόν, τόσο ως προς τη διαχείριση όταν ανέλαβε την ομάδα μεσούσης της σεζόν όσο και ως προς την απόφαση που πήρε να αλλάξει γκολκίπερ για τη διαδικασία των πέναλτι. Απόφαση που τον δικαίωσε στο έπακρο.

Η Χριστίνα Σιούτη με τις τόσες σημαντικές παραστάσεις παρά το νεαρό της ηλικίας της (γεννημένη του 2004), σκόραρε τρεις φορές στον τελικό ενώ έβγαλε και σημαντικές άμυνες, ούσα μία από τις μεγάλες πρωταγωνίστριες αυτού.