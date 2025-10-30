Ποια διάκριση «κυνηγά» ο Στέλιος Αργυρόπουλος, από την παγκόσμια ομοσπονδία World Aquatics;

Μεγάλη διάκριση έλαβε ο Στέλιος Αργυρόπουλος, καθώς αποτελεί έναν εκ των πέντε διεκδικητών του βραβείου για τον καλύτερο πολίστα της χρονιάς, όπως ανακοινώθηκε από την World Aquatics.

Ο Έλληνας περιφερειακός που αγωνίζεται στη Φερεντσβάρος είχε μια εξαιρετική περσινή σεζόν, κατακτώντας το Champions League για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, καθώς και το πρωτάθλημα και κύπελλο Ουγγαρίας.

Με την εθνική ομάδα ανδρών του πόλο, κέρδισε το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Σιγκαπούρη τον περασμένο Ιούλιο και το ασημένιο στο World Cup που διεξήχθη στην Ποντγκόριτσα τον Απρίλιο.

Σε μία από τις πιο επιτυχημένες χρονιές της καριέρας του, ο Στέλιος Αργυρόπουλος είχε καθοριστική συμβολή στις επιτυχίες τόσο του συλλόγου του όσο και της εθνικής ομάδας.

Εκτός από τον Αργυρόπουλο, οι υπόλοιποι υποψήφιοι είναι οι Κριστιάν Μανχερτς, Άλβαρο Γρανάδος, Ουνάι Αγκίρε και Νίκολα Γιάκσιτς.

Η World Aquatics ανακοίνωσε την έναρξη της ψηφοφορίας από το κοινό μέσω του επίσημου λογαριασμού της στα social media.

Τα αποτελέσματα θα καθοριστούν από τον συνδυασμό της ψηφοφορίας του κοινού και μιας ειδικής επιτροπής που θα συσταθεί από την Ομοσπονδία για την ανάδειξη του κορυφαίου πολίστα της περιόδου 2024-25.