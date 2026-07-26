Ο μεγάλος πρωταγωνιστής του μεγάλου τελικού του πρώτου χρυσού ελληνικού μεταλλίου, είχε ζωγραφισμένο ένα τεράστιο χαμόγεγελο στις δηλώσεις του.

Ασταμάτητος ήταν ο Δημήτρης Σκουμπάκης στον μεγάλο τελικό του World Cup της υδατοσφαίρισης για το 2026 στο Aquatic Center του Σίδνεϊ, καθώς έστω και αγωνιζόμενος στη θέση του αμυντικού, έβλεπε την ουγγρική εστία σαν… βαρέλι.

Ο Χανιώτης διεθνής, ο βράχος της «γαλανόλευκης» ήταν συγκλονιστικός στον μεγάλο τελικό, στέλνοντας πέντε φορές την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα. Ήταν εκεί για να τιμωρεί, για να πάρει την Εθνική ομάδα πόλο των ανδρών από το χέρι και να την οδηγήσει στην κορυφή του κόσμου για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Με ένα τεράστιο χαμόγελο ζωγραφισμένα, ο αμυντικός του Παναθηναϊκού θέλησε να ευχαριστήσει τους δικούς του ανθρώπους στις πρώτες του δηλώσεις όταν όλα είχαν κριθεί. Μα πάνω απ’ όλα τους συμπαίκτες του, σημειώνοντας πως έχουν περάσει πολλά για να τα καταφέρουν. Και είναι μεγάλη αλήθεια αυτό. Μόνοι οι ίδιοι ξέρουν…

Αναλυτικότερα τα όσα δήλωσε ο υπερήφανος Δημήτρης Σκουμπάκης…

«Ήταν ένας τρελός τελικός. Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ’ όλα τους συμπαίκτες μου. Είναι φοβεροί. Περάσαμε πολλά αλλά τελικώς τα καταφέραμε. Είμαι πολύ περήφανος γι’ αυτήν την ομάδα. Αγαπώ να αποτελώ μέρος της.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους υπέροχους φιλάθλους μας που βρέθηκαν εδώ και φυσικά την οικογένειά μου και την κοπέλα μου, τους οποίους θα ήθελα κι εκείνους να ευχαριστήσω.

Πολύ μεγάλο γκολ στο τέλος από τον αρχηγό μας, τον τρελό μας τύπο. Τι μπορώ να πω; Ήταν ένας φανταστικός τελικός, μία τρελή στιγμή και εμπειρία.»