Αυτό ήταν για την Φουκουόκα, για το Βελιγράδι. Η Εθνική ομάδα πόλο των ανδρών, οι λεβέντες του Θοδωρή Βλάχου «τορπίλισαν» την Ουγγαρία και ανέβηκαν στην κορυφή του κόσμου (14-15).

Όχι δεν κλαίμε, ένα «σκουπιδάκι» μπήκε στο μάτι μας. Για όλα αυτά που την πλήγωσαν, που τη σκλήρυναν, που διαμόρφωσαν τον χαρακτήρα της. Ήγγικεν η στιγμή, ήρθε η ώρα για την Εθνική ομάδα πόλο των ανδρών να «γευτεί» το νέκταρ της κορυφής.

Έπειτα από πέντε ανεπιτυχείς προσπάθειες σε τελικό, το πλήρωμα του χρόνου ήταν αυτό. Στο Aquatics Center του Σίδνεϊ, εκεί όπου ο ελληνισμός βρισκόταν και βρίσκεται στο απώγειό του εδώ και χρόνια, τα παλικάρια του Θοδωρή Βλάχου δεν επέτρεψαν τούτη τη φορά στη μεγάλη των Μαγυάρων σχολή να επιβληθεί (15-14).

Με επιθετικό πλουραλισμό και έναν Δημήτρη Σκουμπάκη να χορεύει… πεντοζάλι τους Ούγγρους (5 γκολ), η Εθνική πόλο ανδρών αναδείχθηκε ΘΡΙΑΜΒΕΥΤΡΙΑ στον Super Final του Παγκοσμίου Κυπέλλου (πάλαι ποτέ World League) και πανηγύρισε το πρώτο χρυσό μετάλλιο της ιστορίας της.

ΝΑΙ, ΝΑΙ, ΝΑΙ! Είναι γεγονός… Η Εθνική ομάδα θα πάρει επιτέλους αυτό που κυνηγάει τόσα χρόνια! Αυτό που άξιζε μέσα στο παιχνίδι. Παρά την προσπάθεια των Μαγυάρων που δεν το έβαλαν κάτω παρότι βρέθηκαν πίσω με τρία γκολ, δύο φορές μέσα στο ματς. Ο τελευταίος λόγος όμως άνηκε στον αρχηγό.

Ο Στέλιος Αργυρόπουλος-Κανακάκης, έμελε να διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα στα 12” για τη λήξη, παίζοντας στον παίκτη παραπάνω.

Τι στιγμή, τι επίτευγμα για τη «γαλανόλευκη» που τα κατάφερε! Έλυσε τα μάγια, κανένας πλέον δεν μπορεί να της το στερήσει.

Τα μετάλλια της Εθνικής ομάδας πόλο των ανδρών

Χρυσά (1): Παγκόσμιο Κύπελλο (2026)

Ασημένια (5): Ολυμπιακοί Αγώνες (2020), Παγκόσμιο Κύπελλο (1997, 2025), Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου (2023), Μεσογειακοί Αγώνες (2018)

Χάλκινα (13): Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα (2026), Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου (2005, 2015, 2022, 2025), Παγκόσμιο Κύπελλο (2004, 2006, 2016, 2020), Μεσογειακοί Αγώνες (1951, 1991, 1993, 2013)