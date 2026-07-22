Η Ρωσία συνδύασε μία σημαντική ημερομηνία στον αθλητικό της χάρτη, με μία κυριαρχική εμφάνιση, δηλώνοντας πως όχι απλά έρχεται αλλά είναι σαν να μην έλειψε ποτέ.

Η 22η του Ιούλη έχει κυκλωθεί στον παγκόσμιο αθλητικό χάρτη ως σημαίνουσα ημερομηνία για το εγγύς μέλλον καθώς μέσα από το τουρνουά υδατοσφαίρισης του Παγκοσμίου Κυπέλλου (World League) το οποίο διεξάγεται στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, σηματοδοτείται ουσιαστικά και η επιστροφή της Ρωσίας στα μεγάλα ραντεβού. Δειλά δειλά δηλαδή αφού κάθε Ομοσπονδία ξεχωριστά, πρέπει να άρει τις όποιες απαγορεύσεις και «κόκκινα φανάρια» έχει σηκώσει από το 2022 και την στρατιωτική παρέμβαση της Ρωσίας στην Ουκρανία, η οποία είχε άμεσο αντίκτυπο και στον αθλητισμό.

Η επιστροφή πάτντως της Ρωσίας στα ομαδικά σπορ κάτω από την σημαία της χώρας και ακούγοντας κανονικά τον εθνικό ύμνο – διότι σε ορισμένες περιπτώσεις και σε ατομικά αγωνίσματα σε ουδέτερο έδαφος είχε συμβεί και νωρίτερα αλλά με περιορισμούς για αθλητές από τη Ρωσία – κάθε άλλο παρά «μαγκωμένα» έλαβε χώρα. Τουναντίον θα έλεγε κανείς.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της υδατοσφαίρισης στις γυναίκες έστειλε μήνυμα ηχηρό προς πάσα κατεύθυνση, επικρατώντας με 11-6 στον προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Ολλανδίας του Ευάγγελου Δουδέση. Μία από τις μεγάλες δυνάμεις του χώρου, αποδεικνύοντας περίτρανα πως η… τέχνη – και η παράδοση – δεν ξεχνιέται. Όσα χρόνια απραξίας από μεγάλες διοργανώσεις κι αν περάσουν.

Στο Aquatic Center λοιπόν του Σίδνεϊ, η παρέα της 35χρονης πλέον Εκατερίνα Προκοφίεβα πέτυχε ένα θορυβώδες αποτέλεσμα αφού το τελευταίο οκτάλεπτο εξελίχθηκε σε ρωσική παράσταση για έναν ρόλο, εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για τα ημιτελικά του σύντομου τουρνουά. Εκεί όπου θα συναντήσει την χρυσή Ολυμπιονίκη Ισπανία που ζορίστηκε κόντρα στην Ουγγαρία (8-7) στα προημιτελικά. Το άλλο ζευγάρι με φόντο τον τελικό, συνθέτουν οι ΗΠΑ με τις γηπεδούχες Αυστραλές της Άμπι Άντριους, σταρ του Ολυμπιακού.

Μία σημαντική ημερομηνία για την Ρωσία και τις Εθνικές ομάδες της χώρας καθώς η απόφαση αυτή της επιστροφής, θεωρείται από αρκετούς ως το βασικό βήμα επανένταξης στον αθλητικό χάρτη, αφού μέχρι σήμερα παρέμεναν ουσιαστικά απεκλεισμένα τα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα.

Για τον λόγο αυτό, το τουρνουά υδατοσφαίρισης στην Αυστραλία αντιμετωπίζεται ως μια σημαντική δοκιμασία όχι μόνο για τη World Aquatics (Ομοσπονδία Υγρού Στίβου) αλλά συνολικά για το διεθνές αθλητικό σύστημα. Μία πρόκληση αφού η Ουκρανία κι άλλες Ομοσπονδίες χωρών είχαν ταχθεί κατά της απόφασης αυτής επιστροφής, την ίδια ώρα που άλλες όμως είχαν ταχθεί φιλικά προσκείμενες σε μία τέτοια εξέλιξη, σημειώνοντας πως ο αθλητισμός ενώνει και δεν θα έπρεπε να αποτελεί πεδίο άσκησης πολιτικής.

Ο τρόπος με τον οποίο θα εξελιχθεί η διοργάνωση, ενδέχεται να επηρεάσει τον τρόπο σκέψης αλλά και ενδεχομένως τις αποφάσεις κι άλλων διεθνών Ομοσπονδιών, όπου εξακολουθούν να ισχύουν περιορισμοί για τις ρωσικές εθνικές ομάδες.

Η Ρωσία εξασφάλισε την παρουσία της στο συγκεκριμένο τουρνουά με αγωνιστικά κριτήρια αφού κατέκτησε την πρώτη θέση τα προκριματικά που έλαβαν χώρα πριν από μερικούς μήνες στην Μάλτα, επικρατώντας της Κίνας στον τελικό με ανατροπή.

Στο Σίδνεϊ για το τουρνουά των ανδρών βρίσκονται οι άνδρες της Εθνικής Ελλάδος, λίγες ώρες πριν ριχτούν στη «μάχη» των προημιτελικών. Στις 9:45 ώρα Ελλάδος, το σύνολο του Θοδωρή Βλάχου θα αντιμετωπίσει το Μαυροβούνιο, με φόντο την πρόκριση στην 4άδα.