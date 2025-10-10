Ο Έλληνας που είναι μαχητής και έγινε αυτοθυσία για το καλό του συνόλου. Όπως ο Σκότι Πίπεν στους Τελικούς του 1998 στο NBA.

Τι σχέση μπορεί να έχει ο Στέλιος Αργυρόπουλος-Κανακάκης με τον σαφώς πιο δημοφιλή λόγω αθλήματος αλλά και ιδιοσυγκρασίας, Σκότι Πίπεν; Την απάντηση έδωσε ο προπονητής του πρώτου στη Φερεντσβάρος, Μπάλασζ Νιέκι μετά την κατάκτηση ενός ακόμα τροπαίου για τους Ούγγρους.

Ας βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά όμως διότι δυστυχώς, το άθλημα της υδατοσφαίρισης στην Ελλάδα παρά τις συνεχείς επιτυχίες του και διακρίσεις, δεν λαμβάνει την εκτίμηση που του αρμόζει.

Το βράδυ της Τετάρτης (8/10), η Φερεντσβάρος πρόσθεσε το 6ο Σούπερ Καπ Ευρώπης στην τροπαιοθήκη της, επιβεβαιώνοντας για μία ακόμα φορά την κυριαρχία της τους τελευταίους μήνες. Με την «βασίλισσα» Προ Ρέκο να έχει χάσει – προσώρας αφού δυνάμωσε και πάλι – τα σκήπτρα της, οι Ούγγροι αποτελούν τα απόλυτα αφεντικά του ευρωπαϊκού πόλο με back-to-back κατακτήσεις του LEN Champions League. Πανίσχυροι, κάτι σαν τους Σικάγο Μπουλς του Μάικλ Τζόρνταν που έκαναν κάποτε κουμάντο στον «θαυμαστό κόσμο» του ΝΒΑ.

Και επειδή η καλαθόσφαιρα όπως λένε και οι Κύπριοι με τα συστήματά της, αποτελεί την πηγή έμπνευσης για πολλά άλλα σπορ, συχνά μπαίνει στην κουβέντα τους. Το είχε παραδεχθεί άλλωστε και ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Γυναικών και «Μίδας», Χάρης Παυλίδης, στην μεγάλη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στους Betarades μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο της Κίνας.

Σημαντικό κομμάτι στο παζλ της «αυτοκρατορίας» της Φερεντσβάρος τα τελευταία χρόνια, είναι και ένας Έλληνας. Ο πολυθεσίτης Στέλιος Αργυρόπουλος-Κανακάκης, που ήταν μέλος της κορυφαίας 7άδας της των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο, όταν η «γαλανόλευκη» είχε ανέβει στο δεύτερο σκαλί του βάθρου. Παλικάρι με τα όλα του.

Ένα παιδί χαμηλών τόνων, πράος και ήρεμος στον κοινωνικό του βίο που μετετρέπεται σε… αγρίμι στο νερό. Θηρίο. Η ζωή του οποίου και η φιλοσοφία του δεν συνάδει με τα επιτεύγματά του. Σε πείσμα των καιρών μάλιστα, για να καταλάβει κανείς, δεν έχει social Media.

Με το πολυσχιδές παιχνίδι του βέβαια έχει γίνει άκρως απαραίτητος τόσο στην Εθνική ομάδα όσο και στο σύλλογο τον οποίο υπηρετεί και για τον οποίο αγωνίζεται τα τελευταία χρόνια στη Βουδαπέστη, ακόμα και τραυματίας. Όπως συνέβη στο πρόσφατο Super Cup.

Παρότι λαβωμένος με σπασμένο πλευρό, ο Στέλιος Αργυρόπουλος-Κανακάκης έθεσε εαυτόν στη διάθεση του προπονητή του. Για την ακρίβεια, δεν σήκωσε κουβέντα για πιθανή απουσία του. Αν και μακριά από το 100% των δυνατοτήτων του, έπεσε στο νερό για να βοηθήσει την ομάδα του, σε μία κίνηση αυτοθυσίας. Μακριά από τα φώτα.

Ειδική μνεία σε εκείνον έκανε ο προπονητής του μετά το φινάλε του αγώνα, μιλώντας σε τοπικό δίκτυο της Ουγγαρίας. «Ο Αργυρόπουλος-Κανακάκης έπαιξε με σπασμένο πλευρό. Αν και δεν μπορούσε να συμβάλει τόσο όσο συνήθως, και μόνο το γεγονός ότι βρέθηκε στο νερό, λειτούργησε σαν… δόλωμα. Όπως και ο Σκότι Πίπεν στους Τελικούς του ΝΒΑ το 1998.»

Παρά τον εξουθενωτικό τραυματισμό του στην πλάτη, ο τεράστιος Πίπεν των έξι πρωταθλημάτων, έβαλε… πλάτη στον 6ο Τελικό για να μη γυρίσει η σειρά στη Γιούτα. Και ο Φιλ Τζάκσον στάθηκε σε εκείνον στις δηλώσεις του μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, τονίζοντας πως η απόδοσή του μπορεί να μην ήταν ως συνήθως, βοήθησε όμως αμυντικά κυρίως υψώνοντας ανάστημα.