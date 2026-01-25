Η Εθνική Ελλάδας έγραψε ιστορία και τα λόγια του Θοδωρή Βλάχου φανερώνουν τη «λύτρωση» που έφερε το χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα!

Η Εθνική Ελλάδας «βούλιαξε» την Ιταλία στον μικρό τελικό (25/01, 12-5) και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο!

Κάπως έτσι, κατάφερε να γράψει ιστορία, καθώς ήταν το πρώτο μετάλλιο που έρχεται στη συγκεκριμένη διοργάνωση!

Ο Θοδωρής Βλάχος, στις δηλώσεις του στην κάμερα της ΕΡΤ, δεν έκρυψε τη χαρά του, ενώ στάθηκε στη «λύτρωση» που έφερε για όλους το συγκεκριμένο επίτευγμα.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Θοδωρής Βλάχος:

«Επιτέλους ήρθε, γιατί όλα αυτά μας δίνουν πίεση, ότι δεν έχουμε καταφέρει κάτι. Επιτέλους. Το θέλαμε πολύ, ιδίως μετά την κακή εμφάνιση. Θέλαμε να φύγουμε από εδώ με το μετάλλιο, για εμάς, για το ότι δεν έχουμε κατακτήσει ποτέ ευρωπαϊκό μετάλλιο.

Πιστεύω ότι τέτοιες εμφανίσεις δίνουν μετάλλια και προκρίσεις.

Η Ιταλία παραμένει μία υπερδύναμη. Ίσως είχαν το βάρος γιατί έχουν πολλά νέα παιδιά. Εμείς όλοι έχουμε ξαναέρθει σε αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν παύει να είναι η Ιταλία, μία υπερδύναμη. Εμείς τη νίκη θέλαμε, δεν μας ένοιαζε αν θα είναι με διαφορά ενός γκολ ή πέντε».