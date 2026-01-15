Αλύγιστη η Εθνική ομάδα πόλο των ανδρών, έκανε… σεφτέ σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα με την Κροατία και πήρε μεγάλο προβάδισμα για την τετράδα. ΜΥΘΙΚΟ γκολ από τον Αργυρόπουλο-Κανακάκη.

Αυτό το σύνολο, αυτή η ομάδαρα, η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών και γυναικών προσφέρει συγκινήσεις όπου και να παίζει. Όποια εποχή και να είναι. Δεν περιμένει «καλοκαίρια και χειμώνες για να φανεί» που λέει και το άσμα. Είναι παντός καιρού. Και μοιράζει συναισθήματα χαράς και υπερηφάνειας. Αφού συνδυάζει το ταλέντο με την μαχητική ενέργεια. Κι ας χάνει κάπου κάπου το μυαλό της.

Η «γαλανόλευκη» άντεξε απέναντι στην παγκόσμια πρωταθλήτρια του 2024 Κροατία παρότι έπαιξε στα τελευταία λεπτά του αγώνα με παίκτη λιγότερο (αποβολή χωρίς αντικατάσταση)και δη τον αρχηγό της και πήρε το μεγάλο ντέρμπι του πρώτου γύρου.

Μία νίκη πάρα πολύ σημαντική για τη συνέχεια αφού το φορμάτ άλλαξε και δεν ανοίγει απλά ο δρόμος για τη συνέχεια του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος αλλά και οι «πόρτες» της τετράδας.

Πρώτο και φαρμακερό «χτύπημα» για την Εθνική ομάδα πόλο των ανδρών έναντι στην Hrvatska, κερδίζοντάς την για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Το τελικό σκορ (11-10) δείχνει και την εικόνα μέσα στο νερό. Ένα παιχνίδι που αναμενόταν και κρίθηκε όντως στις λεπτομέρειες. Σαν τα Μακρά Τείχη της αρχαιότητας υψώθηκε το χέρι του Αριστείδη Χαλυβόπουλου στο τέλος, όταν οι διαιτητές δικαίωσαν το challenge των Κροατών και τους έδωσαν ακόμα 6.9”.

Παρότι η ουσία είναι εκείνη που κρατά το σύνολο του Θοδωρή Βλάχου από το παιχνίδι μιας και το διακύβευμα ήταν πολύ σημαντικό, δεν μπορεί να μην σταθεί κανείς και στο θέαμα που πρόσφερε η Εθνική ομάδα. Και δη ο Στέλιος Αργυρόπουλος-Κανακάκης που την «κουβάλησε» όταν είχε κολλήσει και ισοφαρίστηκε από το 6-3 σε 6-6.

Ο Έλληνας παικταράς της Φερενστβάρος, δις πρωταθλητής Ευρώπης που ήταν υποψήφιος και για πολίστας της χρονιάς (2025), έδωσε «αέρα» δύο τερμάτων στην Εθνική ομάδα (11-9) με μία ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΓΚΟΛΑΡΑ. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, του Εθνικού και του Ηλυσιακού μεταξύ άλλων, κράτησε την μπάλα στην πρώτη γαλανόλευκη επίθεση με παίκτη λιγότερο (Γεννηδουνιάς στο 3’13” για το φινάλε), «έφαγε» αρκετό χρόνο και άφησε… παγωτό τον Μπίγιατς με γυριστό από την περιφέρεια.

Απίστευτη ομορφιάς γκολ από ένα… τανκ των ευρωπαϊκών πισινών που έχει «νοτίσει» με το dna του νικητή.