Η Εθνική ομάδα πόλο των ανδρών το βράδυ της Πέμπτης (15/1) έστρωσε τον δρόμο της στην Beogradska Arena απέναντι στην πρωταθλήτρια κόσμου Κροατία το 2024. Η «γαλανόλευκη» επικράτησε για πρώτη φορά της Hrvatska σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα μετά από 13 (!) ανεπιτυχείς προσπάθειες. Πείσμωσε, το πήρε προσωπικά.

Ακόμα και η αποβολή του αρχηγού της Ντίνου Γεννηδουνιά στα τελευταία δευτερόλεπτα παίζοντας με παίκτη λιγότερο, δεν ήταν αρκετή για να μην σπάσει το ρόδι. Και σημαντικό ρόλο για να επιτευχθεί αυτό, έπαιξε ο Στέλιος Αργυρόπουλος-Κανακάκης.

Το «τανκ» που έμαθε πόλο στα Ιλίσια, δις πρωταθλητής Ευρώπης με την Φερεντσβάρος τα τελευταία χρόνια έβαλε 4 από τα 11 συνολικά «γαλανόλευκα» γκολ με το τελευταίο να συνδυάζει ουσία και (υπερθέαμα). Το ασύλληπτης φύσης τελείωμά του, τεχνικό και αναπάντεχο για την αντίπαλη άμυνα και τον γκολκίπερ – στον οποίο το έχει κάνει ξανά όταν έπαιζε στην Κροατία – ήταν το «μαξιλαράκι» ασφαλείας που χρειαζόταν η Εθνική ομάδα στο γεμάτη πίεση φινάλε. Και αφού άντεξε, πήρε την προβολή που του άρμοζε.

Δεν υπάρχει άνθρωπος – όχι μόνο στα μέρη μας αλλά και παγκοσμίως ακόμα και μυημένοι στο δυσνόητο άθλημα της υδατοσφαίρισης – που έχει δει τον Στέλιο Αργυρόπουλο-Κανακάκη να σηκώνεται και να εκτελεί με γυριστό την Κροατία στο τέλος του χρόνου της ελληνικής επίθεσης και δεν τα έχει… χάσει.

Το πολυεργαλείο στα χέρια οποιουδήποτε προπονητή και δη του Θοδωρή Βλάχου που ήταν υποψήφιος για παίκτης της χρονιάς, άφησε άπαντες με το στόμα ανοιχτό. Μαζί και τον συμπαίκτη του, Ντίνο Γεννηδουνιά όπως φαίνεται από την φωτογραφία. Ο αρχηγός της Εθνικής που ένιωσε μεταξύ άλλων και μία έξτρα ανακούφιση βλέποντας την μπάλα να τινάζει τα κροατικά δίχτυα, λίγα δευτερόλεπτα αφότου είχε αποβληθεί χωρίς αντικατάσταση και ενώ η Εθνική ομάδα έπαιζε με παίκτη λιγότερο μέχρι την ολοκλήρωση του ματς (τρία λεπτά και 13”).

Λίγα λεπτά αργότερα και μόλις τον είδε στην μεικτή ζώνη, ο αρχηγός θέλησε να πάρει μία σφιχτή αγκαλιά τον μεγάλο πρωταγωνιστή της Εθνικής ομάδας, ο οποίος μαζί με τους υπόλοιπους έβαλαν πλάτη για να μην στοιχίσει η αποβολή του. Σε πρώτη φάση τουλάχιστον αφού η «γαλανόλευκη» και ο Γεννηδουνιάς πλήρωσαν ακριβά την αποβολή του για βιοπραγία με δύο αγωνιστικές (Vs. Τουρκία 17/1 και Ιταλία 19/1). Άδικος και αδόκιμος βέβαια ο όρος αφού τέτοιες αντιδράσεις και μακραρίσματα γίνονται δεκάδες σε κάθε αγώνα μέσα και έξω από το νερό. Κάτι που κατάλαβε και ο ίδιος ο Γεννηδουνιάς και ο αντίπαλός του αμέσως, όταν έσπευσε να του ζητήσει συγγνώμη. Καμία πρόθεση δεν είχε ο Ντίνος Γεννηδουνιάς που αποτελεί υπόδειγμα αθλητή και συμπαίκτη και ο οποίος με περίσσεια ειλικρίνεια και θάρρος, θέλησε να απολογηθεί σε όλους on camera με τέλος του ματς που έριξε την αυλαία της φάσης των ομίλων στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης.

Η ταπεινότητα βέβαια που συντροφεύει τον Στέλιο Αργυρόπουλο-Κανακάκη, τον κράτησε προσγειωμένο παρότι πέτυχε το γκολ της χρονιάς και όχι μόνο. Το οποίο σε συνδυασμό με την βαρύτητα που έχει, γίνεται ακόμα πιο εντυπωσιακό. Και παρότι έκανε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο να παραμιλάει, εκείνος είπε στις δηλώσεις του πως… «Ήμασταν τυχεροί, το χρειαζόμασταν και πάμε παρακάτω.»