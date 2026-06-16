Η (μικρή) Ολλανδέζα έγινε το πρόσωπο των φίλων του Ολυμπιακού τις τελευταίες ημέρες, χαρίζοντας ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο πριν κινείσαι για άλλες πολιτείες.

Τις τελευταίες ώρες την έμαθαν και οι… πέτρες στον Ολυμπιακό. Λογικό αφού με τη δική της πολύτιμη συβολή, δικαίωσε τον προπονητή της Γιώργο Ντόσκα για την απόφασή του να αλλάξει την υπέροχη Ιωάννα Σταματοπούλου και σηματοδότησε την επιστροφή των «ερυθρολεύκων» στην κορυφή της Ευρώπης μετά από 4 χρόνια.

Η Μπριτ Φαν ντεν Ντόμπελστιν πνίγησε στις αγκαλιές των συμπαικτριών της και με αυτό το γεμάτο και κατάφωτο χαμόγελο, μετέδωσε τη χαρά και στον κόσμο της ομάδας. Φόρεσε την επετειακή φανέλα με το «7» στην πλάτη και μίλησε ελληνικά. Ό,τι μπορεί να ζητήσει ο φίλος μιας ομάδας.

Η δεύτερη τερματοφύλακας του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού, βούτηξε χωρίς ζέσταμα στο νερό και έπιασε και τα τρία πέναλτι των αθλητριών της Φερεντσβάρος. 3/3 χωρίς να έχει βραχεί καν. Αυτή είναι η νοοτροπία της, ούσα ιδιαιτέρως δυνατή ψυχικά.

Παρόλα αυτά η συνεργασία της με την ομάδα του Πειραιά δεν θα συνεχιστεί σύμφωνα με τα όσα γνωρίζει το Ole.gr. Καμία από τις δύο εμπλεκόμενες πλευρές δεν έχει το παραμικρό παράπονο από την αντίστοιχη ωστόσο ο ανταγωνισμός στη θέση της τερματοφύλακα είναι μεγάλος στον Ολυμπιακό.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού στους Betarades για το ευρωπαϊκό: «Είχα από πριν στο μυαλό μου την αλλαγή τερματοφύλακα» (video) Ο Γιώργος Ντόσκας επανέφερε τον Ολυμπιακό στην κορυφή της Ευρώπης στο πόλο γυναικών και μίλησε στους Betarades για την απόφαση να ρίξει στο νερό την Ολλανδή τερματοφύλακα.

Με την Ιωάννα Σταματοπούλου να βρίσκεται μπροστά της, η κορυφαία γκολκίπερ στον κόσμο όπως την χαρακτήρισε ο προπονητής της Γιώργος Ντόσκας στην εκπομπή του Betarades.gr «Showtime» που φιλοξενήθηκε, δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια για να βγει μπροστά στο σπριντ.

Για αυτό όσο κι αν το φινάλε ήταν ονειρικό, η Μπριτ Φαν ντεν Ντόμπελστιν δεν θα συνεχίσει στον Ολυμπιακό, με τον πρωταθλητή Ευρώπης να έχει ήδη κλείσει το ρόστερ για τη νέα σεζόν. Άρα έχει βρει και την αντικαταστάτριά της στο όνομα της Ντιβίνα Νίγκρο που γυρίζει στον Πειραιά ως Κυπελλούχος Ευρώπης.

Η ΕλληνοΙταλίδα πορτιέρε δεν λογίζεται ως ξένη φυσικά, κερδίζοντας πόντους ως προς την αντικαταστάτρια της Ολλανδής που έμαθε ελληνικά μέσα σε οκτώ μήνες, με τη βοήθεια και του Έλληνα πολίστα συντρόφου της.

Η απο μηχανής θεός της κατάκτησης του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος του Ολυμπιακού θα επιστρέψει στην πατρίδα της για την επόμενη σεζόν.

Στα πλαίσια της ενίσχυσης και της φιλοσοφίας του συλλόγου να επενδύει σε νεαρές αθλήτριες με μεγάλο potential, ο Ολυμπιακός έχει προχωρήσει το θέμα της Kata Hajdu της Ούιπεστ, την οποία έμαθε από πρώτο χέρι από τα μεταξύ τους παιχνίδια.

Πρόκεται για 20χρονη περιφερειακή και ένα από τα μεγαλύτερα πρότζεκτ της παγκόσμιας υδατοσφαίρισης και φυσικά του ουγγρικό πόλο που αναμένεται να ενισχύσει τις πρωταθλήτριες Ευρώπης στην προσπάθεια που θα κάνουν για διατήρηση των σκήπτρων τους.