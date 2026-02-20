Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς «έφτιαξε» το γκολ του ΠΑΟΚ, με το οποίο μείωσε απέναντι στην Θέλτα, και «μπήκε» στο Top-15 του κόσμου, σε μία συγκεκριμένη λίστα.

Η εκπληκτική σέντρα του Αντρίγια Ζίβκοβιτς στον Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ, στο 77ο λεπτό της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με τη Θέλτα στην Τούμπα (19/02, 1-2), την οποία ο Σουηδός μετέτρεψε σε γκολ, ήταν η 15η ασίστ του αρχηγού του «Δικεφάλου του Βορρά» τη φετινή σεζόν, ο οποίος βέβαια θα απουσιάσει από τη ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας.

Κάπως έτσι, ο 29χρονος μεσοεπιθετικός φιγουράρει ανάμεσα στους κορυφαίους του κόσμου στη φετινή σεζόν, όσον αφορά τις ασίστ!

Μάλιστα, στη σχετική λίστα βρίσκεται τόσο ο Χρήστος Τζόλης, όσο και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας!

Αναλυτικά, οι λίστα στην οποία βρίσκονται Αντρίγια Ζίβκοβιτς, Χρήστος Τζόλης και Κωνσταντίνος Καρέτσας: