Η εκπληκτική σέντρα του Αντρίγια Ζίβκοβιτς στον Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ, στο 77ο λεπτό της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με τη Θέλτα στην Τούμπα (19/02, 1-2), την οποία ο Σουηδός μετέτρεψε σε γκολ, ήταν η 15η ασίστ του αρχηγού του «Δικεφάλου του Βορρά» τη φετινή σεζόν, ο οποίος βέβαια θα απουσιάσει από τη ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας.
Κάπως έτσι, ο 29χρονος μεσοεπιθετικός φιγουράρει ανάμεσα στους κορυφαίους του κόσμου στη φετινή σεζόν, όσον αφορά τις ασίστ!
Μάλιστα, στη σχετική λίστα βρίσκεται τόσο ο Χρήστος Τζόλης, όσο και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας!
Αναλυτικά, οι λίστα στην οποία βρίσκονται Αντρίγια Ζίβκοβιτς, Χρήστος Τζόλης και Κωνσταντίνος Καρέτσας:
- Μαϊκλ Ολίσε (Μπάγερν Μονάχου) 25
- Λιονέλ Κοϊρα (Μετροπολιτάνο) 20
- Νικ Ντούντεμαν (Βίλεμ) 17
- Φερνάντο Άλβαρες (Σεντ Τζόζεφ) 17
- Χρήστος Τζόλης (Κλαμπ Μπριζ) 16
- Κωνσταντίνος Καρέτσας (Γκενκ) 16
- Σουφιάν Ελ Καρουανί (Oυτρέχτη) 16
- Αλαν Σιμσίρ (Μίντιλαντ) 16
- Ντούσαν Τάντιτς (Αλ Γουάχντα) 16
- Όσκαρ Αρίμπας (Τζοχόρ) 16
- Λουίζ Ντίας (Μπάγερν Μονάχου) 15
- Αντρίγια Ζίβκοβιτς (ΠΑΟΚ) 15
- Ματέο ντι Χιούστο (Λουκέρνη) 15
- Ντάβιντε Λαμέστα (Μπενεβέντο) 15
- Τζόρνταν Έβανς (Ερμπάς) 15