Η εκπληκτική σέντρα του Αντρίγια Ζίβκοβιτς στον Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ, στο 77ο λεπτό της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με τη Θέλτα στην Τούμπα (19/02, 1-2), την οποία ο Σουηδός μετέτρεψε σε γκολ, ήταν η 15η ασίστ του αρχηγού του «Δικεφάλου του Βορρά» τη φετινή σεζόν, ο οποίος βέβαια θα απουσιάσει από τη ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας.

Κάπως έτσι, ο 29χρονος μεσοεπιθετικός φιγουράρει ανάμεσα στους κορυφαίους του κόσμου στη φετινή σεζόν, όσον αφορά τις ασίστ!

Μάλιστα, στη σχετική λίστα βρίσκεται τόσο ο Χρήστος Τζόλης, όσο και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας!

Αναλυτικά, οι λίστα στην οποία βρίσκονται Αντρίγια Ζίβκοβιτς, Χρήστος Τζόλης και Κωνσταντίνος Καρέτσας:

  1. Μαϊκλ Ολίσε (Μπάγερν Μονάχου) 25
  2. Λιονέλ Κοϊρα (Μετροπολιτάνο) 20
  3. Νικ Ντούντεμαν (Βίλεμ) 17
  4. Φερνάντο Άλβαρες (Σεντ Τζόζεφ) 17
  5. Χρήστος Τζόλης (Κλαμπ Μπριζ) 16
  6. Κωνσταντίνος Καρέτσας (Γκενκ) 16
  7. Σουφιάν Ελ Καρουανί (Oυτρέχτη) 16
  8. Αλαν Σιμσίρ (Μίντιλαντ) 16
  9. Ντούσαν Τάντιτς (Αλ Γουάχντα) 16
  10. Όσκαρ Αρίμπας (Τζοχόρ) 16
  11. Λουίζ Ντίας (Μπάγερν Μονάχου) 15
  12. Αντρίγια Ζίβκοβιτς (ΠΑΟΚ) 15
  13. Ματέο ντι Χιούστο (Λουκέρνη) 15
  14. Ντάβιντε Λαμέστα (Μπενεβέντο) 15
  15. Τζόρνταν Έβανς (Ερμπάς) 15