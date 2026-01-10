Η ιστορία της ζωής του Μπαρνάμπας Βάργκα, έως και τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ, είναι one of a kind. Γιατί για χρόνια, όλα συνηγορούσαν πως δεν θα τα καταφέρει.

«Η καριέρα του Μπαρνάμπας Βάργκα, η πιο δύσκολη καριέρα στη σύγχρονη ιστορία του ποδοσφαίρου της Ουγγαρίας».

Αυτές τις λέξεις χρησιμοποίησαν τα ΜΜΕ της χώρας του, για να περιγράψουν μέσα σε δύο προτάσεις, όσα τους διηγήθηκε ο ίδιος ο νέος φορ της ΑΕΚ, στην πρώτη του μεγάλη συνέντευξη. Όχι πολλά χρόνια πριν: τον Μάρτιο του 2023. Άλλωστε ο Μπαρνάμπας Βάργκα, το «μπαμ» της καριέρας του άργησε να το κάνει.

Έχουν τεράστια σημασία, όμως, όσα έκανε πριν αναδειχθεί σε έναν από τους κορυφαίους «μπομπέρ» των πρωταθλημάτων της Ευρώπης, αλλά και του Europa League.

Από την Ουγγαρία στην Αυστρία, με ποδήλατο

«Έμενα με την οικογένειά μου στη Σεντπέτερφα, ένα συνοριακό χωριό με μόλις χίλια κατοίκους. Και στην αυστριακή πλευρά, το πρώτο χωριό ήταν το Έμπεραου – ή Μονιορόκερεκ. Αρκετοί από τους φίλους μου από το χωριό έπαιζαν ποδόσφαιρο εκεί. Φαινόταν προφανές».

Σε αυτήν την ομάδα, μόλις στα 16 του χρόνια, ο Μπαρνάμπας Βάργκα αποφάσισε να κυνηγήσει το όνειρό του. «Απλώς περνούσα τα σύνορα με το ποδήλατο.

Ο πατέρας μου έπαιζε επίσης ποδόσφαιρο σε ερασιτεχνικό επίπεδο – ο αδερφός μου παίζει ακόμα στην Αυστρία, σε κατώτερη κατηγορία – οπότε η αγάπη για το ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό ήταν στην οικογένεια», ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας στο Rangando.24.hu.

Ποδόσφαιρο, σταφύλια και γκαραζόπορτες

«Στην αρχή, έπιανα περιστασιακές και εποχιακές δουλειές στο Έμπεραου. Αναλάμβανα τα πάντα, μερικές φορές δούλευα και στους αμπελώνες.

Έλεγα μόνο λίγα λόγια στα γερμανικά, αλλά αυτό δεν δημιούργησε κανένα πρόβλημα επειδή υπήρχαν πολλοί Ούγγροι που εργάζονταν εκεί, ακόμη και από το χωριό μου. Με την πάροδο του χρόνου, όταν τα πράγματα πήγαιναν καλύτερα, βρήκα δουλειά στην εταιρεία κατασκευής γκαραζόπορτων ενός από τους ιθύνοντες της ομάδας.

Τα καθήκοντά μου ήταν τα… απλά, ενός ανειδίκευτου εργάτη: ‘πιάσε το, βάλ’ το εδώ, πήγαινε το εκεί, δώσε μου το κατσαβίδι, και ούτω καθεξής’».

Μάτερσμπουργκ, ένας θρύλος και βήμα-βήμα

«Μεταγράφηκα στην Μάτερσμπουργκ 2, την ερασιτεχνική ομάδα, το 2016. Η πλειοψηφία της ομάδας αποτελούνταν από νεότερους παίκτες, 18-19 ετών, οι οποίοι είχαν αποχωρήσει από την ομάδα νέων. Σχεδόν θεωρούμουν γέρος στα 21 μου.

Ήξερα ότι η ερασιτεχνική ομάδα είχε μια επαγγελματική ομάδα πρώτης κατηγορίας και περίμενα την ευκαιρία να δω αν θα με δεχτούν. Γι’ αυτό μετακόμισα από το σπίτι, αλλά όχι στο Μάτερσμπουργκ, αλλά στο Σόπρον, επειδή ήταν μόνο 25 λεπτά με το αυτοκίνητο από εκεί μέχρι το προπονητικό κέντρο.

Η σεζόν ξεκίνησε καλά, τα πήγαινα πολύ καλά στη δεύτερη ομάδα, και επειδή η πρώτη ομάδα δεν είχε αποτελέσματα και ήταν λίγο εξαντλημένη λόγω τραυματισμών, με κάλεσαν τον Σεπτέμβριο για να έρθω σε μια προπόνηση. Θυμάμαι το τηλέφωνό μου να χτυπάει μια Πέμπτη, και μετά ξεκίνησα εναντίον της Ριντ το Σαββατοκύριακο και έδωσα μια ασίστ. Αυτός ο αγώνας ήταν μια φανταστική, καθοριστική εμπειρία στη ζωή μου.

Προπονητής μου ήταν ο Ίβιτσα Βάστιτς. Θρύλος στην Αυστρία και ειδικά στο Γκρατς. Αυτός με έφερε στην πρώτη ομάδα, αλλά έφυγε τον Ιανουάριο του 2017. Με προσέγγισε η Λάφνιτς, ομάδα δεύτερης κατηγορίας, υπέγραψα εκεί λόγω των περισσότερων ευκαιριών παιχνιδιού και έπαιζα εκεί συνεχώς».

Η εκτόξευση

Από εκείνο το χρονικό σημείο, δηλαδή τη μεταγραφή του το 2019, ο Μπαρνάμπας Βάργκα βλέπει την καριέρα του να εκτοξεύεται.

Γκιρμότ, Πάκσι και Φερεντσβάρος, πριν το κεφάλαιο της ΑΕΚ, απολαμβάνουν τις ικανότητές του: 29 γκολ στην πρώτη, άλλα τόσα στη δεύτερη και 70 στην τρίτη, με τα 20 να είναι εντός της φετινής σεζόν, πριν μεταβεί στην Ελλάδα.

Ένας πραγματικός «μπομπέρ», σταθερό μέλος της εθνικής ομάδας της Ουγγαρίας, που μαθαίνοντας για την ιστορία της ζωής του, καταλαβαίνει κανείς πως μάλλον ορθά έγραψαν οι συμπατριώτες του ότι «η καριέρα του Μπαρνάμπας Βάργκα, η πιο δύσκολη καριέρα στη σύγχρονη ιστορία του ποδοσφαίρου της Ουγγαρίας».