Ο Έρλινγκ Χάαλαντ οδήγησε τη Νορβηγία στην επιστροφή σε Παγκόσμιο Κύπελλο, με επιδόσεις που μοιάζουν… ακατανόητες!

Όσα κάνει ο Έρλινγκ Χάαλαντ με την Εθνική Νορβηγίας φαντάζουν αδιανόητα!

Η χώρα από τη σκανδιναβική χερσόνησο πήρε μία πανηγυρική και δικαιότατη πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Με 8/8 νίκες άφησε στη δεύτερη θέση την Ιταλία, σε όμιλο όπου βρέθηκε μαζί και με Ισραήλ, Εσθονία και Μολδαβία. Έτσι, κέρδισε το απευθείας εισιτήριο για τη διοργάνωση που θα διεξαχθεί στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού.

▫️Perfect record in 8 WCQ games

▫️37 goals scored (14 more than second-best)

▫️Just 5 goals conceded



Norway's World Cup qualifying campaign though 🇳🇴😲 pic.twitter.com/O11erZldOF — B/R Football (@brfootball) November 16, 2025

Το δίχως άλλο, ο απόλυτος πρωταγωνιστής είναι ο Νορβηγός επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι. Πέρα από τις ασύλληπτες επιδόσεις του με την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα, ο Έρλινγκ Χάαλαντ κάνει μυθικά πράγματα και με το αντιπροσωπευτικό του συγκρότημα.

Στο ματς με τους Ιταλούς, το βράδυ της Κυριακής, πέτυχε ντοπιέτα και υπέγραψε τον θρίαμβο της Νορβηγίας, μέσα στο Σαν Σίρο (16/11, 1-4).

Αυτό, όμως, ήταν το… κερασάκι στην τούρτα των προκριματικών. Μίας διαδρομής, που έστειλε τους Νορβηγούς σε Μουντιάλ, μετά από 28 ολόκληρα χρόνια. Η τελευταία φορά που είχε βρεθεί σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, ήταν το 1998.

Norway are going to a @FIFAWorldCup for the first time in 28 years! 🇳🇴👏 pic.twitter.com/W2MGfsQJtD — FIFA (@FIFAcom) November 16, 2025

Η Νορβηγία σε αυτή την προκριματική διαδικασία έκανε τα πάντα σωστά. Πέρα από το απόλυτο των νικών, δέχθηκε μόλις 5 γκολ, τα λιγότερα δηλαδή στον όμιλο, ενώ σημείωσε 37 τέρματα, άρα τα περισσότερα!

Στον επιθετικό τομέα, ο Χάαλαντ συνεισέφερε τα μέγιστα. Ο 25χρονος επιθετικός ολοκλήρωσε τα προκριματικά με 16 γκολ, όντας ο πρώτος σκόρερ, με διπλάσια τέρματα από τους Ντεπάι, Αρναούτοβιτς και Χάρι Κέιν, που ακολουθούν. Μάλιστα, μοίρασε και δύο ασίστ.

Ποιο είναι το πιο εντυπωσιακό; Ότι κατάφερε να βρει δίχτυα και στα οκτώ παιχνίδια των Νορβηγών! Αποκορύφωμα ήταν τα πέντε γκολ που σημείωσε, στο εντός έδρας ματς απέναντι στη Μολδαβία.

Ο Χάαλαντ ζει σίγουρα τις καλύτερες ημέρες του με το εθνόσημο. Η Νορβηγία στηρίζεται απόλυτα στον killer της. Και πώς θα μπορούσε να γίνει αλλιώς, όταν από το ντεμπούτο του το 2019, έχει σκοράρει ήδη 55 γκολ, σε 48 παιχνίδια!