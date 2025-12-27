Ο Λούκα Μόντριτς, χωρίς μαγικά φίλτρα και ελιξίρια νεότητας, έχει «πείσει» πως είναι πολύ πιο νέος απ’ ό,τι γράφει η ταυτότητά του.

Στο ερώτημα αν «νικιέται ο χρόνος», ο Λούκα Μόντριτς είναι η απάντηση. Στα μέσα του Οκτωβρίου του 2024, έγινε ο γηραιότερος ποδοσφαιριστής, που αγωνίστηκε σε επίσημο ματς της Ρεάλ Μαδρίτης.

Μερικούς μήνες αργότερα, κλείνοντας τα 40 του χρόνια, αποφάσισε να μην αποσυρθεί, αλλά να μεταβεί σε ένα εξίσου ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Έτσι, από τη La Liga και τη Ρεάλ Μαδρίτης, βρέθηκε στη Serie A και τη Μίλαν, όπου συνεχίζει να «σπάει» τα κοντέρ.

Έως τώρα, είναι ο παίκτης των «ροσονέρι» που έχει αγωνιστεί τα περισσότερα λεπτά στο ιταλικό πρωτάθλημα. Πώς, όμως;

🚨 𝗖𝗥𝗔𝗭𝗬 𝗙𝗔𝗖𝗧: Luka Modric is the player who played the MOST minutes (1325) for AC Milan in Serie A this season.



He is 40 years old. pic.twitter.com/eKq3QPO8Lf — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) December 23, 2025

Ποιο είναι το μυστικό του Λούκα Μόντριτς;

Η απάντηση έρχεται από τον προσωπικό του γυμναστή, Βλάτκο Βούτσετιτς.

Μιλώντας στο Relevo, ο Βούτσετιτς ανέλυσε τον τρόπο που δουλεύει ο Λούκα Μόντριτς, αλλά και τα αποτελέσματα αυτού. Προφανώς, ελιξίρια νεότητας και μαγικά φίλτρα, δεν έχουν θέση εδώ. Όλα είναι θέμα μεθόδου και επιμονής στο πλάνο.

Ο 39χρονος Κροάτης χαφ, λοιπόν, τα έχει και τα δύο σε μεγάλο βαθμό. Οι δυο τους γνωρίζονται από το 2010, αλλά ξεκίνησαν τη συνεργασία τους το 2012.

«Ο Λούκα με προσέγγισε, ζητώντας τη βοήθειά μου. Θέσαμε τρεις στόχους: την απόκτηση της καλύτερης δυνατής φυσικής κατάστασης, την αποφυγή τραυματισμών και το να δώσουμε όσο μεγαλύτερη διάρκεια γίνεται στην καριέρα του. Τότε, στοχεύαμε έως τα 36 του χρόνια, αλλά ξεπέρασε κατά πολύ, τον στόχο που είχαμε θέσει».

🎙| Vlatko Vucetic (Modric's personal trainer): "Modric is focused on his body, he can play until he is 40." pic.twitter.com/AEDiVM5oYy — Madrid Xtra (@MadridXtra) March 4, 2022

Το προπονητικό πρόγραμμα

Μαζί, δημιούργησαν ένα αυστηρό πρόγραμμα προπόνησης, το οποίο ο Μόντριτς ακολουθεί σχεδόν κάθε μέρα, με πάνω από 350 συνεδρίες το χρόνο, είτε στο σπίτι είτε στις εγκαταστάσεις του συλλόγου. Πρέπει να κάνει μια σταθερή ρουτίνα 45 λεπτών πριν από κάθε προπόνηση.

Το καθημερινό του πρόγραμμα περιλαμβάνει ασκήσεις με λάστιχο αντίστασης, προπόνηση δύναμης για τα χέρια και τους ώμους του, πολλές περιστροφικές κινήσεις και ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα για το κάτω μέρος του σώματός του.

🗞 AS’s Cover | Modric’s Secret: The player has been training for seven years with the kinesiotherapist Vlatko Vucetic. pic.twitter.com/9J5b2l5PYy — Real Madrid Info ³⁶ (@RMadridInfo) March 4, 2022

«Η διατήρηση της μυϊκής μάζας είναι ζωτικής σημασίας, ειδικά μετά τα 30, καθώς μπορεί να μειωθεί γρήγορα» τονίζει ο Βούτσετιτς.

«Για να επιστρέψετε εκεί που ήσασταν πριν από ένα χρόνο χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια. Χρειάζεστε αφοσίωση, και ειλικρινά, πιστεύω ότι τα προληπτικά μέτρα, ειδικά η δουλειά με τα λάστιχα αντίστασης, είναι το κλειδί».

Τίποτα από αυτά δεν θα λειτουργούσε χωρίς την ακλόνητη δέσμευση του Μόντριτς, που δεν κάνει σχεδόν καθόλου διαλείμματα, πλήρως πεπεισμένος για τα οφέλη της προπόνησής του.

🗣 Vlatko Vučetic (Luka Modrić's physical trainer): "This summer he has trained harder than ever. He swam and run a lot to be in top form for the first day of training with Real Madrid. Luka has a strong head and works hard. He's very upright, focused and competitive: he always… pic.twitter.com/SUHODVjdJD — Madrid Xtra (@MadridXtra) October 26, 2024

Το… παράδοξο της ηλικίας

Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω; Ο ισχυρισμός του Βούτσετιτς, που προκαλεί -τουλάχιστον- ενδιαφέρον.

«Η χρονολογική ηλικία του Λούκα είναι απλώς ένας αριθμός. Η μεταβολική του ηλικία – ένας δείκτης της φυσικής και βιολογικής του κατάστασης – είναι σημαντικά χαμηλότερη. Όλα αυτά τα χρόνια, έχει επικεντρωθεί στην πρόληψη, επομένως η μεταβολική του ηλικία είναι κάτω από τα 30!», αποκαλύπτει.

«Η χρονολογική μου ηλικία είναι 50, αλλά η μεταβολική μου ηλικία είναι 35. Ο Λούκα είναι 39, αλλά η μεταβολική του ηλικία κάτω από τα 30».

Vlatko Vucetic is @lukamodric10's private fitness coach and is in Paris to help the Croat prep for the #UCLFinal



Vucetic thinks 36-year-old Modric is fit enough to play until he's 40. 🇭🇷 pic.twitter.com/ay4tCJlg04 — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) May 28, 2022

Τόσο στο μυαλό του Μόντριτς, όσο και στου προσωπικού του γυμναστή, δεν υπάρχει, λοιπόν, ένα μόνο μυστικό. Η επιτυχία απαιτεί πολλούς παράγοντες: την υγιεινή, την ενυδάτωση, την οικογένεια, την ψυχολογία και τις κινητικές δεξιότητες.

Παράγοντες που όλοι βρίσκουν τέλεια εφαρμογή στον Λούκα Μόντριτς και συνδυάζονται με τη γενεσιουργό δύναμη, κάθε μεγάλης καριέρας: τα τεράστια ψυχικά αποθέματα ή αλλιώς, την θέληση.