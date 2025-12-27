Στο ερώτημα αν «νικιέται ο χρόνος», ο Λούκα Μόντριτς είναι η απάντηση. Στα μέσα του Οκτωβρίου του 2024, έγινε ο γηραιότερος ποδοσφαιριστής, που αγωνίστηκε σε επίσημο ματς της Ρεάλ Μαδρίτης.
Μερικούς μήνες αργότερα, κλείνοντας τα 40 του χρόνια, αποφάσισε να μην αποσυρθεί, αλλά να μεταβεί σε ένα εξίσου ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Έτσι, από τη La Liga και τη Ρεάλ Μαδρίτης, βρέθηκε στη Serie A και τη Μίλαν, όπου συνεχίζει να «σπάει» τα κοντέρ.
Έως τώρα, είναι ο παίκτης των «ροσονέρι» που έχει αγωνιστεί τα περισσότερα λεπτά στο ιταλικό πρωτάθλημα. Πώς, όμως;
Ποιο είναι το μυστικό του Λούκα Μόντριτς;
Η απάντηση έρχεται από τον προσωπικό του γυμναστή, Βλάτκο Βούτσετιτς.
Μιλώντας στο Relevo, ο Βούτσετιτς ανέλυσε τον τρόπο που δουλεύει ο Λούκα Μόντριτς, αλλά και τα αποτελέσματα αυτού. Προφανώς, ελιξίρια νεότητας και μαγικά φίλτρα, δεν έχουν θέση εδώ. Όλα είναι θέμα μεθόδου και επιμονής στο πλάνο.
Ο 39χρονος Κροάτης χαφ, λοιπόν, τα έχει και τα δύο σε μεγάλο βαθμό. Οι δυο τους γνωρίζονται από το 2010, αλλά ξεκίνησαν τη συνεργασία τους το 2012.
«Ο Λούκα με προσέγγισε, ζητώντας τη βοήθειά μου. Θέσαμε τρεις στόχους: την απόκτηση της καλύτερης δυνατής φυσικής κατάστασης, την αποφυγή τραυματισμών και το να δώσουμε όσο μεγαλύτερη διάρκεια γίνεται στην καριέρα του. Τότε, στοχεύαμε έως τα 36 του χρόνια, αλλά ξεπέρασε κατά πολύ, τον στόχο που είχαμε θέσει».
Το προπονητικό πρόγραμμα
Μαζί, δημιούργησαν ένα αυστηρό πρόγραμμα προπόνησης, το οποίο ο Μόντριτς ακολουθεί σχεδόν κάθε μέρα, με πάνω από 350 συνεδρίες το χρόνο, είτε στο σπίτι είτε στις εγκαταστάσεις του συλλόγου. Πρέπει να κάνει μια σταθερή ρουτίνα 45 λεπτών πριν από κάθε προπόνηση.
Το καθημερινό του πρόγραμμα περιλαμβάνει ασκήσεις με λάστιχο αντίστασης, προπόνηση δύναμης για τα χέρια και τους ώμους του, πολλές περιστροφικές κινήσεις και ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα για το κάτω μέρος του σώματός του.
«Η διατήρηση της μυϊκής μάζας είναι ζωτικής σημασίας, ειδικά μετά τα 30, καθώς μπορεί να μειωθεί γρήγορα» τονίζει ο Βούτσετιτς.
«Για να επιστρέψετε εκεί που ήσασταν πριν από ένα χρόνο χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια. Χρειάζεστε αφοσίωση, και ειλικρινά, πιστεύω ότι τα προληπτικά μέτρα, ειδικά η δουλειά με τα λάστιχα αντίστασης, είναι το κλειδί».
Τίποτα από αυτά δεν θα λειτουργούσε χωρίς την ακλόνητη δέσμευση του Μόντριτς, που δεν κάνει σχεδόν καθόλου διαλείμματα, πλήρως πεπεισμένος για τα οφέλη της προπόνησής του.
Το… παράδοξο της ηλικίας
Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω; Ο ισχυρισμός του Βούτσετιτς, που προκαλεί -τουλάχιστον- ενδιαφέρον.
«Η χρονολογική ηλικία του Λούκα είναι απλώς ένας αριθμός. Η μεταβολική του ηλικία – ένας δείκτης της φυσικής και βιολογικής του κατάστασης – είναι σημαντικά χαμηλότερη. Όλα αυτά τα χρόνια, έχει επικεντρωθεί στην πρόληψη, επομένως η μεταβολική του ηλικία είναι κάτω από τα 30!», αποκαλύπτει.
«Η χρονολογική μου ηλικία είναι 50, αλλά η μεταβολική μου ηλικία είναι 35. Ο Λούκα είναι 39, αλλά η μεταβολική του ηλικία κάτω από τα 30».
Τόσο στο μυαλό του Μόντριτς, όσο και στου προσωπικού του γυμναστή, δεν υπάρχει, λοιπόν, ένα μόνο μυστικό. Η επιτυχία απαιτεί πολλούς παράγοντες: την υγιεινή, την ενυδάτωση, την οικογένεια, την ψυχολογία και τις κινητικές δεξιότητες.
Παράγοντες που όλοι βρίσκουν τέλεια εφαρμογή στον Λούκα Μόντριτς και συνδυάζονται με τη γενεσιουργό δύναμη, κάθε μεγάλης καριέρας: τα τεράστια ψυχικά αποθέματα ή αλλιώς, την θέληση.