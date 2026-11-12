Η Εθνική Ελπίδων θα «παλέψει», για μία θέση στο EURO U21 απέναντι στην Ισλανδία, μία ομάδα που έχει ένα σπουδαίο «διαμάντι», που έχει… γνωστό επίθετο!

Η Εθνική Ελπίδων απέχει δύο ματς από την πρόκρισή της στην τελική φάση του EURO U21!

Μπορεί να πραγματοποίησε μία εξαιρετική πορεία στον όμιλό της, αλλά δεν ήταν ικανή, για να πάρει ένα εισιτήριο.

🇮🇸🇬🇷 Η Εθνική Ελπίδων μπαίνει στη μάχη των Play-offs! ⚽🔥



Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ισλανδία στον πρώτο αγώνα των Play-offs, με στόχο την πρόκριση στην τελική φάση του UEFA EURO U21 2027! 🇬🇷



Η μάχη της πρόκρισης ξεκινά στην ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, 🕒 15:00 #U21 #matchday pic.twitter.com/i2UltW2JO2 — Ethniki Omada (@EthnikiOmada) November 12, 2026

Πλέον, θα «παλέψει» απέναντι στην Ισλανδία Κ21, για μία θέση στη μεγάλη διοργάνωση!

Μία πρόκριση που η «γαλανόλευκη» ψάχνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αφού έχει να βρεθεί εκεί από το 2002.

Η πρώτη «αποστολή» της είναι στο παγωμένο, Ρέικιαβικ, που μόνο εύκολη δεν είναι. Μπορεί πολλοί να μην γνωρίζουν αρκετά πράγματα για την Ισλανδία.

Ωστόσο, στο δυναμικό της έχει ένα «διαμάντι», με αρκετά γνωστό επίθετο.

🇬🇷 Η αποστολή της Εθνικής Ελπίδων για τα play-off πρόκρισης στο U21 EURO 2027!



⚽ Αναλυτικά οι επιλογές του κ. Γιάννη Ταουσιάνη για τις δύο αναμετρήσεις με την Ισλανδία (12 & 16/11), που θα κρίνουν το εισιτήριο για την τελική φάση!#ethnikiomada #U21 #EURO #playoffs pic.twitter.com/OFjn4bi7lS — Ethniki Omada (@EthnikiOmada) November 6, 2026

Το «διαμάντι» της Ισλανδίας

Το όνομά του: Ντανιέλ Γκούντγιονσεν, και ναι έχει συγγένεια με τον πρώην «θρύλο» και παίκτη της ΑΕΚ, Έιντουρ Γκούντγιονσεν!

Πιο συγκεκριμένα, είναι ο γιος του που έχει αρχίσει το δικό του «ταξίδι» στον χώρο του ποδοσφαίρου.

Ξεκίνησε την πορεία του στις ακαδημίες της Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης, πριν αποφασίσει να «μετακινηθεί» στη Μάλμε.

Μιλάμε για έναν υψηλόσωμο επιθετικό που έχει πάρει αρκετές εμπειρίες στον σκανδιναβικό σύλλογο.

Παρότι είναι μόλις 20 ετών έχει παίξει ήδη σε 57 ματς, ενώ μετράει 11 τέρματα, σε όλες τις διοργανώσεις!

Παρ’ όλα αυτά, τα όσα κάνει στην εθνική του είναι για να… παραμιλούν οι πάντες.

Συνολικά έχει παίξει 36 παιχνίδια, σύμφωνα με το Transfermarkt, σε όλες τις «βαθμίδες» της Ισλανδίας, μέχρι και στην πρώτη ομάδα.

Πόσα τέρματα έχει πετύχει; Σταματάμε στον αριθμό «14»!

Η μεγάλη διαφορά έγινε στα προκριματικά του EURO U21, που σε πέντε παιχνίδια έστειλε την μπάλα στα δίχτυα επτά φορές.

Σε έναν παίκτη-διαμάντι που «λάμπει», ενώ «κουβαλάει» μαζί του και ένα αρκετά γνώριμο επίθετο.