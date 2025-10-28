Ο Κρις Κλέμονς ήρθε στην Ευρώπη για να τη γοητεύσει και να την κυριεύσει.

Ποιος είπε πως μονάχα η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης, διαθέτει στους… κόλπους της κορυφαίο υλικό; Μπορεί τα φώτα να πέφτουν, αδίκως ή μη στην Ευρωλίγκα, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει πως δεν υπάρχουν «διαμαντάκια» και εκτός αυτής, χτυπώντας μάλιστα την πόρτα της. Άλλωστε, τα πάντα σε αυτή τη ζωή είναι και θέμα timing όπως έχει αποδειχθεί πάμπολλες φορές και στον αθλητισμό.

Κάτω από τα ραντάρ της πιο κεντρικής σκηνής στην Ευρώπη, τους τελευταίους μήνες ξεδιπλώνει το ταλέντο του ένα επερχόμενο μέλος της. Ο Κρις Κλέμονς σαν άλλος Τι Τζέι Σορτς, ευελπιστεί πως θα ρίξει κι εκείνος μία… γροθιά στα στεγανά περιμένοντας την ευκαιρία του. Τα σκαλοπάτια της καταξίωσης τα ανεβαίνει ένα προς ένα. Μέχρι τότε; Ρίχνει 50άρες.

Σπουδαίος σκόρερ από τα νιάτα του, ο Κρις Κλέμονς έχει περάσει για την ώρα κάτω από τα ραντάρ των μεγάλων της «γηραιάς ηπείρου». Όχι για πολύ καιρό βέβαια με αυτά που κάνει στο παρκέ και τα νούμερα που «γράφει».

Εκρηκτικός, πολύ καλός χειριστής της μπάλας, ταχυδυναμικός, άνιωθος, αποφασιστικός καλύπτει το υψομετρικό του έλλειμμα – βλέπει τον κόσμο από το 1 μέτρο και 77 εκατοστά – με το πληθωρικό και πολυσχιδές παιχνίδι του.

Στα κολεγιακά του χρόνια και λίγο πριν την αποφοίτηση, ο Κρις Κλέμονς έγινε top scorer στην ιστορία της Big South περιφέρειας, ολοκληρώνοντας την παρουσία του με 24,8 πόντους στα 130 παιχνίδια. Μία μηχανή του σκορ που λόγω μεγέθους όμως – και όχι πρώτης τάξεως Πανεπιστημίου (Κάμπελ) με το οποίο έκανε όργια – δεν έγινε ποτέ draft.

Έπαιξε όμως στο ΝΒΑ με το Χιούστον τη σεζόν 2019-20 για 35 παιχνίδια στο σύνολο πριν ανοίξει η πόρτα της Ευρώπης αφού μεσολάβησε η Κίνα. Κι από τότε; Φωτιά στα καλάθια, δίχως να πηγαίνει πίσω η δημιουργία.

Μετά από 40 παιχνίδια περίπου με τη φανέλα της Νανσί όπου και συστήθηκε στους μυημένους της «πορτοκαλί θεάς» στη γηραιά ήπειρο με 15.5 πόντους κατά μέσο όρο, ήρθε η Γερμανία και η Όλντενμπουργκ με την οποία… σκίζει.

Αποκορύφωμα οι 52 πόντοι (!) με τους οποίους φιλοδώρησε το καλάθι των άχαστων μέχρι πρότινος Γλαντιέτιορς πριν από μερικές μέρες με το εντυπωσιακό 9/11 τρίποντα και 9/14 δίποντα σε 36′. ΑΣΤΑΜΑΤΗΤΟΣ σε μία ιστορική εμφάνιση, μετρώντας στο γερμανικό πρωτάθλημα γενικότερα 23.6 πόντους, 4 ριμπάουντ, 5.2 ασίστ και 1.4 κλεψίματα κατά μέσο όρο γενικότερα.

Ένα κράμα Κρις Τζόουνς και Τζάρεντ Χάρπερ που ήταν δυάδα μέχρι πρότινος στη Βαλένθια και οι οποίοι συνεχίζουν την καριέρα τους στο Ισραήλ με τις Χάποελ Τελ Αβίβ και Ιερουσαλήμ αντίστοιχα. Με ακόμα πιο… φονικά ένστικτα όμως.

Είναι θέμα χρόνου ο Κρις Κλέμονς να «πείσει» ομάδες της Ευρωλίγκας να ποντάρουν σε αυτόν και γιατί όχι να λάμψει σε αυτήν. Έχει όλα τα φόντα για να τα καταφέρει άλλωστε, το σκοράρισμα ρέει στο αίμα του.

Μικρός το δέμας, μεγάλος στις δυνατότητες ο Αμερικανός γεννημένος τον Ιούλη του 1997. Σημειώστε το όνομα, δεν θα αργήσει να κάνει ακόμα μεγαλύτερο κρότο. Ακόμα και μέσα στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.