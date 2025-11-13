Πώς είχε εξιστορήσει ο Ερίκ Ραμπεσαντρατανά την θητεία του στην ΑΕΚ, όταν στη διοίκησή της ήταν ο Μάκης Ψωμιάδης.

Ο Ερίκ Ραμπεσαντρατανά, μία από τις πιο cult φυσιογνωμίες που πέρασαν από το ελληνικό ποδόσφαιρο και την ΑΕΚ, συγκεκριμένα, βρέθηκε ξανά στο προσκήνιο.

Στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Παρί στη Γαλλία, ο παλαίμαχος αμυντικός της ΑΕΚ έδωσε το «παρών» στην κερκίδα. Η κάμερα της Euroleague τον «έπιασε» και αμέσως, επικράτησε ένας χαμός στα ελληνικά social media.

Ο Ερίκ Ραμπεσαντρατανά έφτασε στην Ελλάδα το καλοκαίρι το 2001 με «δάφνες». Υπήρξε αρχηγός της Παρί Σεν Ζερμέν και μεγάλο ταλέντο του γαλλικού ποδοσφαίρου.

Φτάνοντας στην Ελλάδα, όμως, από την ημέρα της υποδοχής του στο αεροδρόμιο, έγινε ξεκάθαρο πως η ΑΕΚ δεν είχε αγοράσει τον ποδοσφαιριστή που περίμενε.

Credits: Intime

«Τ’ όνομά σου είναι τρέλα, δε χωράει στη φανέλα» φώναζαν οι φίλοι της «Ένωσης» για τον Ερίκ Ραμπεσαντρατανά, που είχε έρθει στην Ελλάδα με πολύ περισσότερα κιλά από το επιτρεπτό όριο για έναν ποδοσφαιριστή.

Αυτός υποτίθεται πως θα ήταν ο ηγέτης της άμυνας, άλλο που στο φινάλε, ο Κάρλος Γκαμάρα που ακολούθησε πήρε τα «ηνία» και ακόμη μνημονεύτεται.

Και πολύ λογικά, αν αναλογιστεί κανείς πως ο Ραμπεσαντρατανά πραγματοποίησε μόλις πέντε εμφανίσεις πριν αποχωρήσει από την ΑΕΚ και την Ελλάδα.

Πριν από μερικά χρόνια, για την ακρίβεια το 2017, παραχώρησε συνέντευξη όπου αναφέρθηκε στην θητεία του στη χώρα μας.

Εκεί, μοιράστηκε κάποιες ιστορίες, στις οποίες κεντρικός πρωταγωνιστής ήταν ο τότε πρόεδρος της ΑΕΚ, Μάκης Ψωμιάδης, και ο ίδιος.

Credits: Intime

Αναλυτικά, όσα είχε δηλώσει ο Ερίκ Ραμπεσαντρατανά:

«Ήθελα μία εμπειρία στο εξωτερικό. Αποδέχθηκα την πρώτη που έφτασε στα χέρια μου. Ήθελα ασφάλεια. Ήταν μαλ…ία! Έπρεπε να περιμένω για άλλες επιλογές. Ειδικά όταν ήξερες τι συνέβαινε στην ΑΕΚ.

Θα σας εξηγήσω πώς υπέγραψα. Βρισκόμουν σε κάτι γραφεία στο Παρίσι με τον ατζέντη μου και ανθρώπους της ΑΕΚ.

Ο μάνατζερ είναι ο Μίλαν Τσάλασαν. Τη στιγμή που υπέγραφα, δέχθηκε τηλεφώνημα από τη Ρέιντζερς. Βγήκε έξω από το γραφείο και μου είπε να σκίσω το συμβόλαιο που υπέγραφα στην ΑΕΚ. ”Σε θέλει η Ρέιντζερς”, μού είπε. Ήταν προφανές πως έπρεπε να επιλέξω τη Ρέιντζερς. ”Είναι αστείο αυτό που λες”. ”Μόλις υπέγραψα”, τού απάντησα. Τελικά, ταξίδεψα στην Αθήνα, υπογράφοντας για τέσσερα χρόνια. Προπονητής της ΑΕΚ εκείνη την εποχή ήταν ο Φερνάντο Σάντος.

Πρόκειται για έναν σπουδαίο άνθρωπο. Όλα μαζί του κύλησαν ωραία. Αλλά στο ξεκίνημα της σεζόν τραυματίστηκα και τότε ξεκίνησε ο εφιάλτης. Ο πρόεδρος (σ.σ.: Μάκης Ψωμιάδης), με ρώτησε πότε θα ξαναπαίξω, προκειμένου να τροποποιήσει τους όρους του συμβολαίου.

Credits: Intime

Δεν είχα το δικαίωμα να παίξω, παρά μόνο να προπονούμαι. Ο Σάντος ήταν στενοχωρημένος για αυτό. Τον Ιανουάριο του 2002 έφτασα στο σημείο να μην μπορώ ούτε να προπονηθώ. Μου το απαγόρευσε ο πρόεδρος. Σταμάτησε να με πληρώνει. Δεν έκανα προπονήσεις, αλλά έπρεπε να βρίσκομαι στο προπονητικό κέντρο, υπογράφοντας το σχετικό έγγραφο προσέλευσης και εν συνεχεία αποχωρούσα.

Ένα πρωί, επιστρέφοντας στο σπίτι μου, δεν μπορούσα να ανοίξω την πόρτα. Τα κλειδιά δεν έμπαιναν. Ο πρόεδρος είχε αλλάξει τις κλειδαριές και έπρεπε να φωνάξω κλειδαρά. Λίγο αργότερα με κάλεσε και μου φώναξε. ”Πρέπει να φύγεις και να μας δώσεις τα κλειδιά”. Μάλιστα, έβρισε και τη σύζυγό μου! Επέστρεψα σπίτι και είχε πάλι αλλάξει την κλειδαριά. Αυτό συνέβη κατά τη διάρκεια της συνάντησής μας. Πήγα στο αστυνομικό τμήμα για να κάνω καταγγελία, μάζεψα τα πάντα από το σπίτι και πήρα το πρώτο αεροπλάνο με τη σύζυγο μου με προορισμό τη Γαλλία.

Υπέγραψα για τρία χρόνια και παρά τις διαμαρτυρίες μου, έλαβα μόλις τρία μηνιάτικα».