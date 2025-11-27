Πόσοι και ποιοι ποδοσφαιριστές της Φιορεντίνα παραμένουν στο ρόστερ της, από τον τελικό του Conference League με τον Ολυμπιακό;

Η ΑΕΚ κοντράρεται με τη Φιορεντίνα (27/11, 22:00), για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League, στο Αρτέμιο Φράνκι.

Μέσα σε 1,5 περίπου χρόνο, οι «βιόλα» έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με τρεις ελληνικές ομάδες. Πρώτα ήταν ο Ολυμπιακός, στον τελικό του Conference League, στη Νέα Φιλαδέλφεια, τον Μάιο του 2024. Έπειτα, ήταν η σειρά του Παναθηναϊκού, στη φάση των «16» της ίδιας διοργάνωσης. Τώρα, εμφανίστηκε στον δρόμο τους η «Ένωση».

Πάντως, από εκείνον τον Μάιο του 2024, η Φιορεντίνα μοιάζει να έχει αλλάξει ριζικά. Όχι απλώς έχει διαφορετικό προπονητή, αλλά σχεδόν όλο το ρόστερ της έχει διαφοροποιηθεί.

Αξίζει, λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά, στην αποστολή της ιταλικής ομάδας, στον τελικό του Conference League, απέναντι στον Ολυμπιακό.

Αρχικά, ο Βιντσέντζο Ιταλιάνος που ήταν στην άκρη του πάγκου, πλέον έχει αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Μπολόνια.

Από εκεί και πέρα, μόλις έξι ποδοσφαιριστές έχουν παραμείνει στο ρόστερ των «βιόλα», στο διάστημα που μεσολάβησε από τότε, έως το ματς με την ΑΕΚ!

🇮🇹😕 Fiorentina LOSE back-to-back European finals…



❌ 22/23: West Ham 2-1 Fiorentina

❌ 23/24: Olympiacos 1-0 Fiorentina



Last year, they conceded in 90th minute to a Bowen goal.



This year, they concede in 116th minute to a El Kaabi goal. Heartbreak. 💔 pic.twitter.com/sGX2vvCR2u — EuroFoot (@eurofootcom) May 29, 2024

Πρόκειται για τους Ντοντό, Ρολάντο Μαντραγκόρα, Κριστιάν Κουαμέ, που είχαν ξεκινήσει στη βασική ενδεκάδα, αλλά και τους Λούκα Ρανιέρι, Φαμπιάνο Παρίσι και Τζίνο Ινφαντίνο, που είχαν βρεθεί στον πάγκο. Ο Ρανιέρι, μάλιστα, είχε περάσει ως αλλαγή στο παιχνίδι, κατά τη διάρκεια της παράτασης.

Οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές είτε έχουν αποχωρίσει οριστικά, είτε έχουν παραχωρηθεί ως δανεικοί από τη Φιορεντίνα. Μόλις έξι, όμως, συνεχίζουν ακόμα, από τον τελικό της Νέας Φιλαδέλφειας.