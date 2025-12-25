Υπάρχει ποδοσφαιρόφιλος, είτε νέος, είτε μεγαλύτερος, που να μην γνωρίζει τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον και την κληρονομιά που άφησε, ειδικά στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά και στο ποδόσφαιρο γενικότερα; Μάλλον όχι.
Πόσοι γνωρίζουν, όμως, πως όσο έχτιζε αυτήν την αυτοκρατορία, τη «φανερή», δημιουργούσε μία ακόμα;
Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, ενόσω βρισκόταν στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έκανε μεγάλη περιουσία την οποία διαχειρίστηκε πολύ έξυπνα. Πιο συγκεκριμένα, ο εμβληματικός προπονητής, έστησε μία συμβουλευτική εταιρεία το 1983, ενώ ακόμη προπονούσε την Αμπερντίν. Το όνομα αυτής, ACF Sports Promotions Ltd.
Παρέδωσε τα «κλειδιά» της εταιρείας του, στους γιους του: Τζέισον, Ντάρεν και Μαρκ. Το έκανε, στις 29 Οκτωβρίου. Λίγες δηλαδή ημέρες μετά το τέλος της υπηρεσίας του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.
Ωστόσο, ο Σερ Άλεξ μέσω της εταιρείας του είχε την ευκαιρία να συσσωρρεύσει πλούτο. Συνδυαστικά με τα έσοδά του και από το ποδόσφαιρο, ο Σκωτσέζος έχτισε μία μικρή αυτοκρατορία.
Υπολογίζεται πως η αξία των επιχειρήσεών του αποτιμάται αυτή την ώρα κοντά στα 25 εκατομμύρια λίρες. Δύο από αυτά αφορούν σε αποκτήματα memorabilia, δηλαδή πίνακες και άλλα έργα τέχνης τα οποία έχουν παραδοθεί σε μουσεία και γκαλερί.
Επιπρόσθετα, υπάρχει ένα χαρτοφυλάκιο ακόμη 20 εκατομμυρίων λιρών σε επενδύσεις και επενδυτικά προϊόντα. Ο ίδιος διατηρεί και «φουσκωμένους» τραπεζικούς λογαριασμούς με ρευστότητα άνω των 5 εκατομμυρίων λιρών! Και όπως φαίνεται, το ποδόσφαιρο δεν είναι ο μόνος λόγος, αλλά και το «κοφτερό» επιχειρηματικό μυαλό του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, εκτός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου.