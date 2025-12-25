Ο Σερ Άλεξ έχει φτιάξει μία μικρή αυτοκρατορία. Όχι μόνο ως ένας εκ των κορυφαίων προπονητών, όλων των εποχών, αλλά και ως επιχειρηματίας.

Υπάρχει ποδοσφαιρόφιλος, είτε νέος, είτε μεγαλύτερος, που να μην γνωρίζει τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον και την κληρονομιά που άφησε, ειδικά στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά και στο ποδόσφαιρο γενικότερα; Μάλλον όχι.

Πόσοι γνωρίζουν, όμως, πως όσο έχτιζε αυτήν την αυτοκρατορία, τη «φανερή», δημιουργούσε μία ακόμα;

Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, ενόσω βρισκόταν στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έκανε μεγάλη περιουσία την οποία διαχειρίστηκε πολύ έξυπνα. Πιο συγκεκριμένα, ο εμβληματικός προπονητής, έστησε μία συμβουλευτική εταιρεία το 1983, ενώ ακόμη προπονούσε την Αμπερντίν. Το όνομα αυτής, ACF Sports Promotions Ltd.

Sir Alex has done an Amazon film.

Out May. “Losing my memory was my biggest fear when I suffered a brain haemorrhage. In this, I was able to revisit the most important moments of my life, good & bad. Having my son Jason direct this film has ensured an honest & intimate account.” pic.twitter.com/MalFl8J0Xb — Andy Mitten (@AndyMitten) February 17, 2021

Παρέδωσε τα «κλειδιά» της εταιρείας του, στους γιους του: Τζέισον, Ντάρεν και Μαρκ. Το έκανε, στις 29 Οκτωβρίου. Λίγες δηλαδή ημέρες μετά το τέλος της υπηρεσίας του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ωστόσο, ο Σερ Άλεξ μέσω της εταιρείας του είχε την ευκαιρία να συσσωρρεύσει πλούτο. Συνδυαστικά με τα έσοδά του και από το ποδόσφαιρο, ο Σκωτσέζος έχτισε μία μικρή αυτοκρατορία.

Υπολογίζεται πως η αξία των επιχειρήσεών του αποτιμάται αυτή την ώρα κοντά στα 25 εκατομμύρια λίρες. Δύο από αυτά αφορούν σε αποκτήματα memorabilia, δηλαδή πίνακες και άλλα έργα τέχνης τα οποία έχουν παραδοθεί σε μουσεία και γκαλερί.

Επιπρόσθετα, υπάρχει ένα χαρτοφυλάκιο ακόμη 20 εκατομμυρίων λιρών σε επενδύσεις και επενδυτικά προϊόντα. Ο ίδιος διατηρεί και «φουσκωμένους» τραπεζικούς λογαριασμούς με ρευστότητα άνω των 5 εκατομμυρίων λιρών! Και όπως φαίνεται, το ποδόσφαιρο δεν είναι ο μόνος λόγος, αλλά και το «κοφτερό» επιχειρηματικό μυαλό του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, εκτός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου.