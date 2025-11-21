Ο νέος γιατρός της ΑΕΚ, Νίκος Τζουρούδης, συνεργάστηκε με θρυλικές μορφές στη Γιουβέντους, «χτίζοντας» μία δυνατή φιλία με τον Τζόρτζιο Κιελίνι.

Ο Νίκος Τζουρούδης είναι το νέο μέλος στο ιατρικό επιτελείο της ΑΕΚ. Ο έμπειρος και καταξιωμένος γιατρός, εργάστηκε στην Ιταλική Ομοσπονδία Στίβου σε παγκόσμιους, πανευρωπαϊκούς και Ολυμπιακούς αγώνες, αλλά και ως υπεύθυνος αποκατάστασης αθλητικών κακώσεων στο Sport Clinic Center Firenze.

Παράλληλα, στο βιογραφικό του εντοπίζει κανείς, συνεργασία με ομάδες όπως οι Γουέστ Χαμ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και Αλ Αΐν.

Η πιο σημαντική -ποδοσφαιρική- θέση της καριέρας του, όμως, ήταν εκείνη στη Γιουβέντους, όταν Λούκα Στεφανίνι, υπεύθυνος ιατρός για όλα τα σπορ και τον οργανισμό της «Γηραιάς Κυρίας», τον επέλεξε ως επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου της πρώτης ομάδας!

Εκεί, γνώρισε τον Κριστιάνο Ρονάλντο, τον Μπουφόν, τον Ντι Μαρία και πόσους ακόμα αστέρας. Η σχέση με έναν, όμως, ξεχωρίζει.

Ο Νίκος Τζουρούδης, στις πρώτες ημέρες του στην Ιταλία για λογαριασμό της Γιουβέντους, κλήθηκε να διαχειριστεί μία πολύ δύσκολη κατάσταση.

Ο Τζόρτζιο Κιελίνι, εμβληματική φιγούρα της Γιουβέντους και του ιταλικού ποδοσφαίρου, αντιμετώπιζε έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό. Για την ακρίβεια, τον σοβαρότερο της καριέρας του: ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου στο δεξί του γόνατο.

Ο σκληροτράχηλος Κιελίνι, για πρώτη φορά στην καριέρα του, αντιμετώπιζε έναν τόσο σοβαρό τραυματισμό και θα «έχανε» τόσα ματς.

Τόσο αυτός, όσο και ο Νίκος Τζουρούδης ταξίδεψαν στο Ίνσμπουργκ της Αυστρίας, σε ιδιωτική κλινική, όπου υπό την παρουσία του Έλληνα γιατρού, η εγχείρηση είχε απόλυτη επιτυχία.

Από εκείνο το χρονικό σημείο κι έπειτα, οι δυο τους ξεκίνησαν μία «μάχη» με τον χρόνο, για να επιστρέψει ο Κιελίνι όσο πιο γρήγορα γίνεται στα γήπεδα.

Η περίοδος επιστροφής υπολογιζόταν στους έξι μήνες. Πράγματι, μετά από 169 ημέρες και 38 ματς, ο 36χρονος τότε κεντρικός αμυντικός, επέστρεψε στην ενεργό δράση.

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους γιατρούς και τους φυσιοθεραπευτές που με περιποιήθηκαν και με ανέχτηκαν κάθε πρωί αυτούς τους τελευταίους μήνες, ακόμα και όταν θα μπορούσαν να πάνε για ξεκούραση», ανέφερε μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του.

Έτσι, ο Τζόρτζιο Κιελίνι «κέρδισε» την παρουσία του σε μία σεζόν που τελείωσε με την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τη Γιουβέντους, ενώ στην αρχή της, έμοιαζε «χαμένη».

Και από την άλλη, ο Νίκος Τζουρούδης «κέρδισε» την ευγνωμοσύνη ενός μεγάλου σταρ, που πλέον λογίζεται ως φίλος του.