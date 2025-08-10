Η ιστορία της μάσκας του Ζορό στην ΑΕΚ, όπως τη διηγήθηκε ο Ίσμαελ Μπλάνκο στους Betarades, στο ταξίδι τους στην Αργεντινή.

Ήταν 10 Αυγούστου του 2007, όταν ο Ίσμαελ Μπλάνκο υπέγραψε το συμβόλαιό του με την ΑΕΚ και ανακοινώθηκε, μετά από ένα σίριαλ ωρών, στα γραφεία της ΠΑΕ.

«Ισχύει ότι έμεινα τόση ώρα στο γραφείο. Είχε μαθευτεί το θέμα με τον τραυματισμό μου, ότι στα 21 μου που πήγα στην Κολόν, έσπασα το γόνατό μου. Η ιατρική εξέταση έδειξε ότι είχα τραυματισμό στο πόδι κι έγινε όλη αυτή η ιστορία.

Εγώ ήξερα ότι ήμουν καλά, ότι το πόδι μου είχε επανέλθει και μετά από πολλές συζητήσεις, τελικά λύθηκαν όλα και καταλήξαμε σε συμφωνία» είχε αναφέρει στη συνέντευξή στους Betarades, στο ταξίδι τους στην Αργεντινή.

Παράλληλα, όμως, είχε εξηγήσει και πώς γεννήθηκε το παρατσούκλι «Ζορό».

Ο Ίσμαελ Μπλάνκο, κατά την θητεία του στην ΑΕΚ, αποφάσισε μετά από ένα γκολ να πανηγυρίσει φορώντας τη μάσκα του «Ζορό». Έκτοτε, το συγκεκριμένο παρατσούκλι τον συνόδευε πάντα.

«Στην πραγματικότητα, όλα ξεκίνησαν από τον Ενσαλίβα. Δεδομένου ότι έβαζα το ένα γκολ μετά το άλλο στα παιχνίδια, μου πρότεινε να βρω έναν άλλο, πιο διασκεδαστικό τρόπο πανηγυρισμού. Μου έδωσε την ιδέα και πήγα στο μαγαζί με τα παιχνίδια να βρω κάτι. Βρήκα αυτή τη μάσκα και μου φάνηκε πολύ απλή και ήταν εύκολο να την βάζω. Έτσι ξεκίνησε το ‘Ζορό’».

Το σταμάτησα γιατί ‘έφαγα’ κίτρινη. Πάντα όταν πανηγυρίζεις διαφορετικά κάποιοι ενοχλούνται. Όλοι το ξέρουμε αυτό. Είναι πράγματα με τα οποία μας εκπλήσσουν οι επιθετικοί. Εγώ ήδη, από τις μικρότερες ομάδες, έκανα ασυνήθιστους πανηγυρισμούς. Όμως, είναι κάτι που μου αρέσει. Από τις μικρές ομάδες πανηγύριζα. Δεν ήταν κάτι καινούργιο για εμένα».

Η ΑΕΚ απέκτησε τον Ίσμαελ Μπλάνκο ως δανεικό από την Κολόν το 2007 και το ερχόμενο καλοκαίρι με μεταγραφή, ενεργοποιώντας τη ρήτρα αγοράς του, ύψους περίπου 1.000.000 ευρώ.

Αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στην παρθενική του σεζόν στην Ελλάδα με 19 γκολ και στη δεύτερη, ισοβάθμισε στην κορυφή με τον Λουσιάνο Γκαλέτι.

Συνολικά, φόρεσε τη φανέλα της ΑΕΚ 169 φορές, σκόραρε 72 γκολ και ήταν μέλος της ομάδας που πανηγύρισε το Κύπελλο Ελλάδας το 2011.

Δείτε τη συνέντευξη του Ίσμαελ Μπλάνκο στους Betarades: