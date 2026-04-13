Μια ιστορία για τον «μύθο» του Κόμπι Μπράιαντ. Διότι για να φτάσει στην κορυφή, πήρε στοιχεία από ό,τι και όποιον συνάντησε στην πορεία του. Μέχρι και από το ποδόσφαιρο!

Έχουν περάσει ήδη έξι ολόκληρα χρόνια από την ημέρα που ο Κόμπι Μπράιαντ έφυγε τόσο άδικα από τη ζωή, μαζί με την 13χρονη κόρη του, Τζίτζι, και επτά ανθρώπινες ψυχές, όταν το ελικόπτερο που επέβαιναν συνετρίβη στη Νότια Καλιφόρνια.

Ο «Black Mamba» άφησε ανεξίτηλα γραμμένο το όνομά του στην ιστορία του μπάσκετ, αλλά και του αθλητισμού γενικότερα. Όσα έκανε εντός παρκέ, ήταν «μυθικά».

Οι ιστορίες που έχουν δημοσιευτεί, σχετικά με το πώς δούλευε, προκειμένου να φτάσει σε αυτό το επίπεδο, είναι πολλές και αρκετά γνωστές. Ας το δούμε, όμως, από μία διαφορετική σκοπιά.

Πώς είναι δυνατόν το… ποδόσφαιρο, να έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο mentality του Κόμπι Μπράιαντ; Μια «βουτιά» στα παιδικά του χρόνια, δίνει την απάντηση.

Ο πατέρας του, Τζο Μπράιαντ, ήταν επίσης μπασκετμπολίστας. Όταν ο Κόμπι, λοιπόν, βρισκόταν στην ηλικία των 6 ετών, χρειάστηκε να μετακομίσουν οικογενειακώς στην Ιταλία, προκειμένου να συνεχίσει εκεί την καριέρα του.

Κάπως έτσι, ήρθε η πρώτη του επαφή με τη «στρογγυλή θεά». Άλλωστε, στην Ιταλία λατρεύουν το ποδόσφαιρο.

Ο νεαρός «Black Mamba» φρόντιζε ώστε να ασχολείται τόσο με το μπάσκετ, όσο και με το ποδόσφαιρο. Ήθελε να αποκομίσει όσα περισσότερα μπορούσε από το λαοφιλές άθλημα, με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει στη μεγάλη του αγάπη. Το μπάσκετ!

«Το ποδόσφαιρο είναι στρατηγική. Όταν λαμβάνεις την μπάλα, πρέπει ήδη να έχεις μια καλή εικόνα για το τι βλέπεις μπροστά σου και ποια θα είναι η επόμενη κίνηση. Μου έμαθε από μικρή ηλικία, πώς να παίζω σε τρίγωνα και πώς να αξιοποιώ τον χώρο, κάτι που με βοήθησε πολύ και στο μπάσκετ. Μου άρεσε η ιδέα του πόσο γρήγορα κινείται η μπάλα και πόσο γρήγορα πρέπει να επεξεργάζεσαι αυτά που γίνονται μπροστά σου για να πάρεις αποφάσεις», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά, σε συνέντευξή του στο ESPN.

In 2017, Kobe Bryant shared how football shaped his game growing up ⚽🏀 pic.twitter.com/eq7qHULSeU — ESPN FC (@ESPNFC) January 24, 2025

Ο Κόμπι πήρε τα στοιχεία που ήθελε από το ποδόσφαιρο, ώστε να βελτιώσει τον εαυτό του στο μπάσκετ. Δεν χρειάζεται να πούμε, εάν το κατάφερε. Η ιστορία έχει μιλήσει προ πολλού.

Αυτό το πέρασμα από την Ιταλία, πέρα από τις ποδοσφαιρικές γνώσεις και ικανότητες, «άφησε» και κάτι άλλο στον θρύλο του NBA. Την αγάπη του για τη Μίλαν, την οποία και υποστήριζε ένθερμα, καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του.

Η «στρογγυλή θεά» έβαλε το… λιθαράκι της, για τη διαμόρφωση ενός μύθου. Ακόμα και σε… άλλο άθλημα.

Κάθε ιστορία που βγαίνει στην επιφάνεια για τον Κόμπι Μπράιαντ, είναι απλώς ακόμα ένα κομμάτι. Ένα νέο στοιχείο σε ένα παζλ, για τον θρύλο του «Black Mamba».

Η «σύνδεσή» του με το ποδόσφαιρο δεν ήταν άγνωστη. Ήταν, όμως, μια αφορμή, για να θυμηθούμε την κληρονομιά που άφησε πίσω. Για να φέρουμε στο νου, άλλη μια πτυχή της θρυλικής μορφής του Κόμπι Μπράιαντ.