𝐇𝐞'𝐬 𝐩𝐥𝐚𝐲𝐞𝐝 𝐚𝐭 𝐛𝐢𝐠 𝐜𝐥𝐮𝐛𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐚𝐥𝐥 𝐭𝐡𝐞 𝐭𝐨𝐩 𝐝𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐬. 𝐓𝐰𝐨-𝐭𝐢𝐦𝐞 𝐔𝐄𝐅𝐀 𝐂𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐋𝐞𝐚𝐠𝐮𝐞 𝐰𝐢𝐧𝐧𝐞𝐫 𝐢𝐬 𝐧𝐨𝐰 𝐉𝐃𝐓 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐲.



Welcome to the Home of Champions💙♥️🥇#WhatCanYouDo#TheTMJeffect#HarimauSelatan… pic.twitter.com/P7j7bg6xjF