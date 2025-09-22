Έλληνες ποδοσφαιριστές υπό τη λάμψη της. Ποιοι προτάθηκαν για τη Χρυσή Μπάλα και ποιος την «άγγιξε περισσότερο»; Αυτές είναι οι 10 «γαλανόλευκες» συμμετοχές!

Η σπουδαία ημέρα για την απονομή της φετινής «Χρυσής Μπάλας» έφτασε, καθώς το βράδυ της Δευτέρας (22/9, 21:40) στο Παρίσι και το Théâtre du Châtelet, το γαλλικό περιοδικό που έχει «χτίσει» τη δική του παράδοση, France Football, θα ανακοινώσει τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή του κόσμου για το 2025.

Δυο είναι τα ονόματα που έχουν βγει πιο μπροστά στην κούρσα και θεωρείται δεδομένο πως ένας εξ’ αυτών, θα προσθέσει την εν λόγω άκρως τιμητική διάκριση στο παλμαρέ του. Ουσμάν Ντεμπελέ και Λαμίν Γιαμάλ πραγματοποίησαν εξαιρετική σεζόν πέρυσι (2024-25) και δικαίως συναγωνίζονται για την… κορυφή του κόσμου όσον αφορά τα ατομικά βραβεία, με τον Γάλλο να φαντάζει φαβορί, λόγω και της κατάκτησης του Champions League με την Παρί Σεν Ζερμέν.

Στα καθ’ ημάς όμως τι γίνεται; Έχει υπάρξει ποτέ στο παρελθόν κάποιος Έλληνας που υπήρξε υποψήφιος για το… γαλόνι αυτό; Βεβαίως είναι η απάντηση. Απλώς πρέπει κανείς να γυρίσει τον χρόνια αρκετά χρόνια πίσω.

Σαραβάκος και Δομάζος Χ2

Ο Μίμης Δομάζος αποτελεί ένας εκ των Ελλήνων που έχει δει το όνομά του γραμμένο σε αυτή τη λίστα. Ο επιθετικός – έμβλημα του Παναθηναϊκού, βρέθηκε 23ος το 1969, έπειτα από μία χρονιά που το «τριφύλλι» κατάκτησε το πρώτο νταμπλ στην ιστορία του.

Δύο χρόνια αργότερα και μετά από τον ιστορικό τελικό στο Γουέμπλεϊ, το όνομα του «στρατηγού» γράφτηκε ξανά στη λίστα. Αυτή τη φορά οι πτήσεις ήταν ακόμα πιο υψηλές και πιο συγκεκριμένα, στη 13η θέση. Σε εκείνη την ψηφοφορία μάλιστα, ο Μίμης Δομάζος ήρθε ισόβαθμος με τον φοβερό και τρομερό Τζατσίντο Φακέτι της Ίντερ. Τον πρώτο full back. Έναν παίκτη που «έφτασε» πριν παγκοσμιοποιηθεί ο όρος.

Το όνομα του Δημήτρη Σαραβάκου έπαιξε κι αυτό δύο φορές, τόσο το 1987 όσο και το 1991. Δεν θα μπορούσε άλλωστε να γίνει κι αλλιώς.

Η σεζόν 1986-87 συνοδεύτηκε από τις σαρωτικές του εμφανίσεις τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη. Το «χτυπήματά» του σε σημαντικά ντέρμπι του πρωταθλήματος αλλά και εκτός των τειχών, σκοράροντας κόντρα σε ομάδες όπως η Οσέρ και η Γιουβέντους, έβαλαν την υπογραφή τους στον δρόμο για τη λαμπρή του πορεία εκείνη τη σεζόν μέχρι την 30η θέση της εν λόγω λίστας. Κάτι ανάλογο έγινε και τέσσερα χρόνια αργότερα όταν χάρισε ξανά νταμπλ στον Παναθηναϊκό, με τον τίτλο του πρώτου σκόρερ του πρωταθλήματος αμανάτι για την 21η θέση στη λίστα για τη «Χρυσή Μπάλα».

Εννοείται πως ανάμεσά τους βρίσκονται και ονόματα όπως εκείνο του θρυλικού Βασίλη Χατζηπαναγή (23ος μεταξύ άλλων το 1983) και Γιώργου Σιδέρη (18ος με δύο ψήφους το 1969).

Ο Μαχλάς και οι τέσσερις Legends

Θέση σε αυτή δεν θα μπορούσε να μην έχει και ο Νίκος Μαχλάς. Μετά το ξεκίνημα της καριέρας του στον ΟΦΗ, ο Ηρακλειώτης έλαμψε με τη φανέλα της Φιτέσε.

Την αγωνιστική περίοδο 1997-1998, «βομβάρδισε» τα αντίπαλα δίχτυα με απολογισμό 34 γκολ σε 32 εμφανίσεις στο ολλανδικό πρωτάθλημα κι έτσι αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ σε όλη την Ευρώπη. Τα κατορθώματά τους συνοδεύτηκαν με την κατάκτηση του χρυσού παπουτσιού, το οποίο ήταν αρκετό για να τον φέρει στην 28η θέση της λίστας για τη Χρυσή Μπάλα.

Όσον αφορά τους… Legends, με κατάκτηση Euro στην πλάτη τους, είχαν και εκείνοι την τιμητική τους. Για την ακρίβεια, 4 από αυτούς. Ο Θοδωρής Ζαγοράκης, ο Άγγελος Χαριστέας, ο Τραϊανός Δέλλας και ο Αντώνης Νικοπολίδης συνυπήρξαν όλοι στη λίστα το 2004.

Διαχρονικά ο «Ζαγόρ», αρχηγός της «γαλανόλευκης» στον άθλο των γηπέδων της Πορτογαλίας το 2004, αποτελεί τον Έλληνα ο οποίος έφτασε πιο κοντά από κάθε άλλον στην πρώτη θέση, τερματίζοντας πέμπτος για την ακρίβεια.

Η λίστα των Ελλήνων που έχουν υπάρξει διεκδικητές της Χρυσής Μπάλας:

1969: Σιδέρης (18ος με 2 πόντους), Δομάζος (23ος με έναν πόντο)

1971: Δομάζος (13oς με 4 πόντους)

1983: Χατζηπαναγής (19ος με 3 πόντους)

1987: Σαραβάκος (30ος με 1 πόντο)

1991: Σαραβάκος (21ος με 1 πόντο)

1993: Μανωλάς (26ος με 1 πόντο)

1998: Μαχλάς (28ος με 1 πόντο)

2004: Ζαγοράκης (5ος με 44 πόντους), Χαριστέας (11ος με 15 πόντους), Δέλλας (17ος με 5 πόντους), Νικοπολίδης (24ος με 2 πόντους)

Η κατάκτηση του Euro ήταν κάτι που απολύτως λογικά και αναμενόμενα, έφερε τους πρωταγωνιστές κοντά στην ατομική διάκριση με «όπλο» την ομαδική επιτυχία. Ένα τυχόν ανάλογο, για το ελληνικό ποδόσφαιρο, επίτευγμα του Ολυμπιακού με την κατάκτηση του Conference League τη σεζόν 2023-24, τότε ίσως δώσει ξανά την ευκαιρία και τη δυνατότητα για ανάλογα «γαλανόλευκα» ανδραγαθήματα. Ή μέσω της Εθνικής ομάδας που υπόσχεται στο εγγύς μέλλον.