Ο Σούλης Μαρκόπουλος δεν μένει πια εδώ και το Ole.gr ρίχνει «φώς» σε αθέατες πτυχές της πιθανής τότε συνεργασίας του με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

Ο Σούλης Μαρκόπουλος της μπασκετικής Θεσσαλονίκης και της ελληνικής καλαθόσφαιρας εν γένει, κίνησε γι’ άλλα ταξίδια, πιο μακρινά. Αναπάντεχα και άδικα «έφυγε» από τούτον τον κόσμο μα η κληρονομιά του και το σημάδι του στους κόλπους της «σπυριάρας» στα μέρη μας, θα φεγγοβολούν εσαεί.

Ένας άνθρωπος που άφηνε το μπάσκετ του να μιλήσει για εκείνον. Ο Σούλης Μαρκόπουλος αφοσιώθηκε και αφιερώθηκε στο άθλημα που τόσο αγαπούσε, μέσα από μία διαδρομή πέντε δεκαετιών. Γεγονός που τον καθιστά τον ρέκορντμαν αγώνων στη μεγάλη κατηγορία της χώρας, έτη φωτός μπροστά από τους υπόλοιπους.

Μία διαδρομή που περιλάμβανε κυρίως την αγαπημένη του Θεσσαλονίκη, Basket City όταν έφτιαξε το όνομά του, τόπο που έζησε και μεγάλωσε. Στο μπάσκετ της οποίας προσέφερε πάρα πολλά, μη μετρήσιμα αγαθά. Εικόνες, στιγμές, συναισθήματα.

Από τον Όλυμπο Σαράντα Εκκλησιών όπου και ξεκίνησαν όλα, μέχρι τον Δημόκριτο όπου αποσύρθηκε από την ενεργό δράση και πήρε θέση στην άκρη του πάγκου. Σε αυτή την ομάδα γαλουχήθηκε και ξεκίνησε αυτή η μακρά προπονητική πορεία 702 αγώνων, κατά τον ΕΣΑΚΕ, στην Α’ Εθνική.

Στη συνέχεια ήρθε στον δρόμο του ο Ηρακλής, ο ΠΑΟΚ με τον οποίο κατέκτησε το Κύπελλο Κόρατς αφού «κάθισε στο πόδι» του Ντούντα, ο Άρης, ο Μακεδονικός, ξανά ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, το Μαρούσι που τερμάτισε 3ο επί των ημερών του και έκανε πανελλαδικώς και όχι μόνο αίσθηση και ξανά ο ΠΑΟΚ για την τρίτη και μακροβιότερη θητεία του (2009-17). Τελευταία ομάδα στον πάγκο της οποίας βρέθηκε ήταν ο Άρης το 2019 και για λίγα παιχνίδια.

Ένας μεγάλος προπονητής και «δάσκαλος» που άφησε ανεξίτηλη τη «μπογιά» του στο ελληνικό μπάσκετ γιατί ενέπνεε σεβασμό σε εποχές που είχαν ακόμα ρομαντισμό μέσα τους αλλά βρίσκονταν στο «προσκέφαλο» του business. Κι όλα αυτά, παρότι δεν κάθισε στον πάγκο των δύο «αιωνίων» της Αθήνας. Αν και όπως σημειώνει το Ole.gr, έφτασε με απόκλιση λίγων μηνών πολύ κοντά σε αυτό το σενάριο.

Ο ρέκορντμαν Σούλης Μαρκόπουλος με την πρωτιά που δύσκολα μπορεί να απειληθεί Μία από τις σπουδαίτερες μορφές της σχολής Ελλήνων προπονητών «έσβησε» και πήρε μαζί του ένα ρεκόρ που θα βγάλει αράχνες. Ο «δάσκαλος» Σούλης Μαρκόπουλος δεν μένει πια εδώ.

Σούλης Μαρκόπουλος ο αντι-Μπαρτζώκας;

Η συνεργασία του Ολυμπιακού με τον πρώτο Έλληνα προπονητή – ως head coach – που έφτασε στην κορυφή της Ευρώπης Γιώργο Μπαρτζώκα, ολοκληρώθηκε το φθινόπωρο του 2014 με τους «ερυθρόλευκους» να κάνουν σενάρια για την επόμενη μέρα τους.

Ένα από τα ονόματα που έπεσε στο τραπέζι και συζητήθηκε έντονα, ήταν εκείνο του Σούλη Μαρκόπουλου. Οι αδερφοί Αγγελόπουλοι είχαν μάλιστα συναντηθεί στην Αθήνα με τον Έλληνα εκλιπόντα προπονητή για το ενδεχόμενο πιθανής συνεργασίας και ανάληψης της τεχνικής ηγεσίας του συλλόγου.

Ο καλύτερος προπονητής (για δεύτερη φορά τότε) του ελληνικού πρωταθλήματος το 2014, ήταν μία από τις βασικές αν όχι η πρώτη επιλογή των αδερφών Αγγελόπουλων για τον Ολυμπιακό.

Ο Σούλης Μαρκόπουλος είχε πάρει το πράσινο φως για να κατηφορίσει στην Αθήνα και να συζητήσει με τον Ολυμπιακό παρότι δεσμευόταν με συμβόλαιο μέχρι το 2017 με τον ΠΑΟΚ, διότι υπήρχαν οικονομικές οφειλές προς το πρόσωπό του.

Παρόλα αυτά και μετά το ραντεβού που πήγε καλά, ο «Δικέφαλος» άλλαξε στάση ενώ και το λαϊκό έρισμα στην «ερυθρόλευκη» πλευρά έπαιξε σαφώς σημαντικό ρόλο. Τελικώς προτιμήθηκε ο Γιάννης Σφαιρόπουλος, που είχε αντικαταστήσει τον Μπαρτζώκα στον Πανιώνιο όταν εκείνος αποδέχθηκε την πρό(σ)κληση του Ολυμπιακού, με τον «μελαχρινό» να εξελίσσεται σε προπονητή-σταθμό στην ιστορία του συλλόγου.

Η «πράσινη» κούρσα που έβγαλε νικητή τον Τζόρτζεβιτς

Η εποχή του Ντούσκο Ιβάνοβιτς δεν κράτησε παρά κάποιους μήνες στον πλανητή… Παναθηναϊκό. Ο Μαυροβούνιος «στρατηγός» πλήρωσε το μάρμαρο των εμφανίσεων με την ΤΣΣΚΑ στα playoffs της Euroleague και μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ, αποδεσμεύτηκε από τα «πράσινα» καθήκοντά του, με τον Σωτήρη Μανωλόπουλου να οδηγεί την ομάδα στην post season. Το «πείραμα» της περασμένης σεζόν με τον Φραγκίσκο Αλβέρτη προπονητή και τον Δημήτρη Πρίφτη στο πλάι του, έπαιξε τον ρόλο του στην απόφαση αυτή.

Ο Παναθηναϊκός βγήκε λοιπόν νωρίς μέσα στο καλοκαίρι και έπειτα από τη… σκούπα στους τελικούς με τον Ολυμπιακό, στην αγορά για την εύρεση προπονητή. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος συναντήθηκε με ορισμένους τεχνικούς σε ξενοδοχείο δίπλα από το αεροδρόμιο. Ανάμεσα σε αυτούς, είχε κληθεί και ο Σούλης Μαρκόπουλος.

Η πολύ σεβαστή αυτή φυσιογνωμία σε όλο το ελληνικό μπάσκετ που πάλευε με ό,τι μέσα είχε στον ΠΑΟΚ. Η ειλικρίνειά του ωστόσο σε συνδυασμό με την αυτοπεποίθηση που έδειξε ο Σάσα Τζόρτζεβιτς τότε για να πάρει τη δουλειά, έγειραν την πλάστιγγα προς τον Γιουγκοσλάβο, άλλοτε χερά.

Το συμβόλαιο του οποίου ωστόσο δεν ολοκληρώθηκε με τις δύο πλευρές να «χωρίζουν» όχι και με τον καλύτερο τρόπο.