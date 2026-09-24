Ο Βέλικο Παούνοβιτς θα βρεθεί αντίπαλος της Ελλάδας, ενώ για τον ίδιο υπάρχουν τρεις «ιστορίες» από τα μέρη μας, που δεν έφεραν ποτέ συνεργασία!

Αποστολή Νο.1 για την Εθνική στο Nations League. Η αποστολή της Ελλάδας έχει ταξιδέψει στο Βελιγράδι για την πρεμιέρα απέναντι στη Σερβία (24/09, 21:45).

Σε μία αναμέτρηση που θα βρει στον αντίπαλο πάγκο έναν άνθρωπο που έχει «συνδεθεί» ουκ ολίγες φορές με ελληνικές ομάδες.

Ο Βέλικο Παούνοβιτς είναι από τον περασμένο Οκτώβρη στο «τιμόνι» της πατρίδας του, ενώ τα προηγούμενα χρόνια είχε «ακουστεί» έντονα για τα μέρη μας.

Ωστόσο, ποτέ δεν υπήρξε κάποιος «γάμος».

Τα τρία «φλερτ» του Βέλικο Παούνοβιτς με την Ελλάδα

Η πρώτη ιστορία ξεκίνησε το 2015, με αυτή να είναι και η φορά που έφτασε μία… ανάσα από το να «πατήσει» Ελλάδα.

Ο Παναθηναϊκός έψαχνε προπονητή, μετά την απομάκρυνση του Γιάννη Αναστασίου. Τότε, το όνομα που είχε «προκριθεί» έμοιαζε να είναι αυτό του Βέλικο Παούνοβιτς.

Μάλιστα, πολλά ήταν και τα δημοσιεύματα που έλεγαν για «κλειδωμένη» συμφωνία, ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Για έναν προπονητή που -τότε- είχε ελάχιστη εμπειρία, καθώς τα «πεπραγμένα» του ήταν κυρίως στις ακαδημίες της εθνικής ομάδας της Σερβίας, όπου είχε κάνει φανταστικά πράγματα.

Παρ’ όλα αυτά, οι «πράσινοι» τελικά κατέληξαν στην επιλογή του Αντρέα Στραματσιόνι, για να έχουμε κι δεύτερο «φλερτ», με τον Βέλικο Παούνοβιτς κάποια χρόνια μετά.

Το 2020 ο Παναθηναϊκός ήταν ξανά σε αναζήτηση προπονητή, μετά την αποχώρηση του Γιώργου Δώνη. Ο Σέρβος τεχνικός ήταν ξανά στο «τραπέζι», αλλά ο Ντάνι Πογιάτος ήταν αυτός που ανέλαβε τελικά το «τριφύλλι».

Η τρίτη «σύνδεσή» του με την Ελλάδα ήρθε αρκετά πρόσφατα. Πολλά δημοσιεύματα του εξωτερικού τον περασμένο Μάιο έκαναν λόγο για ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ.

Ωστόσο, ούτε τότε «επιβεβαιώθηκε» κάτι, αφού μπορεί να αποχώρησε ο Ραζβάν Λουτσέσκου, αλλά στον «θρόνο» του κάθισε ο Αλέσιο Λίσι.

Με τον Βέλικο Παούνοβιτς να έχει να λέει αρκετές «ελληνικές ιστορίες», χωρίς να έχει έρθει ποτέ στα μέρη μας.