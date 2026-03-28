Από σήμερα ο καλλιτεχνικός χώρος είναι πιο «φτωχός», αφού η Μαρινέλλα άφησε την τελευταία της πνοή και το Ole.gr σάς θυμίζει τη μεγάλη της αγάπη για τον Άρη.

Ένα μεγάλο «σοκ» για όλη την Ελλάδα, αφού η Μαρινέλλα άφησε την τελευταία της πνοή το Σάββατο (28/03) σε ηλικία 87 ετών.

Η ίσως κορυφαία τραγουδίστρια της χώρας μας αφήνει ένα μεγάλο «κενό» στο καλλιτεχνικό χώρο, γι’ αυτό και το Ole.gr αποφάσισε να σας θυμίσει μία απ’ τις μεγάλες της αγάπες.

Η Μαρινέλλα ποτέ δεν είχε κρυφτεί και είχε δηλώσει ουκ ολίγες φορές πως υποστηρίζει τον μπασκετικό Άρη.

Σίγουρα όλοι γνωρίζουν την κυριαρχία των «κίτρινων» τα παλαιότερα χρόνια, όταν και κατακτούσαν το ένα πρωτάθλημα μετά το άλλο.

Η Μαρινέλλα ήταν πάντα στο πλευρό του, καθώς υποστήριζε την προσπάθειά τους, ενώ είχε δηλώσει σε παλαιότερη συνέντευξή της:

«Στο μπάσκετ, όπως ξέρετε, υποστηρίζω τον Άρη. Ίσως η φιλία μου με τα παιδιά του Άρη, ίσως η θεαματικότητα του αθλήματος μ’ έχουν κάνει φανατική του σπορ. Νιώθω ικανοποίηση και ξεκούραση ακόμη, όταν παρακολουθώ αγώνες μπάσκετ».

Ποια είναι μία στιγμή, που οι παλαιότεροι σίγουρα θα έχουν μέχρι και σήμερα στο μυαλό τους; Όταν η Μαρινέλα μαζί με τον Γιάννη Πάριο είχαν αφιερώσει ένα τραγούδι στον Άρη και στα κατορθώματά του.

Λίγοι γνωρίζουν ότι οι στίχοι του τραγουδιού: «Με τον Γκάλη, τον Γιαννάκη, τον Φιλίππου και τ’ άλλα παιδιά», ανήκουν στην ίδια τη Μαρινέλλα. Κι όμως, αφού μιλάμε μια διασκευή του κομματιού: «Με το στόμα γεμάτο φιλιά» των Χρήστου Νικολόπουλου και Λευτέρη Παπαδόπουλου.

Η σπουδαία ερμηνεύτρια έγραψε τους στίχους κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στο εξωτερικό, όπου πήγαινε για να παρακολουθήσει έναν αγώνα της αγαπημένης της ομάδας, ενώ πολλές φορές το είχε ερμηνεύσει και Live, με εκείνη παρέα με τον Γιάννη Πάριο να μένει μέχρι και σήμερα «ανεξίτηλη» στις μνήμες μας…

Οι στίχοι του τραγουδιού:

«Με τον Γκάλη, τον Γιαννάκη,

τον Φιλίππου και τ’ άλλα παιδιά,

προχωράμε και νικάμε

κάθε ομάδα που είναι μπροστά…

Με τον Άρη μας πάντα μπροστά,

να ανεβαίνει δυο – δυο τα σκαλιά,

να πηγαίνει να πάρει πρωτιά στην Ευρώπη…

Με τον Άρη μας πάντα μπροστά,

μ’ ένα σώμα και μία καρδιά,

και το κύπελλο ξαφνικά θα σηκώσει…

Με τον Γκάλη, τον Γιαννάκη,

τον Φιλίππου και τ’ άλλα παιδιά,

προχωράμε και νικάμε,

και το κύπελλο είναι μπροστά…»