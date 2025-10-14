Όλοι θυμόμαστε την κατάκτηση του EURO 2004, από την Εθνική Ελλάδας. Ωστόσο, κανείς δεν αναφέρεται στην 31η Μαΐου του 1998. Μία ημερομηνία, που η «γαλανόλευκη» είχε «προειδοποιήσει» την Ευρώπη, για αυτό που θα… ακολουθούσε!

H πιο αξιομνημόνευτη στιγμή της Εθνικής είναι χωρίς καμία αμφιβολία η κατάκτηση του EURO 2004.

Αν πριν από 21 χρόνια μας έλεγε κάποιος πως η «γαλανόλευκη» θα ήταν πρωταθλήτρια Ευρώπης, σίγουρα θα λέγαμε πως «τρελάθηκε».

Όμως, με τα χρόνια να έχουν περάσει, η ιστορία απέδειξε πως τα «θαύματα» είναι εφικτά, αρκεί να τα προσπαθήσεις.

Μπορεί όλοι να θυμόμαστε την ημέρα, που ο Θοδωρής Ζαγοράκης σήκωνε το βαρύτιμο τρόπαιο στον ουρανό της Λισαβόνας.

Ωστόσο, ελάχιστοι έχουμε στη μνήμη μας, το πότε είχε έρθει η «προειδοποίηση». Κι όμως, η Ελλάδα, μπορεί να μην έκανε τόσο «θόρυβο», αλλά είχε «προαναγγείλει» πως κάτι μεγάλο είναι… έτοιμο!

Η «προειδοποίηση» της Εθνικής, με τον Γιάννη Κόλλια στο «τιμόνι» της

Πριν από λίγες ώρες, έγινε γνωστό πως ο Γιάννης Κόλλιας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Ένας άνθρωπος, που έφαγε με το… κουτάλι τους ποδοσφαιρικούς πάγκους, με την απουσία του να κάνει πιο «φτωχό» τον ελληνικό αθλητισμό.

Άλλωστε, ήταν ο «κύριος υπεύθυνος», που έδωσε τις πρώτες «παραστάσεις», σε μερικά «αστέρια» του EURO 2004!

Κι όμως, αρκεί να γυρίσουμε τον χρόνο στο 1998. Η Εθνική Ελπίδων έφτασε στον τελικό του EURO U21, για δεύτερη φορά στην ιστορία της.

Σε μία διαδρομή, που μόνο στρωμένη με… ροδοπέταλα δεν ήταν. Στα προημιτελικά βρήκε τη Γερμανία και στα ημιτελικά την Ολλανδία, ούσα το απόλυτο αουτσάιντερ. Ωστόσο, μπόρεσε να κάνει την «έκπληξη» και να φτάσει μία… ανάσα από το όνειρο!

Στον τελικό «λύγισε» από την πανίσχυρη Ισπανία, αλλά η πορεία της αποδείχθηκε «προφητική» και όχι «πυροτέχνημα»!

Γιατί το λέμε αυτό; Επειδή, οι Τραϊανός Δέλλας, Άγγελος Μπασινάς, Γιώργος Καραγκούνης, Βασίλης Λάκης, Γιάννης Γκούμας ήταν στην αποστολή.

Πού βρέθηκαν όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές λίγα χρόνια αργότερα; Στην κορυφή της Ευρώπης! Όλοι τους είχαν «πλαστεί» στα… χέρια του Γιάννη Κόλλια, πριν φτάσουν έτοιμοι στη μεγάλη στιγμή!

Ενός ανθρώπου, που πλέον δεν είναι ανάμεσά μας, αλλά είχε «προειδοποιήσει» τους πάντες, για τα όσα θα «ακολουθούσαν» το 2004.