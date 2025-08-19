Λίγες ώρες απομένουν για την έναρξη του τουρνουά Ακρόπολις και το Ole.gr σάς «θυμίζει» την ημέρα, που Ελλάδα και Σερβία «μετέτρεψαν» το παρκέ σε… ρινγκ.

Σε λίγες ώρες θα έχουμε την ευκαιρία να πάρουμε την πρώτη «γεύση» Γιάννη Αντετοκούνμπο από την Εθνική Ελλάδας.

Η «γαλανόλευκη» θα αντιμετωπίσει τη Λετονία (20/08, 20:00), στο πρώτο παιχνίδι, που θα δούμε τον «Greek Freak» εν δράσει.

Ωστόσο, το Ole.gr αποφάσισε να «φρεσκάρει» τη μνήμη σας, μιας και σήμερα ολοκληρώνονται 15 χρόνια, από το παιχνίδι με τη Σερβία που… στιγματίστηκε από άσχημες εικόνες.

Ένα φιλικό, που μόνο… φιλικό δεν ήταν

Γυρνάμε τον χρόνο πίσω στις 19 Αυγούστου του 2010. Όλα κυλούσαν ήρεμα στο ΟΑΚΑ στο Τουρνουά Ακρόπολις, μέχρι που ο Μίλος Τεόντοσιτς και Αντώνης Φώτσης τα… είπαν σε έντονο ύφος.

Ο Σέρβος γκαρντ προσπάθησε να χτυπήσει τον νυν παίκτη του Ηλυσιακού και τότε άρχισαν όλα. Μία άγρια σύρραξη, με «πρωταγωνιστή» τον Νέναντ Κρστιτς.

Ο Σοφοκλής Σχορτσιανίτης δέχτηκε απανωτά χτυπήματα στην πλάτη από τον Σέρβο «ψηλό» και προσπάθησε να τον πλησιάσει.

Ο -τότε- παίκτης των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ έφυγε, με τα πνεύματα να έχουν… ηρεμήσει σε έναν βαθμό. Ωστόσο, από το… πουθενά ο Γιάννης Μπουρούσης δέχτηκε μία καρέκλα στο κεφάλι, από τον Νέναντ Κρστιτς.

Credits: Intime

Όπως καταλαβαίνει κανείς μιλάμε για μία απ’ τις πιο «μαύρες» και πιο ντροπιαστικές σελίδες στην ιστορία του σύγχρονου μπάσκετ.

Τα χρόνια πέρασαν και ο Σέρβος αθλητής, πριν από περίπου 24 μήνες είχε μιλήσει σε ένα για αυτά τα επεισόδια, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «άξιζε» την όποια τιμωρία του είχε επιβληθεί.

Αναλυτικά, τι είπε ο Νέναντ Κρστιτς:

«Η κατάσταση φαινόταν να εκτονώνεται, αλλά ξαφνικά ο Κέσελ χτύπησε τον Τσαρτσαρή στο σαγόνι και… αυτό ήταν. Μετά κατέβηκε ο Μπιέλιτσα από την εξέδρα και κάποιο αντικείμενο έπεσε πάνω μου. Κατά την άποψή μου υπήρχε λάθος στην οργάνωση του αγώνα, δεν υπήρχαν αστυνομικοί στο γήπεδο. Δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι κάποιος, αλλά θα ήταν έστω εκεί.

Λίγος κόσμος το ξέρει, αλλά μετά έγιναν επεισόδια και στην φυσούνα, στα αποδυτήριά μας και στο ξενοδοχείο. Μου πήραν το διαβατήριο, τέθηκα υπό κράτηση και χρειάστηκε να πάω στην Πρεσβεία για κατάθεση. Δεν ήθελα όμως να κάνω κάποια δήλωση του στυλ ‘ως αρχηγός της ομάδας μπήκα κρατητήριο, αλλά τι θα γινόταν αν ήμουν Αμερικανός;’ Αυτό που έγινε πάντως ήταν ντροπιαστικό και άξιζα ό,τι έπαθα. Αργότερα καταδικάστηκα σε τρία χρόνια με αναστολή, κάτι που σήμαινε ότι δεν μπορούσα να δημιουργήσω πρόβλημα όταν ήμουν στην Ελλάδα».