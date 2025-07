⚠️🇬🇷 MATHEUS GONÇALVES NA MIRA DE CLUBE EUROPEU!



De acordo com o GE, Matheus Gonçalves está sendo monitorado pelo Olympiacos, da Grécia, por indicação do departamento de scouting do clube.



O Flamengo, até o momento, não recebeu contato oficial do time grego.



🗞️ @geglobo pic.twitter.com/KBVxngvXmg