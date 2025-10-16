Η Αργεντινή επιστρέφει σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου Κ20, για πρώτη φορά μετά το 2007. Ποιοι ήταν οι δύο «Έλληνες», που είχαν δώσει το «παρών», σε εκείνη την αναμέτρηση;

Η Αργεντινή, μετά τον τίτλο στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022, θέλει να γίνει πρωταθλήτρια κόσμου και στην αντίστοιχη διοργάνωση Κ20!

Στον ημιτελικό απέναντι στην Κολομβία, η «Αλμπισελέστε» επικράτησε με 1-0 (16/10), χάρη στο γκολ του Σιλβέτι. Έτσι, επιστρέφει στον μεγάλο τελικό του τουρνουά, για πρώτη φορά, μετά από 18 ολόκληρα χρόνια.

Η τελευταία παρουσία της Αργεντινής σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου Κ20 ήταν το 2007, με αντίπαλο την Τσεχία. Τότε, είχε καταφέρει να επικρατήσει με 2-1 και να κατακτήσει τον τίτλο, αν και είχε μείνει μάλιστα πίσω στο σκορ. Ωστόσο, με γκολ του Αγουέρο και του Ζάρατε, έφερε το ματς «τούμπα» και έγινε παγκόσμια πρωταθλήτρια.

Σε εκείνον τον τελικό, ανάμεσα σε Αργεντινή και Τσεχία, υπάρχουν και δύο παίκτες, οι οποίοι μετέπειτα πέρασαν, έστω και για λίγο, από το ελληνικό πρωτάθλημα.

Morocco 𝐊𝐍𝐎𝐂𝐊 𝐎𝐔𝐓 France to reach the U20 World Cup final, where they will face Argentina 👀👏 pic.twitter.com/6TX7PEksZG — 433 (@433) October 16, 2025

Οι «ελληνικές» παρουσίες σε Αργεντινή και Τσεχία

Αρχικά, από την πλευρά των Τσέχων, πέρασε ως αλλαγή στο 83ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Τόμας Πέκχαρτ!

Ο υψηλόσωμος σέντερ φορ είχε έρθει στη χώρα μας το 2016 και φόρεσε τη φανέλα της ΑΕΚ. Με τα «κιτρινόμαυρα» αγωνίστηκε σε 48 παιχνίδια, καταγράφοντας 15 γκολ και 1 ασίστ, πριν αποχωρήσει το καλοκαίρι του 2017.

Εκτός του Τσέχου, για την Αργεντινή είχε ξεκινήσει στη βασική ενδεκάδα και ένας ποδοσφαιριστής, που ίσως ελάχιστοι θυμούνται το πέρασμά του από την Ελλάδα.

Ο λόγος για τον Ματίας Σάντσες, ενός βραχύσωμου αμυντικού χαφ, που φόρεσε για σύντομο χρονικό διάστημα τη φανέλα του Λεβαδειακού. Πρόλαβε να αγωνιστεί σε 12 ματς, σημειώνοντας και ένα γκολ.