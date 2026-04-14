Τα συμβόλαια των δέκα ακριβότερων, βάσει Transfermarkt, ποδοσφαιριστών, που μένουν ελεύθεροι το ερχόμενο καλοκαίρι.

Η ολοκλήρωση της φετινής αγωνιστικής περιόδου δεν απέχει πια πολύ. Οι ομάδες, όπως είναι λογικό, έχουν το βλέμμα στραμμένο στους άμεσους στόχους τους, όμως καθώς το καλοκαίρι πλησιάζει, σίγουρα κοιτούν και σε όσα θα συμβούν εκεί.

Ήδη, ο Μπερνάντο Σίλβα έγινε γνωστό πως αναμένεται να ολοκληρώσει τον κύκλο του στη Μάντσεστερ Σίτι, καθώς θα αποχωρήσει το ερχόμενο καλοκαίρι, όταν και τελειώνει το συμβόλαιό του.

🚨 Manchester City captain Bernardo Silva will leave the club at the end of the season.



The Portugal international has won six Premier League titles and one Champions League and will depart on a free transfer.



🗣️ Pep Lijnders: "You never replace a player with the same kind of… pic.twitter.com/Ct8JeddLgJ — Ben Jacobs (@JacobsBen) April 5, 2026

Έτσι, λοιπόν, θα είχε ενδιαφέρον να ρίξουμε μια ματιά στους 10 ακριβότερους ποδοσφαιριστές, βάσει της χρηματιστηριακής τους αξίας στο Transfermarkt, που φτάνουν κοντά στη λήξη του συμβολαίου τους με τις τρέχουσες ομάδες τους.

Φυσικά, μέχρι την έλευση του Ιουνίου όλα μπορούν να διαφοροποιηθούν, ωστόσο μέχρι στιγμής, το μέλλον τους παραμένει «ορθάνοιχτο».

Οι 10 ακριβότεροι ποδοσφαιριστές, που μένουν ελεύθεροι σύμφωνα με το Transfermarkt:

Ιμπραχίμα Κονατέ – 50 εκ.

Ντούσαν Βλάχοβιτς – 35 εκ.

Μπερνάντο Σίλβα – 27 εκ.

Χάρι Γουίλσον – 25 εκ.

Μάρκος Σενέσι – 22 εκ.

Γιούλιαν Μπραντ – 20 εκ.

Ράιαν Σεσενιόν – 20 εκ. (υπάρχει οψιόν ανανέωσης με τη Φούλαμ)

Όσκαρ Μινγκέθα – 18 εκ.

Λέον Γκορέτσκα – 15 εκ.

Τζον Στόουνς – 15 εκ.

Δείτε εδώ αναλυτικά τη λίστα από το Transfermarkt.