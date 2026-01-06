Ο «Ρόκι» με ένα κασκόλ της… Μπάρι; Σίγουρα προκαλεί εντύπωση, αλλά η αλήθεια είναι πως ο Σιλβέστερ Σταλόνε έχει τους λόγους του, για να υποστηρίζει την ιταλική ομάδα.

Πώς γίνεται ο Σιλβέστερ Σταλόνε να υποστηρίζει την ιταλική Μπάρι; Μοιάζει κάπως… παράξενο, όμως η αλήθεια είναι πως η «σύνδεσή» του με τη γειτονική χώρα, δεν είναι άγνωστη. Άλλωστε, το ονοματεπώνυμό του, εκεί παραπέμπει.

Ας πιάσουμε, όμως, το «νήμα» από την αρχή. Πολύ πριν ο «Ρόκι» ταράξει τα κινηματογραφικά… νερά.

Το 1923, ο παππούς Σιλβέστρο Σταλόνε αποφάσισε να μετακομίσει μόνιμα στη Νέα Υόρκη, μαζί με τη γυναίκα του και τα οκτώ τους παιδιά. Ήθελε να «φτιάξει» για εκείνους ένα καλύτερο μέλλον.

Αν και χρειάστηκαν κάποιο διάστημα, προκειμένου να συνηθίσουν στο νέο τρόπο ζωής, κατάφεραν να τα βγάλουν πέρα. Ο Σιλβέστρο εργαζόταν ως κουρέας, ένα επάγγελμα που ακολούθησε μετέπειτα και ένας από τους γιους του. Ο Φρανκ.

Από εκεί και πέρα, ωστόσο, η διαδρομή θα… άλλαζε! Ο μικρός Σιλβέστερ, γιος του Φρανκ, είχε βάλει ένα στοίχημα με τον ίδιο του τον εαυτό. Να γίνει σταρ του κινηματογράφου. Το εάν κατάφερε να το «κερδίσει», μάλλον δεν χρήζει απάντησης.

Ο Σταλόνε σημάδεψε όσο λίγοι τον παγκόσμιο κινηματογράφο, ενσαρκώνοντας ρόλους, που έμειναν και θα μείνουν για πάντα «χαραγμένοι» στη μνήμη πολλών ανθρώπων. Ο «Ρόκι» και ο «Ράμπο», το δίχως άλλο, δεν πρόκειται να ξεχαστούν.

Το 2023, παρ’ όλα αυτά, είχε φτάσει πια η στιγμή να επιστρέψει στις «ρίζες» του. Είχε έρθει η ώρα, να αποδεχθεί την ιταλική «κληρονομιά» του. Έτσι, έκανε το αντίστροφο δρομολόγιο, από εκείνο που πραγματοποίησε πριν έναν αιώνα ο παππούς του, επιστρέφοντας στην Ιταλία.

Στα 77 χρόνια του, ο Σιλβέστερ Σταλόνε τιμήθηκε στην Τζιόια ντελ Κόλε, μία περιοχή στην ιταλική πόλη Μπάρι, και μαζί με τον αδερφό του, Φρανκ, έγιναν επίτιμοι δημότες!

Το κερασάκι στην… τούρτα, πάντως, ήρθε λίγο αργότερα. Στις 6 Σεπτεμβρίου του 2023, το Μπάρι θύμισε κάτι από… Ρόκι και ο Σταλόνε ξεκίνησε σίγουρα να υποστηρίζει την ποδοσφαιρική ομάδα της πόλης! Με όσα έζησε, άλλωστε, εκείνη τη μέρα, δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά.

Σε μία σκηνή, που δεν θα έγραφε ούτε… σεναριογράφος του Χόλυγουντ, ο θρυλικός ηθοποιός ανέβηκε σε ένα μικρό μπαλκόνι και δέχθηκε την αποθέωση. Όσοι βρέθηκαν σε εκείνο το σημείο, εκείνη την ημέρα, ξεκίνησαν να φωνάζουν εκστασιασμένοι «Ρόκι, Ρόκι, Ρόκι».

Και ο Σταλόνε, σαν ηθοποιός που γνωρίζει πολύ καλά πώς είναι ένα ιδανικό φινάλε, έδωσε λίγο «χρώμα» παραπάνω, κρατώντας στα χέρια του ένα κασκόλ της ποδοσφαιρικής Μπάρι!