Ο Ραούλ με τα χρώματα της Ατλέτικο; Μοιάζει σαν σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Κι όμως, έχει συμβεί, ενώ η ιστορία θα μπορούσε να έχει γραφτεί πολύ διαφορετικά…

Ο Ραούλ Γκονζάλεθ έζησε μια ζωή με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης. Τίτλοι, διακρίσεις, αποθέωση και φυσικά, πολλά γκολ.

Αν και τελικά δεν έκλεισε την καριέρα του στη «Βασίλισσα», καθώς πριν αποσυρθεί από την ενεργό δράση, πέρασε από Σάλκε, Αλ Σαντ και NY Κόσμος, το όνομά του δεν θα μπορούσε, παρά να είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τους «μερένχες».

Τι έγραψε η ιστορία; Τρία Champions League, έξι πρωταθλήματα Ισπανίας, τέσσερα ισπανικά Σούπερ Καπ και ένα αντίστοιχο ευρωπαϊκό, καθώς και δύο διηπειρωτικά κύπελλα.

Raúl González began his career at Atlético. Other players to represent both #UCLfinal clubs: https://t.co/0c4ACB50cC pic.twitter.com/AilUXSZBQy — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 20, 2016

Ο Ραούλ βρέθηκε από μικρός στη Ρεάλ. Ανέβηκε στην πρώτη ομάδα το 1994 και έκτοτε καθιερώθηκε, για να μετατραπεί εν τέλει σε έναν πραγματικό θρύλο της «βασίλισσας».

Κι όμως, η ιστορία θα μπορούσε να έχει γραφτεί εντελώς διαφορετικά, εάν ο τότε πρόεδρος της Ατλέτικο Μαδρίτης, Χεσούς Χιλ, δεν είχε αποφασίσει να προβεί σε μία απόφαση, τουλάχιστον, σοκαριστική!

Ας πάρουμε, όμως, τα πράγματα με τη σειρά. Ο πατέρας του Ραούλ ήταν δηλωμένος και φανατικός οπαδός των «ροχιμπλάνκος». Έτσι, πήγε τον γιο του στις ακαδημίες του συλλόγου.

Δεν χρειάστηκε δεύτερο δοκιμαστικό. Ο Ραούλ εντάχθηκε άμεσα στην ακαδημία της Ατλέτικο, σε ηλικία 13 ετών και δεν άργησε να δείξει πως, αν και σε πρώιμο στάδιο, ήταν ένας δεινός σκόρερ. Είναι χαρακτηριστικό πως μέσα σε 1,5 χρόνο, πρόλαβε να σκοράρει πάνω από 60 φορές!

Ο Χεσούς Χιλ, όμως, αποφάσισε να… τινάξει τα πάντα στον αέρα! Με σκοπό να… εξοικονομήσει χρήματα, διέλυσε τις ακαδημίες και επί της ουσίας, έχασε μέσα από τα χέρια του ένα τεράστιο «κεφάλαιο», όπως απέδειξε η ιστορία, για το ισπανικό ποδόσφαιρο.

Η Ρεάλ δεν απώλεσε την ευκαιρία. Έκανε δικό της τον ταλαντούχο Ραούλ και παρά την προσπάθεια της Ατλέτικο, μετά από λίγο καιρό, να τον επανεντάξει στην ομάδα, η ιστορία είχε αρχίσει να γράφεται με «χρυσό» μελάνι.

«Ο Ραούλ είναι ο εφιάλτης μου», θα δήλωνε μερικά χρόνια μετά ο άλλοτε πρόεδρος της Ατλέτικο και δεν είχε άδικο.

Ο Χόρχε Βαλντάνο, που καθόταν εκείνη την περίοδο στον πάγκο της Ρεάλ, δεν άργησε να του δώσει την ευκαιρία στην πρώτη ομάδα. Λίγους μήνες αφότου είχε κλείσει τα 17 χρόνια του, ο Ραούλ πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τους «μερένχες», τον Οκτώβριο του 1994, έχοντας μάλιστα και ασίστ, απέναντι στη Σαραγόσα!

Τα λόγια του Βαλντάνο, που περιγράφουν κάποια από όσα είπαν οι δυο τους πριν από το συγκεκριμένο παιχνίδι, αποδεικνύουν με τον καλύτερο τρόπο, πως όσα ακολούθησαν για τον Ραούλ, μόνο τυχαία δεν ήταν.

«Μία ημέρα πριν από το ντεμπούτο του, του έκανα μια ερώτηση για να τον δοκιμάσω. “Σκέφτομαι να σε βάλω να παίξεις, αλλά φοβάμαι ότι μπορεί να αισθανθείς πίεση”.

Με κοίταξε έκπληκτος και απάντησε: “Αν θέλετε να κερδίσετε, επιτρέψτε μου να παίξω. Εάν θέλετε να χάσετε, απλά επιλέξτε κάποιον άλλον”».