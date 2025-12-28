Πώς το ποδόσφαιρο θα είχε «στερηθεί» τον Έρλινγκ Χάαλαντ, αν απλώς είχε επιλέξει να ακολουθήσει τη συμβουλή του πατέρα του.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ μοιράστηκε μια άγνωστη ιστορία από τα παιδικά του χρόνια, μιλώντας στο podcast «The Rest Is Football». Ο Νορβηγός φορ της Μάντσεστερ Σίτι αποκάλυψε πως βρέθηκε πολύ κοντά στο να ακολουθήσει έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο: εκείνον του γκολφ, αντί του ποδοσφαίρου!

Όπως ανέφερε, ο πατέρας του, Άλφ-Ίνγκε Χάαλαντ, ονειρευόταν να δει τον γιο του να εξελίσσεται σε επαγγελματία γκόλφερ. Ο παλαίμαχος Νορβηγός, με θητεία στην Premier League με τις φανέλες της Νότιγχαμ Φόρεστ, της Λιντς και της Μάντσεστερ Σίτι, έβαλε τον μικρό Έρλινγκ στα γήπεδα του γκολφ από την ηλικία των 10 ετών.

«Με πίεζε να παίζω γκολφ. Από τα 10 μέχρι τα 13 έπαιζα κάθε εβδομάδα», αποκάλυψε ο επιθετικός των «πολιτών». Παρ’ όλα αυτά, η πορεία του τελικά τον οδήγησε στο ποδόσφαιρο, όπου πλέον μετρά πάνω από 350 γκολ στην επαγγελματική του καριέρα.

Ο 25χρονος θυμήθηκε και μια ακόμη χαρακτηριστική παιδική εμπειρία, την αυστηρή «απαγόρευση» χρήσης γαντιών. «Δεν θα με δείτε ποτέ να παίζω με γάντια. Ο πατέρας μου θα με χτυπούσε αν το έκανα», ανέφερε χαμογελώντας, εξηγώντας ότι μεγάλωσε με μια πιο «old school» αντίληψη για το ποδόσφαιρο.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στις διατροφικές του συνήθειες, αποκαλύπτοντας πως στη διάρκεια της σεζόν καταναλώνει αποκλειστικά ωμό γάλα και απέχει πλήρως από το αλκοόλ. «Μόνο μετά την πρόκριση της Νορβηγίας στο Μουντιάλ ήπια μια μπίρα», τόνισε.

Ο Χάαλαντ συνεχίζει να ξεχωρίζει ως ένας από τους πιο ιδιαίτερους αλλά και πιο αποτελεσματικούς επιθετικούς της σύγχρονης εποχής, με τις αποκαλύψεις του να ρίχνουν φως στη διαδρομή που τον οδήγησε στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.