Η «παραμυθένια» ευρωπαϊκή εκκίνηση της Καρδίτσας φέρει τον υπογραφή του Μπράντον Τζέφερσον, ο οποίος έχει… παράσημο από τα κολεγιακά του χρόνια. Και μια «μαχαιριά» σε ελληνική ομάδα.

Ακούγεται κλισέ και έχει καταντήσει έτσι αφού γίνεται υπερχρήση της φράσης σε βαθμό… τεντώματος. Μέχρι εκεί που δεν πάει. Η αλήθεια όμως είναι πως το βράδυ της 8ης του Οκτώβρη 2025, η μπασκετική Καρδίτσα έγραψε ιστορία.

Μία ομάδα που έκανε δειλά δειλά τα βήματά της τα τελευταία χρόνια στο ελληνικό στερέωμα. Έφτιαξε μία υγιή κατάσταση αλλά και τις βάσεις για να ζήσει στιγμές που ούτε στα πιο τρελά τους όνειρα δεν θα μπορούσαν να φανταστούν οι άνθρωποί της. Πρώτα η παρουσία στα playoffs της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης του τόπου, μετά η συμμετοχή από το «παράθυρο» στο Super Cup εν τη απουσία του Παναθηναϊκού και στη συνέχεια το ευρωπαϊκό ταξίδι, φυσικά. Κορωνίδα των επιτευγμάτων της, το επιστέγασμα της προσπάθειας από την κατάληψη της 5ης θέσης στην Stoiximan GBL 2024-25.

Η Καρδίτσα έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για την επαρχιακή μπασκετική Ελλάδα, ένας «φάρος». Με πρωτεργάτες όπως τον προπονητή της, Νίκο Παπανικολόπουλο και «αστέρες». Νεοφερμένους για να συμβάλουν στο δύσκολο εγχείρημα της ταυτόχρονης πρόκλησης. Χωράνε Ελλάδα και Ευρώπη στο ίδιο καρπούζι με τόσες μετακινήσεις μάλιστα; Η απάντηση στο φινάλε της σεζόν.

Προσώρας πάντως, μία αίσθηση φρεσκάδας και ένα πελώριο χαμόγελο επικρατεί αφού την νικηφόρα πρεμιέρα εντός των τειχών απέναντι στον ανεβασμένο φέτος Άρη, διαδέχθηκε ένα ακόμα πιο σημαντικό αποτέλεσμα. «Βάπτισμα του πυρός» στις ευρωπαϊκές διαδρομές μέσω Βελγίου, απέναντι σε μία από τις τρεις ομάδες που δεν έχουν χάσει σεζόν στο BCL, Οστάνδη. Τενερίφη και ΑΕΚ οι άλλες δύο. Τσεκ και σε αυτό το κουτάκι.

Καρδιτσιώτες και Καρδιτσιώτισσες, η ομάδα σας το πέτυχε κι αυτό, σε μία αναμέτρηση που έλαμψε ο Μπράντον Τζέφερσον. Ο 94άρης γεννηθείς στο Τέξας βραχύσωμος γκαρντ (175 εκατοστών) «ξέρανε» τους Βέλγους με τις τρίποντες «βόμβες» του για να συμπεριλιφθεί στην καλύτερη πεντάδα της πρώτης αγωνιστικής.

Και πως να μην συμβεί αυτό με 23 πόντους (3/4 δίποντα, 5/10 τρίποντα), 4 ασίστ και 4 ριμπάουντ, ευστοχώντας μάλιστα σε δύο ΤΕΡΑΣΤΙΑ μακρινά σουτ από την… Καρδίτσα στο τέλος της κανονικής διάρκειας και ένα στην παράταση; Απολαυστικός.

Του έκοψε τα φτερά

Για τους μυημένους όμως του BCL στην Ελλάδα, δεν θα έπρεπε η clutch φύση του να αποτελεί έκπληξη. Και το Περιστέρι το έχει βιώσει στο… πετσί του. Τον Δεκέμβρη του 2020, ο Μπράντον Τζέφερσον έβαλε τέλος στις ελπίδες των Περιστεριωτών για συνέχεια στη διοργάνωση όταν τους «έκλεισε το σπίτι» στην οδό Κένεντυ.

Ο προικισμένος γκαρντ της Καρδίτσας που ήταν κομβικός και στην νίκη κόντρα στον Άρη, το είχε πάρει πάνω του όταν η μπάλα έκαιγε. Έχοντας για συμπαίκτες τους Ευρωλιγκάτους πλέον Μπόνζι Κόλσον και Ισμαήλ Γουαινράιτ. Αφού «χόρεψε» τον Παναγιώτη Βασιλόπουλο, είπε μπίνγκο διαμορφώνοντας το 76-79 τελικό. Κρύο αίμα ρέει στις φλέβες του.

🥶🧊 Game tied, final possession, on the road, no need to rush… oh, unless you have @bjefferson3 on your team! #BasketballCL I @SIGStrasbourg pic.twitter.com/aGrDTXm4Xs — Basketball Champions League (@BasketballCL) December 22, 2020

Περίπου έξι και κάτι χρόνια πίσω, πριν συμπεριληφθεί στο ρόστερ των Νάγκετς για το Summer League του 2014, ο πρωταγωνιστής της ιστορίας μας είχε κερδίσει το πολύ τιμητικό βραβείο του παίκτη της χρονιάς στη δεύτερη κατηγορία του κολεγιακού πρωταθλήματος (NCAA II), παίρνοντας το MSU Denver από το χέρι σε μια σεζόν γεμάτη ρεκόρ για την ομάδα του με 28 σερί νίκες και συνολικό ρεκόρ 31.1.

Ο Τζέφερσον έβαλε εκείνη την αγωνιστική περίοδο 21,5 πόντους ανά αγώνα με 3,1 ριμπάουντ, 2.4 ασίστ και άλλα τόσα κλεψίματα, εκετελώντας με σχεδόν 47% από το τρίποντο. Νούμερα αρκετά για να ξεχωρίσει, όχι τόσο για να πάρει την ευκαιρία στο ΝΒΑ. Άλλωστε η απόσταση που είχε να διανύσει από κολεγιακή ομάδα β’ διαλογής, ήταν ΧΑΟΤΙΚΗ.

Πρόσφατα βέβαια, λίγο πριν γίνει παίκτης της Καρδίτσας μπήκε και στο Hall Of Fame της Rocky Mountain Conference.