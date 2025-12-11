Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει μία ομάδα, που είναι ο ορισμός του «success story». Η Λουντογκόρετς κυριαρχεί στη Βουλγαρία και μετέτρεψε το «0», σε «26», σε χρόνο-ρεκόρ!

Εκτός έδρας δοκιμασία έχει ο ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, απέναντι σε μία ομάδα που αποτελεί case study. Η Λουντογκόρετς είναι ο ορισμός του «dominant club».

Αν και στην πραγματικότητα, το «ζουμί» στην συγκεκριμένη ιστορία, δεν είναι οι σερί τίτλοι, αλλά ούτε και η απόλυτη κυριαρχία στη Βουλγαρία. Αυτά έρχονται σε δεύτερη μοίρα, εάν αναλογιστούμε πως, ακριβώς πριν ξεκινήσει την «αυτοκρατορία» της, ήταν κυριολεκτικά στο… μηδέν!

Ο σύλλογος από τη Βουλγαρία έφτασε από το ναδίρ, στο ζενίθ. Μέσα σε μία σεζόν, ακόμα κι αν τότε ίσως δεν το γνώριζε, κατάφερε να αλλάξει τον ρου της ιστορίας του.

Η Λουντογκόρετς, μέχρι το 2009, ήταν άγνωστη μεταξύ… αγνώστων. Το σημείο καμπής ήρθε ακριβώς εκεί. Η ιδιοκτησία του συλλόγου πέρασε στα χέρια των επιχειρηματιών Κίριλ και Γκεόργκι Ντομουσίεφ και υπό την προεδρία του Αλεξάντερ Αλεξάντροφ, η επόμενη μέρα δεν άργησε να έρθει και ήταν λαμπρή.

Ανέβηκε στη μεγάλη κατηγορία της χώρας το 2011, για πρώτη φορά στην ιστορία της, όταν κατέκτησε τον τίτλο στη Β’ Βουλγαρίας. Όπως φάνηκε, ήταν η αρχή μιας αδιανόητης δυναστείας, που κρατά μέχρι σήμερα!

Την πρώτη της χρονιά στην Α’ κατηγορία, έκανε το απόλυτο θαύμα, φτάνοντας στην κατάκτηση του πρωταθλήματος! Μάλιστα, δεν έμεινε μόνο σε αυτό, αφού έκανε το τρεμπλ, με το Κύπελλο και το Σούπερ Καπ!

Τι ακολούθησε έκτοτε; Τα πάντα! Η Λουντογκόρετς δεν έχει χάσει κανέναν τίτλο στο πρωτάθλημα της Βουλγαρίας! Από το 2012, μέχρι και το 2025, έχει προσθέσει στην τροπαιοθήκη της 14 πρωταθλήματα, σε 14 συναπτά έτη. Εάν φέτος, καταφέρει να κάνει το 15/15, τότε θα φτάσει σε ένα «τρελό», παγκόσμιο ρεκόρ!

🇧🇬 Ludogorets are going for a 15th (Yes, FIFTEENTH!) straight league title in Bulgaria, which would be a WORLD RECORD of consecutive league titles!



However, it’s not going to plan as they sit third, already ELEVEN points adrift of Levski Sofia in top spot! Is their run coming to… pic.twitter.com/XnMsyEN3gT — The European Football Express (@TheEuroFE) November 3, 2025

Παράλληλα, έχει κατακτήσει το εγχώριο Κύπελλο σε 4 περιπτώσεις, ενώ πήρε και το Σούπερ Καπ της χώρας άλλες 8! Συνολικά, λοιπόν, έχει κατακτήσει 26 τρόπαια, από το 2012 και έπειτα. Πόσα είχε προηγουμένως; Μηδέν!

Η ευρωπαϊκή παρουσία δεν θα μπορούσε να λείπει από το «παλμαρέ» της βουλγαρικής ομάδας. Έχει φτάσει μέχρι τους ομίλους του Champions League, αλλά και στις 16 καλύτερες ομάδες του Europa League, ενώ έχει αγωνιστεί και στο Conference League.

Η Λουντογκόρετς αποτελεί ποδοσφαιρικό φαινόμενο και ένα «success story», που σίγουρα δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο.\

