Ο ΠΑΟΚ «κόλλησε» στο 3-3 (28/09) με στον Αστέρα AKTOR, ο Κίριλ Ντεσπόντοφ απολογήθηκε στους οπαδούς, αλλά έχει λόγο να θέλει να θυμάται το συγκεκριμένο βράδυ.

Μετά τον χόρο των γκολ στο τελικό 3-3 (28/09) μεταξύ Αστέρα AKTOR και ΠΑΟΚ, ο Κίριλ Ντεσπόντοφ πήγε στην εξέδρα και απολογήθηκε στους οπαδούς των Θεσσαλονικέων, που ταξίδεψαν ως την Τρίπολη. Μαζί του και οι Παβλένκα, Κωνσταντέλιας.

Τοποθέτησε τα χέρια του στο στήθος και με τη χαρακτηριστική κίνηση, ζήτησε συγγνώμη, ενώ συνομίλησε για λίγο μαζί τους.

«Δεν θέλω να το μοιραστώ τα όσα ειπώθηκαν. Ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλο κλαμπ και οι φίλαθλοι θέλουν κάθε παιχνίδι να το κερδίζουμε. Ειδικά αυτή τη χρονιά, λόγω των 100 χρόνων. Κάποια πράγματα πρέπει να μένουν εσωτερικά», ανέφερε ο Κίριλ Ντεσπόντοφ στις δηλώσεις του μετά το ματς.

Μιλώντας για το παιχνίδι, παραδέχθηκε πως παρά την ισοπαλία, «έχει γεύση ήττας». Υπάρχει ένας πολύ σημαντικός λόγος, όμως, για να θέλει να το θυμάται.

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ σκόραρε από το σημείο του πέναλτι, συμπληρώνοντας και το τελευταίο «κουτάκι» στους πιθανούς τρόπους σκοραρίσματος.

Το πρώτο του γκολ με τον ΠΑΟΚ ήρθε στις 25 Νοεμβρίου 2023 απέναντι στον Πανσερραϊκό (5-0), με απευθείας εκτέλεση κόρνερ!

Ακολούθησαν 13 γκολ με σουτ, ένα με κεφαλιά στο 4-0 επί του ΟΦΗ (3 Ιανουαρίου 2024) και δύο με φάουλ.

Απέναντι στον Αστέρα AKTOR εκτέλεσε το πέναλτι που κέρδισε, ευστόχησε και «μπήκε» σε ένα κλειστό κλαμπ, μόλις 25 μελών στην ιστορία της Α’ Εθνικής, δηλαδή από το 1959!

Όπως ενημερώνει η Super League, που διαθέτει τα επίσημα στοιχεία στα χέρια της, ο Κίριλ Ντεσπόντοφ είναι ο «τρίτος του ΠΑΟΚ μετά τον Γιώργο Κούδα και τον Χρήστο Δημόπουλο.

Ο προηγούμενος που το είχε καταφέρει χρονικά ήταν ο Λουίς Πάλμα του Άρη στις 3 Μαΐου 2023, όπου και εκείνος συμπλήρωσε με εκτέλεση πέναλτι την πεντάδα των πιθανών τρόπων στην αναμέτρηση Άρης – Βόλος 4-2.

Ο πρώτος που κατάφερε να συμπληρώσει όλους τους τρόπους στην ιστορία της Α’ Εθνικής/Super League ήταν ο Μουτίφ Καλλιοτζής του Άρη, ο οποίος στις 4 Φεβρουαρίου 1962 στην αναμέτρηση Ηρακλής – Άρης σκόραρε και με κόρνερ για τους ‘κίτρινους’.

Μέσα στην ίδια σεζόν, αλλά αρκετές ημέρες αργότερα (10 Μαρτίου 1962) ο Ηλίας Υφαντής ήταν ο δεύτερος που πρόσθεσε το όνομα του σε αυτή τη λίστα.