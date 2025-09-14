Η Γερμανία τα έχει… σαρώσει όλα τον τελευταίο καιρό. Μετά το MundoBasket, έκανε δικό της και το EuroBasket, σε έναν τελικό-όνειρο απέναντι στην Τουρκία (14/09, 83-88).  

Μία νίκη, που αυτόματα βάζει τον Άλεξ Μουμπρού σε ένα πολύ «κλειστό» κλαμπ.  

Μπορεί ο Ισπανός να έλειπε από το μεγαλύτερο μέρος της διοργάνωσης, εξαιτίας ενός προβλήματος υγείας. Ωστόσο, η Γερμανία με τον Άλαν Ιμπραχίμαγκιτς στον πάγκο της τον «έστειλε» σε μία πολύ ιδιαίτερη λίστα. 

Ο Γιαννάκης και ο «αστερίσκος» της Λιθουανίας  

Φυσικά, ο Άλεξ Μουμπρού έχει κερδίσει ένα χρυσό μετάλλιο στο EuroBasket, αλλά ως παίκτης! Επομένως, πλέον έχει στην κατοχή του, ακόμα μία 1η θέση, αλλά ως προπονητής!  

Πόσοι έχουν καταφέρει κάτι ανάλογο; Μόλις τρεις, με τους δύο να έχουν έναν «αστερίσκο».  

Θα πρέπει να ταξιδέψουμε αρκετά χρόνια πίσω. Συγκεκριμένα, στο 1937. Πρωταθλήτρια ήταν η Λιθουανία. 

Προπονητής και παίκτης σε εκείνη την ομάδα ήταν ο Φελίσκας Κριαουτσιούνας, o οποίος και το 1939 κατάφερε να κερδίσει τον τίτλο ως παίκτης! 

Τη δεύτερη σεζόν ακόμα ένας Λιθουανός προστέθηκε στο κλαμπ, καθώς ο Πράνας Λουμπίνας ή αλλιώς Φρανκ Λούμπιν ήταν παίκτης και προπονητής στην ομάδα, που πήρε το χρυσό.  

Ήρθε η ώρα να πάμε σε πιο «φρέσκα» πράγματα. Ποιος είναι ο τελευταίος, που έκανε ό,τι και ο Άλεξ Μουμπρού;  

Ο Παναγιώτης Γιαννάκης! Ο «Δράκος» ήταν «παρών» και στα δύο χρυσά EuroBasket της Εθνικής, καθώς το 1987 το κέρδισε ως παίκτης και το 2005 ως προπονητής!  

Αναλυτικά, η λίστα:  

Ομάδα:Παίκτης:Διοργάνωση:
ΛιθουανίαΦελίσκας Κριαουτσιούνας1937 (παίκτης-προπονητής) 1939 (παίκτης)
ΛιθουανίαΦρανκ Λούμπιν1939 (παίκτης-προπονητής)
ΕλλάδαΠαναγιώτης Γιαννάκης1987 (παίκτης) 2005 (προπονητής)
Ισπανία/ΓερμανίαΆλεξ Μουμπρού2009 (παίκτης) 2025 (προπονητής)

Πληροφορίες από FIBA.