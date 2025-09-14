Η Γερμανία τα έχει… σαρώσει όλα τον τελευταίο καιρό. Μετά το MundoBasket, έκανε δικό της και το EuroBasket, σε έναν τελικό-όνειρο απέναντι στην Τουρκία (14/09, 83-88).
Μία νίκη, που αυτόματα βάζει τον Άλεξ Μουμπρού σε ένα πολύ «κλειστό» κλαμπ.
Μπορεί ο Ισπανός να έλειπε από το μεγαλύτερο μέρος της διοργάνωσης, εξαιτίας ενός προβλήματος υγείας. Ωστόσο, η Γερμανία με τον Άλαν Ιμπραχίμαγκιτς στον πάγκο της τον «έστειλε» σε μία πολύ ιδιαίτερη λίστα.
Ο Γιαννάκης και ο «αστερίσκος» της Λιθουανίας
Φυσικά, ο Άλεξ Μουμπρού έχει κερδίσει ένα χρυσό μετάλλιο στο EuroBasket, αλλά ως παίκτης! Επομένως, πλέον έχει στην κατοχή του, ακόμα μία 1η θέση, αλλά ως προπονητής!
Πόσοι έχουν καταφέρει κάτι ανάλογο; Μόλις τρεις, με τους δύο να έχουν έναν «αστερίσκο».
Θα πρέπει να ταξιδέψουμε αρκετά χρόνια πίσω. Συγκεκριμένα, στο 1937. Πρωταθλήτρια ήταν η Λιθουανία.
Προπονητής και παίκτης σε εκείνη την ομάδα ήταν ο Φελίσκας Κριαουτσιούνας, o οποίος και το 1939 κατάφερε να κερδίσει τον τίτλο ως παίκτης!
Τη δεύτερη σεζόν ακόμα ένας Λιθουανός προστέθηκε στο κλαμπ, καθώς ο Πράνας Λουμπίνας ή αλλιώς Φρανκ Λούμπιν ήταν παίκτης και προπονητής στην ομάδα, που πήρε το χρυσό.
Ήρθε η ώρα να πάμε σε πιο «φρέσκα» πράγματα. Ποιος είναι ο τελευταίος, που έκανε ό,τι και ο Άλεξ Μουμπρού;
Ο Παναγιώτης Γιαννάκης! Ο «Δράκος» ήταν «παρών» και στα δύο χρυσά EuroBasket της Εθνικής, καθώς το 1987 το κέρδισε ως παίκτης και το 2005 ως προπονητής!
Αναλυτικά, η λίστα:
|Ομάδα:
|Παίκτης:
|Διοργάνωση:
|Λιθουανία
|Φελίσκας Κριαουτσιούνας
|1937 (παίκτης-προπονητής) 1939 (παίκτης)
|Λιθουανία
|Φρανκ Λούμπιν
|1939 (παίκτης-προπονητής)
|Ελλάδα
|Παναγιώτης Γιαννάκης
|1987 (παίκτης) 2005 (προπονητής)
|Ισπανία/Γερμανία
|Άλεξ Μουμπρού
|2009 (παίκτης) 2025 (προπονητής)
Πληροφορίες από FIBA.