Ο Άλεξ Μουμπρού μπορεί να μην ήταν «παρών» στο μεγαλύτερο μέρος του EuroBasket. Ωστόσο, μετά την κατάκτηση της Γερμανίας «μπήκε» σε ένα «κλειστό» κλαμπ!

Η Γερμανία τα έχει… σαρώσει όλα τον τελευταίο καιρό. Μετά το MundoBasket, έκανε δικό της και το EuroBasket, σε έναν τελικό-όνειρο απέναντι στην Τουρκία (14/09, 83-88).

Μία νίκη, που αυτόματα βάζει τον Άλεξ Μουμπρού σε ένα πολύ «κλειστό» κλαμπ.

Μπορεί ο Ισπανός να έλειπε από το μεγαλύτερο μέρος της διοργάνωσης, εξαιτίας ενός προβλήματος υγείας. Ωστόσο, η Γερμανία με τον Άλαν Ιμπραχίμαγκιτς στον πάγκο της τον «έστειλε» σε μία πολύ ιδιαίτερη λίστα.

Ο Γιαννάκης και ο «αστερίσκος» της Λιθουανίας

Φυσικά, ο Άλεξ Μουμπρού έχει κερδίσει ένα χρυσό μετάλλιο στο EuroBasket, αλλά ως παίκτης! Επομένως, πλέον έχει στην κατοχή του, ακόμα μία 1η θέση, αλλά ως προπονητής!

Πόσοι έχουν καταφέρει κάτι ανάλογο; Μόλις τρεις, με τους δύο να έχουν έναν «αστερίσκο».

Θα πρέπει να ταξιδέψουμε αρκετά χρόνια πίσω. Συγκεκριμένα, στο 1937. Πρωταθλήτρια ήταν η Λιθουανία.

Προπονητής και παίκτης σε εκείνη την ομάδα ήταν ο Φελίσκας Κριαουτσιούνας, o οποίος και το 1939 κατάφερε να κερδίσει τον τίτλο ως παίκτης!

Τη δεύτερη σεζόν ακόμα ένας Λιθουανός προστέθηκε στο κλαμπ, καθώς ο Πράνας Λουμπίνας ή αλλιώς Φρανκ Λούμπιν ήταν παίκτης και προπονητής στην ομάδα, που πήρε το χρυσό.

Ήρθε η ώρα να πάμε σε πιο «φρέσκα» πράγματα. Ποιος είναι ο τελευταίος, που έκανε ό,τι και ο Άλεξ Μουμπρού;

Ο Παναγιώτης Γιαννάκης! Ο «Δράκος» ήταν «παρών» και στα δύο χρυσά EuroBasket της Εθνικής, καθώς το 1987 το κέρδισε ως παίκτης και το 2005 ως προπονητής!

Αναλυτικά, η λίστα:

Ομάδα: Παίκτης: Διοργάνωση: Λιθουανία Φελίσκας Κριαουτσιούνας 1937 (παίκτης-προπονητής) 1939 (παίκτης) Λιθουανία Φρανκ Λούμπιν 1939 (παίκτης-προπονητής) Ελλάδα Παναγιώτης Γιαννάκης 1987 (παίκτης) 2005 (προπονητής) Ισπανία/Γερμανία Άλεξ Μουμπρού 2009 (παίκτης) 2025 (προπονητής)

Πληροφορίες από FIBA.